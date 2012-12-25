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Araştırma : Android işletim sisteminin kullanıldığı farklı sektörler

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın 2005 yılında Android Inc adlı şirketi alması ve kurucusu Andy Rubin'i geliştirici ekibin başına atamasıyla, Android işletim sistemi bugüne kadar gelen mobil segmentteki hayatına başlamış oldu. Linux tabanlı ve açık kaynak olan Android, telefon üreticileri ve Google ortaklığında kurulan Open Headset Alliance tarafından kontrol edilmeye başlanmış ve 2008 yılında HTC G1 modeli üzerinde resmi olarak pazara sunulmuştur.

Bugüne kadar pek çok sürümü geride bırakan ve büyük geliştirmelere sahne olan Android işletim sistemi, akıllı telefonlarda kullanılmak amacıyla geliştirilmeye başlanmıştı. Ancak sonrasında tablet cihazlarında görmeye başladığımız Android işletim sistemi, bugün geliştirici kartlarından, araç içi eğlence sistemlerine ve akıllı kol saatlerine kadar ondan fazla sektörde kendisine yer bulmuş durumda. Ücretsiz ve açık kaynak olması bu yaygın kullanımın en büyük sebebi sayılabilir. 

Bazılarımızın sadece tabletlerde, bazılarımızın sadece akıllı telefonlarında tanıştığı Android işletim sisteminin başka hangi sektörlerde kullanıldığına dair örneklerine galerimizden göz atabilirsiniz:

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abdulmusavvir 6 yıl en beğenilen
Orijinalden alıntı: itachi237
bunun gibi şeylere böyle emek harcamayın pek gerek yok.

Gezegen nere gardaş? :)
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SystemApps 6 yıl
nedense bizim evdeki tek google varsayılan arama sağlayıcısı..
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Volkanbaba 6 yıl
Otobüslerdeki koltukların arkasındaki tv lerde bile var
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Hobar 6 yıl
açık kaynak olunca nereye çeksen uzuyor tabi
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abdulmusavvir 6 yıl en beğenilen
Orijinalden alıntı: itachi237
bunun gibi şeylere böyle emek harcamayın pek gerek yok.

Gezegen nere gardaş? :)
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darkaura 6 yıl
bunu daha oncede yazdim. android telefon yada tablettenden cok daha otede bir potansiyeli var. kuvvetli bir islemci, gpu, wireless, tum iletisim ve yan modulleri iceren soc yoga bugun 20$dan ucuza mal oluyor. yakin gelecekde bu 1$ in bile altina dusecek. bunu gormek zor degil. hemen her cihazin hatta elbisenin objenin icinde internete baglanabilen kuvvetli bilgisayar kontrolu yerlestirilebilcek. bu durumda bunlarin hepsini kontrol etmek icin saglam uygulama arsivi ve sdk si olan bir isletim sistemi gerekli. bedava herkeze acik olusu ve daha simdiden pek cok farkli cihazda kullaniliyor olmasiyla android buna en buyuk aday.
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itachi237 6 yıl
bunun gibi şeylere böyle emek harcamayın pek gerek yok.
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Peynir Alti Suyu Tozu 6 yıl
bugün çin malı telefonlar bile android işletim sistemine geçti tabi her yerde kullanılabilir
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