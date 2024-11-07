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    Google, Android TV 15 güncellemesini atlayabilir: İşte nedeni

    Google'ın yayın takviminde yapılan yeni bir değişiklik, Android TV14'ten 16'ya geçileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bir sonraki Android TV işletim sistemi 2026'da gelecek.
    Google, Android TV 15 güncellemesini atlayabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Akıllı televizyonlar söz konusu olduğunda Android TV'ler ile pazarın hakim konumunda olan Google, güncelleme takviminde sürpriz bir değişikliğe hazırlanıyor. Android TV'ler bildiğiniz gibi taşınabilir cihazlar ile aynı temel kod tabanına sahip ve her yıl yeni sürüme kavuşuyor. Şimdi Google, Android TV'ler için güncelleme aralığını iki yıla çıkarabilir.

    Google, Android TV 15 güncellemesini pas geçebilir

    Android Authority kaynaklarına göre Google, Android TV sürüm güncellemelerini iki yılda bir yayınlamaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Android TV 15'i atlayıp Android TV 16'yı piyasaya sürecek. Bunun başlıca nedeni ise, akıllı telefonların aksine, kullanıcıların ortalama 5 ila 10 yılda bir televizyon değiştirmesi. Dahası kullanıcıların artık Android sürümü yerine fiyat, ekran boyutu ve donanım özelliklerine odaklandığı belirtiliyor.

    Bu da akıllı TV üreticilerine güncelleme için daha az baskı yaratıyor. Diğer tarafta yeni değişikliğin sürpriz olmadığını belirtelim. Daha önce Google, Android TV 13'ü piyasaya sürülmeden önce iptal etti ve bunun yerine Android TV 14'ü dağıtmayı tercih etti. Kısaca Android TV 14, Ekim 2023'te piyasaya sürülen Android 14'e dayanıyor ve Android TV yayın takvimi zaten normal Android takviminin gerisinde.

    Ayrıca halihazırda mevcut olan Android TV 14'ün geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtıldığını hatırlatalım. Ancak halen güncelleme almayan modeller bulunuyor. Aktarıldığı kadarıyla Google, Android TV 16 için bazı yeni sistem API'lerini test etmeye başladı. Ancak yeni güncelleme ile sunulacak yenilikler şu an için belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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