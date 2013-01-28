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Araştırma : Android tablet kullanımının yüzde 59'u ABD içerisinde, Kindle Fire en popüler model

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Android tablet kullanımının yüzde 59'u ABD içerisinde, Kindle Fire en popüler model

Başlangıçta küçük bir pazar payına sahip olmasına rağmen, özellikle 7 inçlik segmentin gelişmesi ile payını artırmaya başlayan Android tabletler, artık iPad ile başabaş rekabet eder hale geldi.

Bazı uzmanlara göre yıl sonunda Apple ile pazar payını eşitleyeceği belirtilen Android tabletlerin kullanım oranları ile ilgili bir analiz yayınlandı.

Localytics tarafından yapılan analize göre global Android tablet kullanımının yüzde 59'u ABD içerisinde gerçekleşirken, yüzde 5'i İngiltere'de, yüzde 2'si İspanya'da, yüzde 2'si Güney Kore'de ve yüzde 31'i ise ABD dışında gerçekleşiyor. 

Localytics, 500 milyondan fazla cihazda kurulu olan ortak uygulamaları ile verileri topluyor. 

ABD kullanımına bakıldığında ise deyim yerindeyse 7 inçlik pazarı elektronik devlerine tanıtan Amazon Kindle Fire versiyonları yüzde 33 kullanım oranı ile ilk sırada. Ardından yüzde 10 ile Nook, yüzde 9 ile Galaxy Tab modelleri ve yüzde 8 ile Nexus 7 geliyor.

Kindle Fire modelleri yüzde 89 ABD'de, yüzde 11 İngiltere'de olmak üzere kullanımda. Bu bakımdan ABD'nin en popüler Android tableti denebilir. İlerleyen aylarda daha fazla ülkeye açılmayı planlayan Amazon ile Kindle Fire global olarak da en popüler Android tablet haline gelebilir.

ABD dışında ise Galaxy Tab serisi Android tablet kullanım oranının yüzde 76'sına hakim durumda. Nexus 7 yüzde 15 iken Kindle Fire bu sahada yüzde 9 ile sonlarda yer alıyor. 

Amazon'un pazar payını artırması, geliştiricileri kendisine çekmesi açısından önem taşıyor ve Android işletim sistemi üzerinde kendi arayüzünü çalıştıran firmanın ekosistemini genişletmesine de katkı yapıyor.

http://www.localytics.com/blog/2013/kindle-fire-drives-us-android-tablet-dominance/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
|M|N|Ç| 6 yıl
Iplemeyin ve + verin
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napolyon94 6 yıl
iplemeyin beyler
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DH Misafiri 6 yıl
Apple gibi tapılmalık bir şirket varken kim alır bunları?
1 Yanıt Yanıtla +1
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mustafa_(87) 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Apple gibi tapılmalık bir şirket varken kim alır bunları?

katılmıyorum bence android tabletler çok kullanışlı cepte iphone kullanıyorum fakat tablette kesinlikle android.
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DH Misafiri 6 yıl
kahrolsun apple yaşasın google! nihahahahaha
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