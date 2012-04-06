Araştırma : tüm dünyada evlerin yüzde 25'inde WiFi ağı mevcut

Taşınabilir cihaz kullanıcıları için olmazsa olmaz teknolojilerden birisi olan WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi, çok uzun bir geçmişe sahip olmamasına rağmen istatistiklere göre evlerimizin yüzde 25'ine hakim hale geldi.





Strategy Analytics tarafından geçen yılın sonunda 17 farklı ülkeyi kapsayan araştırmada toplam 439 milyon evde WiFi ağlarının kullanıldığını ortaya koydu. Bu tahmini olarak tüm dünyadaki ev sayısının yüzde 25'ine denk geliyor.





Raporda 2016 yılında 800 milyon hanenin WiFi ağına kavuşacağı belirtilmiş. Bu sayı tüm dünyadaki hane sayısının yüzde 42'sine eşit olacak.





WiFi benimsenme araştırmasında Güney Kore yüzde 80 ile lider. Teknolojiyi iyi kullanması ve internet bağımlılığıyla tanınan ülkenin bu oranı pek şaşırtıcı değil. Ardından İngiltere yüzde 73.3, Almanya yüzde 71.7 ve Fransa yüzde 71.6 oranıyla geliyor. Son sıralarda yüzde 22.9 ile Rusya, yüzde 21.8 ile Çin, yüzde 20.4 ile Brezilya ve yüzde 2.5 ile Hindistan geliyor.





Oranlar nüfusa vurulduğunda ise en kalabalık WiFi kullanıcısının Çin'de olduğu görülüyor. Ardından ABD ve Japonya geliyor. Araştırmada önümüzdeki 5 yıl içinde Asya/Pasifik ülkelerinde büyük bir artış yaşanacağı belirtiliyor. WiFi kullanımının yeni yayılmaya başladığı gelişmekte olan ülkelerde bir süre sonra patlama yaşanacak. Sadece Çin'in, bu bölgedeki hanelerin yüzde 31'ine hakim olacağı öngörülüyor.