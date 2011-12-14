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Araştırmacılar 186Gbps geniş alan ağı (WAN) hızına ulaşmayı başardı

7 yıl
5,5b
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37
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Hayatımız ilk girdiği dönemlerde Kilobit hesabı ile bağlandığımız internette artık Gigabit seviyesinde hızlar konuşuluyor. Bilimadamları ve araştırmacılar bu seviyeyi daha da yukarı çekmek için çalışmalarına devam ediyor. İsveç'te DreamHack etkinlikleri esnasında 120Gbps hızı aşıldıktan sonra bu kez yeni rekor ABD'den geldi

CERN, Viktorya Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Michigan Üniversitesi araştırmacıları toplam 212Km uzunluğunda bir fiber kablo üzerinde 186Gbps geniş alan ağı (WAN) bağlantı hızı elde ederek yeni rekorun sahibi oldu. Grup 2009'da 119Gbps hızına erişerek o dönemin de rekorunu kırmıştı.

Araştırmacılar İngiliz Kolombiya'sı ve Seattle'da bulunan iki veri merkezi arasındaki 212Km'lik mesafede belirtilen hıza ulaştı. Bu hızda günde 2 milyon Gigabyte veya 100 000 tam dolu Blu-ray diski içeriği aktarılabiliyor.

Ağ içindeki fiber optik altyapı Kanada Araştırma ve İnovasyon Merkezi ve BCNET adlı IT hizmet firması tarafından daha önce 100Gbps uyumlu olarak döşenmişti. Deneme bu altyapı üzerinde yapıldı. Rekor iki yollu veri aktarımı ile elde edildi. Aynı anda 98Gbps ve aksi yönde 88Gbps hızlara ulaşıldı. 

Hız denemesi SuperComputer 2011 konferansında katılımcılara tanıtıldı. Ayrıca Brezilya, ABD ve Güney Kore arasında yine yüksek hızlarda veri transferi denemeleri de bu konferansta duyuruldu.

Elde edilen başarı 40Gbps ve 100Gbps arasında hızlara imkan verecek yeni nesil bağlantı teknolojileri açısından da yol gösterici olacak. Ayrıca CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda işlenen 100 petabye'dan fazla veri için de süreci daha kolaylaştıracak. 

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Einstein 7 yıl en beğenilen
Türk Telekom 8 mbite zor ulaşıyor.
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artcraft35 7 yıl
bence ttnetin bu kadar olumsuz eleştiri almasının sebebi altyapının kötü olması değil, daha yeterli altyapı yokken hızlı internet sunmaya çalışması. eskiden 100 mblık bir dosya indirken 40-50 kilobaytı görünce güzel 100ü gördüğümde süper ya yarım saatte indirir bunu derdim, şimdiyse 1400 kilobaytı görüyorum 200 mb dosyanın inmesini bekleyemiyorum. hızı beğenmiyorsunuz eleştiriyorsunuz ama bu paketi yine gidip siz almıyormısunuz 8 megabite kadar diyor fiyat 59tl 8 megabit 109 tl, altyapıya güvense zaten böyle 2 farklı paket sunmaz. şimdi soruyorum size kim suçlu?
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Cherkez26 7 yıl
benim harddiski yakar bu
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artcraft35 7 yıl
hard disk ssd ram neyse de bunu sağlıycak bir modem bilgisayardan pahalıdır
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VedatDnz 7 yıl artcraft35
artcraft35

hard disk ssd ram neyse de bunu sağlıycak bir modem bilgisayardan pahalıdır



router ile hallediyorlar,fiyat tabiki teknolojiye göre çok yüksek değil.
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mali__ 7 yıl
bagla 4 kanaldan 40-45 Gb\s veri işle.. yada pci ssd leri raid yap yaz.. yapılmasına yapılır ama tabi extrem bütçe ve koşullar için. adamlar bunu ev için denemiyorlar zaten sadece yapabildiklerini bilelim diye bir haber muhtemelen askeri bir proje yada CERN gibi mekanlarda bile sınırlı yerlerde kullanılacak bir teknoloji..
Teknoloji çoğu kez ihtiyaçtan geliştirilir.. multimilyonluk bir projeye gereklidir zaten son kullanıcıyı pek taktıkları yok,artıkları son teknoloji diye sunarlar el altında daha iyileri varken hep pahalı diyerek 10yıl 5yıl ertelerler elde olandan nemalanırlar.. düzen böyle yapacak bişey yok...
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Yilsev 7 yıl
186 gbps = 23,25 Gb/s transfer hızı demek. Bu veriyi yazabilecek bırakın hdd yi ssd yi, ram yok piyasada.
(ddr3-2133 için örneğin data transfer hızı 17gb/s ki bu da peak hızdır (kaynak wiki))
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VedatDnz 7 yıl Yilsev
Yilsev

186 gbps = 23,25 Gb/s transfer hızı demek. Bu veriyi yazabilecek bırakın hdd yi ssd yi, ram yok piyasada.

