BMW 2 Serisi Gran Coupe kamuflajlı olarak yakalandı

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Kuzey Kutup Dairesi yakınlarında havalar oldukça soğuk ve karlı. Yani bir aracın kış testlerine tabi tutulması için ideal bir ortam. Tam da bu doğrultuda kış testi için yollara çıkan BMW 2 Serisi Gran Coupe, kamuflajlı olarak kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. Bu küçük sedan bir arazi aracı değil. Ancak, fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla karlı yollarla başa çıkmakta oldukça iyi.

Geçen yıl da Avrupa yollarındaydı

Bunlar 2 serisi Gran Coupe’nin ilk kez gördüğümüz fotoğrafları değil elbette. Geçtiğimiz yıl da Avrupa yollarında test edilirken görüntülenmişti. İki araçta da mavi fren kaliperleri dikkat çektiğinden, bu prototiplerin bir çeşit performans modeli olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

BMW yeni aracını saklayabilmek için oldukça yoğun bir kamuflaj kullanmış. Ancak, görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla üstteki eğimli ön farlar ve alttaki geniş hava girişleriyle birlikte oldukça sportif bir görünüm elde edilmiş. Arka kısımda bulunan karlar yüzünden ne yazık ki bu taraf hakkında yorumda bulunmak pek mümkün olmuyor.

UKL platformu üzerine geliştirilecek

Tasarımın yanı sıra BMW 2 serisi Gran Coupe modelinin şirketin Mini’den ödünç aldığı önden çekişli UKL platformu üzerine oturtulacağını biliyoruz. BMW’nin bu modelde 2.0 litre turboşarjlı dört silindir motor ve sekiz ileri otomatik şanzıman kombinasyonunu kullanacağı düşünülüyor. Ayrıca, Avrupa yolları için üç silindirin de bir opsiyon olması söz konusu. 2 Serisi Gran Coupe’nin Mercedes-Benz CLA ve Audi A3 ile yarışması için dört tekerden çekiş sisteminin de bir seçenek olması beklentiler arasında.

Alman üreticinin 2 Serisi Gran Coupe’yi bu yılın sonlarında görücüye çıkaracağı düşünülüyor. Hemen ardından da 2019’un ilk aylarında satışa çıkarılması bekleniyor.

http://www.motortrend.com/news/spied-bmw-2-series-grancoupe-caught-winter-testing/