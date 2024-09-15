Android TV kutularında büyük risk, 1.3 milyon cihaz risk altında

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Tam Boyutta Gör Bugün Android ya da Google TV işletim sistemli akıllı televizyonlar her eve girmeye başladı. Standart bir televizyonu olan ise bir Android TV kutusuna yöneliyor. Pazarın büyümesi pek çok sorunu da beraberinde getirdi.

Android TV kutularına dikkat

Pek çok önemli üretici televizyon kutularını Play Protect lisansı ile satıyor ve Google güvencesi altına giriyor. Sayısız Çinli üretici ise eski ve lisanssız Android sürümleri kullanarak saldırılara açık hale geliyor.

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Dr.Web tarafından yapılan açıklamaya göre 1.3 milyon Android TV kutusunu tehlikeye atan bir zararlı yazılım keşfedildi. Android.Vo1d adındaki yazılım arka planda farklı uygulamalar kurabiliyor, dosyaları tarayarak APK dosyalarını buluyor ve bunları kuruyor. Pek çok kullanıcı kutularındaki ani donma ve takılmalardan şikayet ediyor.

Android TV kutuları aslında akıllı telefonlar kadar kişisel veri barındırmıyor ancak kripto para madenciliği yapma, bant genişliği sömürme gibi faaliyetler için siber saldırganların iştahını kabartıyor. Google yaptığı açıklamada Play Protect lisansı olmayan üçüncü taraf kutuların saldırıdan etkilendiğini duyurdu. Hali hazırda tespit edilen Android TV kutuları şu şekilde:

R4: Android 7.1.2; R4 Build/NHG47K

TV BOX: Android 12.1; TV BOX Build/NHG47K

KJ-SMART4KVIP: Android 10.1; KJ-SMART4KVIP Build/NHG47K

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