Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı televizyonlar söz konusu olduğunda Android TV'ler ile pazarın hakim konumunda olan Google, güncelleme takviminde sürpriz bir değişikliğe hazırlanıyor. Android TV'ler bildiğiniz gibi taşınabilir cihazlar ile aynı temel kod tabanına sahip ve her yıl yeni sürüme kavuşuyor. Şimdi Google, Android TV'ler için güncelleme aralığını iki yıla çıkarabilir.

Google, Android TV 15 güncellemesini pas geçebilir

Android Authority kaynaklarına göre Google, Android TV sürüm güncellemelerini iki yılda bir yayınlamaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Android TV 15'i atlayıp Android TV 16'yı piyasaya sürecek. Bunun başlıca nedeni ise, akıllı telefonların aksine, kullanıcıların ortalama 5 ila 10 yılda bir televizyon değiştirmesi. Dahası kullanıcıların artık Android sürümü yerine fiyat, ekran boyutu ve donanım özelliklerine odaklandığı belirtiliyor.

Bu da akıllı TV üreticilerine güncelleme için daha az baskı yaratıyor. Diğer tarafta yeni değişikliğin sürpriz olmadığını belirtelim. Daha önce Google, Android TV 13'ü piyasaya sürülmeden önce iptal etti ve bunun yerine Android TV 14'ü dağıtmayı tercih etti. Kısaca Android TV 14, Ekim 2023'te piyasaya sürülen Android 14'e dayanıyor ve Android TV yayın takvimi zaten normal Android takviminin gerisinde.

Android TV kullanıcıları dikkat 1 ay önce eklendi

Ayrıca halihazırda mevcut olan Android TV 14'ün geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtıldığını hatırlatalım. Ancak halen güncelleme almayan modeller bulunuyor. Aktarıldığı kadarıyla Google, Android TV 16 için bazı yeni sistem API'lerini test etmeye başladı. Ancak yeni güncelleme ile sunulacak yenilikler şu an için belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Google, Android TV 15 güncellemesini atlayabilir: İşte nedeni