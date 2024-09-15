Android TV kutularında büyük risk, 1.3 milyon cihaz risk altında

Android TV kutularına dikkat
Pek çok önemli üretici televizyon kutularını Play Protect lisansı ile satıyor ve Google güvencesi altına giriyor. Sayısız Çinli üretici ise eski ve lisanssız Android sürümleri kullanarak saldırılara açık hale geliyor.
Dr.Web tarafından yapılan açıklamaya göre 1.3 milyon Android TV kutusunu tehlikeye atan bir zararlı yazılım keşfedildi. Android.Vo1d adındaki yazılım arka planda farklı uygulamalar kurabiliyor, dosyaları tarayarak APK dosyalarını buluyor ve bunları kuruyor. Pek çok kullanıcı kutularındaki ani donma ve takılmalardan şikayet ediyor.
Android TV kutuları aslında akıllı telefonlar kadar kişisel veri barındırmıyor ancak kripto para madenciliği yapma, bant genişliği sömürme gibi faaliyetler için siber saldırganların iştahını kabartıyor. Google yaptığı açıklamada Play Protect lisansı olmayan üçüncü taraf kutuların saldırıdan etkilendiğini duyurdu. Hali hazırda tespit edilen Android TV kutuları şu şekilde:
- R4: Android 7.1.2; R4 Build/NHG47K
- TV BOX: Android 12.1; TV BOX Build/NHG47K
- KJ-SMART4KVIP: Android 10.1; KJ-SMART4KVIP Build/NHG47K
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.