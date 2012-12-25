Araştırma : Android işletim sisteminin kullanıldığı farklı sektörler





Google'ın 2005 yılında Android Inc adlı şirketi alması ve kurucusu Andy Rubin'i geliştirici ekibin başına atamasıyla, Android işletim sistemi bugüne kadar gelen mobil segmentteki hayatına başlamış oldu. Linux tabanlı ve açık kaynak olan Android, telefon üreticileri ve Google ortaklığında kurulan Open Headset Alliance tarafından kontrol edilmeye başlanmış ve 2008 yılında HTC G1 modeli üzerinde resmi olarak pazara sunulmuştur.





Bugüne kadar pek çok sürümü geride bırakan ve büyük geliştirmelere sahne olan Android işletim sistemi, akıllı telefonlarda kullanılmak amacıyla geliştirilmeye başlanmıştı. Ancak sonrasında tablet cihazlarında görmeye başladığımız Android işletim sistemi, bugün geliştirici kartlarından, araç içi eğlence sistemlerine ve akıllı kol saatlerine kadar ondan fazla sektörde kendisine yer bulmuş durumda. Ücretsiz ve açık kaynak olması bu yaygın kullanımın en büyük sebebi sayılabilir.





Bazılarımızın sadece tabletlerde, bazılarımızın sadece akıllı telefonlarında tanıştığı Android işletim sisteminin başka hangi sektörlerde kullanıldığına dair örneklerine galerimizden göz atabilirsiniz: