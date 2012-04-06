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Araştırma : tüm dünyada evlerin yüzde 25'inde WiFi ağı mevcut

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Taşınabilir cihaz kullanıcıları için olmazsa olmaz teknolojilerden birisi olan WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi, çok uzun bir geçmişe sahip olmamasına rağmen istatistiklere göre evlerimizin yüzde 25'ine hakim hale geldi.

Strategy Analytics tarafından geçen yılın sonunda 17 farklı ülkeyi kapsayan araştırmada toplam 439 milyon evde WiFi ağlarının kullanıldığını ortaya koydu. Bu tahmini olarak tüm dünyadaki ev sayısının yüzde 25'ine denk geliyor. 

Raporda 2016 yılında 800 milyon hanenin WiFi ağına kavuşacağı belirtilmiş. Bu sayı tüm dünyadaki hane sayısının yüzde 42'sine eşit olacak.

WiFi benimsenme araştırmasında Güney Kore yüzde 80 ile lider. Teknolojiyi iyi kullanması ve internet bağımlılığıyla tanınan ülkenin bu oranı pek şaşırtıcı değil. Ardından İngiltere yüzde 73.3, Almanya yüzde 71.7 ve Fransa yüzde 71.6 oranıyla geliyor. Son sıralarda yüzde 22.9 ile Rusya, yüzde 21.8 ile Çin, yüzde 20.4 ile Brezilya ve yüzde 2.5 ile Hindistan geliyor.

Oranlar nüfusa vurulduğunda ise en kalabalık WiFi kullanıcısının Çin'de olduğu görülüyor. Ardından ABD ve Japonya geliyor. Araştırmada önümüzdeki 5 yıl içinde Asya/Pasifik ülkelerinde büyük bir artış yaşanacağı belirtiliyor. WiFi kullanımının yeni yayılmaya başladığı gelişmekte olan ülkelerde bir süre sonra patlama yaşanacak. Sadece Çin'in, bu bölgedeki hanelerin yüzde 31'ine hakim olacağı öngörülüyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20120404006331/en/Strategy-Analytics-Quarter-Households-Worldwide-Wireless-Home Yorum Yaz
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sconosciuto 7 yıl
peki ya kanserojen maddelere karşı çıkan doktorlar wifi kullanmıyomu
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E_Aydin35 7 yıl
Araştırmalarda da hep nedense 2016 yılına çevirilip hesapşar yapılıyor.. Ama bu Wifi gerçekdende her eve lazım. :P
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MxFxOx 7 yıl
apartma yaşıyorum cevremde 10 yakın wifi ağı var bu sadece dizüstünü yakalayabildikleri daha fazla olduğunu biliyorum 4-5 kat altakileri görememiyor hemen her evde wifi mevcut yeni modemlerin tamamı wifi özelliği ile geliyor araştırma evler üzerine yerine internet kullananlar arasında yapılmalıydı
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carter 7 yıl
Bizim ülkemizdeki evlerin %90 ı AKK'li buna ne demeli.
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jovanovic 7 yıl
Afrikadaki evleri saymazsak oran %80 rahat cikardi...
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4Crumby 7 yıl
Komsudan otlanan evler de sayiliyo mu :D
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vidoko 7 yıl
radyasyon umurlarında değl !
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atmaca88 7 yıl
Sağlığa zararlından bahsedilmiyor nedense... ?
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FightForBeer 7 yıl
WiFi teknolojisi hayatımıza tabletler, akıllı telefonlar vs. ile öyle bir girdiki artık hayatımızın bir parçası denilebilir.Wifi artık bir standart ve artık gerekli birşey.
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alpa07 7 yıl
radyasyondan yakında geberecez
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ramazandeveli 7 yıl
wi-fi manyağı olmuşuz yahu
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sarjaleti 7 yıl
Çok az
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