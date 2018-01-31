Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW 2 Serisi Gran Coupe kamuflajlı olarak yakalandı

Daha önce Avrupa yollarında test edilirken görüntülenen BMW 2 Serisi Gran Coupe, bu kez de karlı ve buzlu yollarla baş ederken görüntülendi. İşte küçük sedanın tasarımı hakkında ipuçları...
1 yıl
1,6b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

BMW 2 Serisi Gran Coupe kamuflajlı olarak yakalandı
Tam Boyutta Gör
 

Kuzey Kutup Dairesi yakınlarında havalar oldukça soğuk ve karlı. Yani bir aracın kış testlerine tabi tutulması için ideal bir ortam. Tam da bu doğrultuda kış testi için yollara çıkan BMW 2 Serisi Gran Coupe, kamuflajlı olarak kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. Bu küçük sedan bir arazi aracı değil. Ancak, fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla karlı yollarla başa çıkmakta oldukça iyi.

Geçen yıl da Avrupa yollarındaydı

Bunlar 2 serisi Gran Coupe’nin ilk kez gördüğümüz fotoğrafları değil elbette. Geçtiğimiz yıl da Avrupa yollarında test edilirken görüntülenmişti. İki araçta da mavi fren kaliperleri dikkat çektiğinden, bu prototiplerin bir çeşit performans modeli olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

BMW yeni aracını saklayabilmek için oldukça yoğun bir kamuflaj kullanmış. Ancak, görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla üstteki eğimli ön farlar ve alttaki geniş hava girişleriyle birlikte oldukça sportif bir görünüm elde edilmiş. Arka kısımda bulunan karlar yüzünden ne yazık ki bu taraf hakkında yorumda bulunmak pek mümkün olmuyor.

UKL platformu üzerine geliştirilecek

Tasarımın yanı sıra BMW 2 serisi Gran Coupe modelinin şirketin Mini’den ödünç aldığı önden çekişli UKL platformu üzerine oturtulacağını biliyoruz. BMW’nin bu modelde 2.0 litre turboşarjlı dört silindir motor ve sekiz ileri otomatik şanzıman kombinasyonunu kullanacağı düşünülüyor. Ayrıca, Avrupa yolları için üç silindirin de bir opsiyon olması söz konusu. 2 Serisi Gran Coupe’nin Mercedes-Benz CLA ve Audi A3 ile yarışması için dört tekerden çekiş sisteminin de bir seçenek olması beklentiler arasında.

Alman üreticinin 2 Serisi Gran Coupe’yi bu yılın sonlarında görücüye çıkaracağı düşünülüyor. Hemen ardından da 2019’un ilk aylarında satışa çıkarılması bekleniyor.


http://www.motortrend.com/news/spied-bmw-2-series-grancoupe-caught-winter-testing/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Sadece önden çekişli olacaksa gelmesin , cla gibi tırt bir araba ortaya çıkabilir.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 1 yıl
cla'nın içini bagajını ufak bulan a3 sedan alıyor.ama aynı şartlarda bmw olsun her zaman tercih edilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Sadece önden çekişli olacaksa gelmesin , cla gibi tırt bir araba ortaya çıkabilir.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Viper74 1 yıl
2 serisinde 2.0 motor kullanacaksan ne espirisi kaldı, bu arabanın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreudeAmFahren 1 yıl
1 serisinin bagajını dar bulanlar bunu alsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qooqie 1 yıl
Wolksvagen passat alırım bunu alcama, çöp
Madem passat çöp, bu millet niye kuyruğa giriyor, bi siz mi akıllısınız? Bence çoğunluğun olduğu yerde bi sıkıntı çıkmaz vardır milletin bi bildiği hem zaten güzel araba pasaat
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcohol06 1 yıl
Birbirinin aynısı, sadece logosu farklı, temcit pilavı gibi alman arabalarını dayayın gitsin. Birde bu önden çekiş BMW'ye janjanlı M paketler, performance gövde kitleri falan çıkar ki üniye giden bebecik M3 kullanıyormuş hissi alsın diye. Şekilli, afilli ama vasıfsız, yeni trend bu.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl alcohol06
alcohol06
Birbirinin aynısı, sadece logosu farklı, temcit pilavı gibi alman arabalarını dayayın gitsin. Birde bu önden çekiş BMW'ye janjanlı M paketler, performance gövde kitleri falan çıkar ki üniye giden bebecik M3 kullanıyormuş hissi alsın diye. Şekilli, afilli ama vasıfsız, yeni trend bu.