(ddr3-2133 için örneğin data transfer hızı 17gb/s ki bu da peak hızdır (kaynak wiki))


hdd lerde raid yapılarak okuma yazma performansları artıyor bilginize, sistemin donanımlarının desteklediği kadar hızlarda kullanabiliriz.
bu hat hızını tek bir bilgisayar için yani ev kullanıcısı olarak sınıflandırmak mantıksız.


sonuçta 700gbit ten yüksek hattı olan datacenterler mevcut.1 devre üzerinden 186 gbit olduğunu düşünürsek ekstradan kablo maliyeti düşecektir.düşecek kablo maliyeti yerinede aynı yapıya sahip bir yedek hat döşetirler kullandıkları kadar öderler.



--- edit ----
@mali__ arkadaşımızda benimle aynı düşüncede
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DH Misafiri 7 yıl
Türk Telekom 8 mbite zor ulaşıyor.ama ulastigi bir sey var bizden kat kat aldigi paralari reklamdaki sanatcilara 800 gigabit hizla veriyor.
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isosonsuz 7 yıl
Hocam Süperonline da 20 mbit internetin limiti 100 gb, 10 mbit ken 50 gb idi. Hızın rakamsal olarak 5 katıymış limit.Müşteri hizmetleri öyle demişti. Sonra 1 mbite düşüyor hız.
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Mutlu Dal 7 yıl
TTNET alt yapısı gerçekten bozuk özellikle izmir balçovada
eski evimde 980 990 kb hızla bağlanırken internete 2 sokak öteye taşındık
şuanda 600 kb yi geçmiyor ttnet görevlisi ise alt yapınız yetersiz diyor!
Ulen 2 sokak öteye taşındık alt yapı ile ne alakası var dandik hizmet veriyor işte üstünede 55 lira alıyor:S
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Mellkor 7 yıl
Ulkemize gelmesi seneler surecek bir teknoloji daha
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Besiktask34 7 yıl Mutlu Dal
Mutlu Dal

TTNET alt yapısı gerçekten bozuk özellikle izmir balçovada
eski evimde 980 990 kb hızla bağlanırken internete 2 sokak öteye taşındık
şuanda 600 kb yi geçmiyor ttnet görevlisi ise alt yapınız yetersiz diyor!

Ulen 2 sokak öteye taşındık alt yapı ile ne alakası var dandik hizmet veriyor işte üstünede 55 lira alıyor:S



nerede iyiki ordada düzgün olsun , siteye metro fiber geldi, adamı hemen attım arabaya götürdüm eve... :) bağla dedim şunu ertesi gün güle güle tt net
yok sonra şu parayı almayalım şu cezayı ödersin vs... önce teşvik sonra tehdit yok kesin dedim şimdi memnunum hem ucuz hem hızlı
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Gopc@ 7 yıl
onu bunu bilmem ama evdeki download hızım 13mbit görünüyor :D torrentte bazen 1.5MB hızda indirebiliyorum ama bazende kağnı gibi... ha site açıldı açılacak bekle babam bekle misali...
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VedatDnz 7 yıl
Hemre_

onu bunu bilmem ama evdeki download hızım 13mbit görünüyor :D torrentte bazen 1.5MB hızda indirebiliyorum ama bazende kağnı gibi... ha site açıldı açılacak bekle babam bekle misali...


Santrale yakınsın herhalde oda güzel bak :D ben max 980 kb gördüm
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nirvanha 7 yıl
Aga bu millete bi fil yetmez , dişisinden bi yüz hatta bin daha lazım.
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VedatDnz 7 yıl
Turkcell superonline de 20 mbit down 5mbit up mevcut zaten fakat fiyatı konusuna gelirsek 25 tl değil 55 fakat 25 gb dowload limiti var sonrasında 1mbit e düşüyor.Fiyat politikasına gelirsek 25gb limit olmasa uygun diyebilirdik, fakat minumum 20 yada 25 daireli bir apartmana çekiyorlar şuan verilen yerlerde belli ve eve kadar fiber optik hat döşemeleri için bu koşulu sunuyorlar.Bulgaristanda 100 küsüt tl ye tekabil eden 100mbit fiber optik kablo ile eve kadar ücretsiz hat çekilirken bizim türk telekom hala dsl ile yürütmeyi planlıyor.Ttnet en ucuz 3. internet sağlayıcısı olduğunu savunuyor bu doğru fakat dsl olarak kıyaslama yapıldığında en uygun 3.sırada olduğunuda görebiliyoruz.
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