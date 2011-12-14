Araştırmacılar 186Gbps geniş alan ağı (WAN) hızına ulaşmayı başardı

Hayatımız ilk girdiği dönemlerde Kilobit hesabı ile bağlandığımız internette artık Gigabit seviyesinde hızlar konuşuluyor. Bilimadamları ve araştırmacılar bu seviyeyi daha da yukarı çekmek için çalışmalarına devam ediyor. İsveç'te DreamHack etkinlikleri esnasında 120Gbps hızı aşıldıktan sonra bu kez yeni rekor ABD'den geldi





CERN, Viktorya Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Michigan Üniversitesi araştırmacıları toplam 212Km uzunluğunda bir fiber kablo üzerinde 186Gbps geniş alan ağı (WAN) bağlantı hızı elde ederek yeni rekorun sahibi oldu. Grup 2009'da 119Gbps hızına erişerek o dönemin de rekorunu kırmıştı.





Araştırmacılar İngiliz Kolombiya'sı ve Seattle'da bulunan iki veri merkezi arasındaki 212Km'lik mesafede belirtilen hıza ulaştı. Bu hızda günde 2 milyon Gigabyte veya 100 000 tam dolu Blu-ray diski içeriği aktarılabiliyor.





Ağ içindeki fiber optik altyapı Kanada Araştırma ve İnovasyon Merkezi ve BCNET adlı IT hizmet firması tarafından daha önce 100Gbps uyumlu olarak döşenmişti. Deneme bu altyapı üzerinde yapıldı. Rekor iki yollu veri aktarımı ile elde edildi. Aynı anda 98Gbps ve aksi yönde 88Gbps hızlara ulaşıldı.





Hız denemesi SuperComputer 2011 konferansında katılımcılara tanıtıldı. Ayrıca Brezilya, ABD ve Güney Kore arasında yine yüksek hızlarda veri transferi denemeleri de bu konferansta duyuruldu.





Elde edilen başarı 40Gbps ve 100Gbps arasında hızlara imkan verecek yeni nesil bağlantı teknolojileri açısından da yol gösterici olacak. Ayrıca CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda işlenen 100 petabye'dan fazla veri için de süreci daha kolaylaştıracak.