Almanlar dışında ne var alınacak ve farklı olan yazsana.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl
CLA kaymagini yedi bu segmentin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spinattimyalnizliga 1 yıl haberelectro
haberelectro
CLA kaymagini yedi bu segmentin.

CLA hamlesi çok yerindeydi. BMW geç kaldı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ken Block43 1 yıl
Çöp
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1648 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
BMW, coupe ve
7 etiket daha spy shots bmw 2 serisi gran coupe bmw 2019 2 serisi coupe Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Microsoft, Opera'da Edge tarayıcısının reklamını göstermeye başladı 1 yıl Alcatel IDOL 5 incelemesi "Yeni IDOL'ümüz mü?" 1 yıl Araç sicil ve tescil işlemleri artık noterlerde yapılacak 1 yıl Filmlerdeki otonom paket taşıyıcı araçlar 2022'de gerçek oluyor 1 yıl Mesajlaşma uygulaması Line kripto para pazarına giriyor 1 yıl 2019 Ford Focus Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmayacak 1 yıl Yeteri kadar üretmiyoruz: 2017’de enerji ithalatı önemli derecede arttı 1 yıl 530 milyon dolarlık kripto para çalan hackerlar borsa arayışında 1 yıl Jaguar I-Pace için hızlı şarj özelliğinin detayları doğrulandı 1 yıl Instagram'a gönderileri zamanlama özelliği geliyor 1 yıl Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santralinin yapımına başlandı 1 yıl Renault Zoe'ya üç farklı yerden "En İyi" ödülü geldi 1 yıl Facebook kripto para reklamlarına yasak getirdi 1 yıl Samsung 2017'yi rekor kârla kapattı 1 yıl Dell kendisini %80'ine sahip olduğu VMware'a satabilir 1 yıl Yurt dışı alışverişlerinde gümrük vergisi sınırı bir kez daha düşürülüyor 1 yıl Bugünkü "Süper Kanlı Mavi Ay" olayını NASA'nın canlı yayınıyla takip edin 1 yıl Microsoft Edge internet tarayıcısı iPad için gün sayıyor 1 yıl ASUS, ZenFone 5 ailesiyle MWC 2018'de sahnede olacak 1 yıl Bi' Fikir Bi' Şirket için başvurular başladı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN BMW 2 Serisi Gran Coupe kamuflajlı olarak yakalandı Sonraki Google, 2017'de Play Store'dan 700.000 kötü amaçlı uygulama kaldırdı 1 yıl Bilim-kurgu filmi Mute'ün ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Amazon’un yeni ofisinde yağmur ormanı var 1 yıl Apple, iOS 12'ye ekleyeceği yeni özellikleri 2019'a erteledi 1 yıl Giriş seviyesi cihazlara Helio P38 takviyesi 1 yıl Harley Davidson nihayet ilk elektrikli motosikletini onayladı 1 yıl Rolls-Royce otonom gemi Ar-Ge merkezi kurdu 1 yıl Yayıncılar için Razer Seiren Elite mikrofon 1 yıl HTC’nin Ar-Ge bölümünün bir kısmının Google’a transferi onaylandı 1 yıl Microsoft, Intel'in sorunlu Spectre yamasını devre dışı bırakan güncelleme yayınladı 1 yıl Ant-Man and the Wasp'ın ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Bitfinex mahkemeye çağrıldı 1 yıl Nokia yüksek kapasiteli ReefShark 5G yonga setlerini duyurdu 1 yıl Hyundai Santa Fe'nin taslak görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl EPYC işlemcisi X399 anakartta denendi 1 yıl Gearbest'ten Donanımhaber ve Gaming İstanbul'a özel indirim fırsatları 1 yıl Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz 1 yıl Samsung kripto para madenciliği için donanım üretecek 1 yıl Tesla Model X ve Model S'e bir özellik daha ekleniyor 1 yıl Youtube'un çevrimdışı video özelliği daha fazla ülkeye açılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim