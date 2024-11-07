Google, Android TV 15 güncellemesini atlayabilir: İşte nedeni

Google, Android TV 15 güncellemesini pas geçebilir
Android Authority kaynaklarına göre Google, Android TV sürüm güncellemelerini iki yılda bir yayınlamaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Android TV 15'i atlayıp Android TV 16'yı piyasaya sürecek. Bunun başlıca nedeni ise, akıllı telefonların aksine, kullanıcıların ortalama 5 ila 10 yılda bir televizyon değiştirmesi. Dahası kullanıcıların artık Android sürümü yerine fiyat, ekran boyutu ve donanım özelliklerine odaklandığı belirtiliyor.
Bu da akıllı TV üreticilerine güncelleme için daha az baskı yaratıyor. Diğer tarafta yeni değişikliğin sürpriz olmadığını belirtelim. Daha önce Google, Android TV 13'ü piyasaya sürülmeden önce iptal etti ve bunun yerine Android TV 14'ü dağıtmayı tercih etti. Kısaca Android TV 14, Ekim 2023'te piyasaya sürülen Android 14'e dayanıyor ve Android TV yayın takvimi zaten normal Android takviminin gerisinde.
Ayrıca halihazırda mevcut olan Android TV 14'ün geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtıldığını hatırlatalım. Ancak halen güncelleme almayan modeller bulunuyor. Aktarıldığı kadarıyla Google, Android TV 16 için bazı yeni sistem API'lerini test etmeye başladı. Ancak yeni güncelleme ile sunulacak yenilikler şu an için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über