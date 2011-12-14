Araştırmacılar 186Gbps geniş alan ağı (WAN) hızına ulaşmayı başardı

Haber Editörü
Hayatımız ilk girdiği dönemlerde Kilobit hesabı ile bağlandığımız internette artık Gigabit seviyesinde hızlar konuşuluyor. Bilimadamları ve araştırmacılar bu seviyeyi daha da yukarı çekmek için çalışmalarına devam ediyor. İsveç'te DreamHack etkinlikleri esnasında 120Gbps hızı aşıldıktan sonra bu kez yeni rekor ABD'den geldi
CERN, Viktorya Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Michigan Üniversitesi araştırmacıları toplam 212Km uzunluğunda bir fiber kablo üzerinde 186Gbps geniş alan ağı (WAN) bağlantı hızı elde ederek yeni rekorun sahibi oldu. Grup 2009'da 119Gbps hızına erişerek o dönemin de rekorunu kırmıştı.
Araştırmacılar İngiliz Kolombiya'sı ve Seattle'da bulunan iki veri merkezi arasındaki 212Km'lik mesafede belirtilen hıza ulaştı. Bu hızda günde 2 milyon Gigabyte veya 100 000 tam dolu Blu-ray diski içeriği aktarılabiliyor.
Ağ içindeki fiber optik altyapı Kanada Araştırma ve İnovasyon Merkezi ve BCNET adlı IT hizmet firması tarafından daha önce 100Gbps uyumlu olarak döşenmişti. Deneme bu altyapı üzerinde yapıldı. Rekor iki yollu veri aktarımı ile elde edildi. Aynı anda 98Gbps ve aksi yönde 88Gbps hızlara ulaşıldı.
Hız denemesi SuperComputer 2011 konferansında katılımcılara tanıtıldı. Ayrıca Brezilya, ABD ve Güney Kore arasında yine yüksek hızlarda veri transferi denemeleri de bu konferansta duyuruldu.
Elde edilen başarı 40Gbps ve 100Gbps arasında hızlara imkan verecek yeni nesil bağlantı teknolojileri açısından da yol gösterici olacak. Ayrıca CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda işlenen 100 petabye'dan fazla veri için de süreci daha kolaylaştıracak.
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router ile hallediyorlar,fiyat tabiki teknolojiye göre çok yüksek değil.
Teknoloji çoğu kez ihtiyaçtan geliştirilir.. multimilyonluk bir projeye gereklidir zaten son kullanıcıyı pek taktıkları yok,artıkları son teknoloji diye sunarlar el altında daha iyileri varken hep pahalı diyerek 10yıl 5yıl ertelerler elde olandan nemalanırlar.. düzen böyle yapacak bişey yok...
(ddr3-2133 için örneğin data transfer hızı 17gb/s ki bu da peak hızdır (kaynak wiki))
hdd lerde raid yapılarak okuma yazma performansları artıyor bilginize, sistemin donanımlarının desteklediği kadar hızlarda kullanabiliriz.
bu hat hızını tek bir bilgisayar için yani ev kullanıcısı olarak sınıflandırmak mantıksız.
sonuçta 700gbit ten yüksek hattı olan datacenterler mevcut.1 devre üzerinden 186 gbit olduğunu düşünürsek ekstradan kablo maliyeti düşecektir.düşecek kablo maliyeti yerinede aynı yapıya sahip bir yedek hat döşetirler kullandıkları kadar öderler.
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@mali__ arkadaşımızda benimle aynı düşüncede
eski evimde 980 990 kb hızla bağlanırken internete 2 sokak öteye taşındık
şuanda 600 kb yi geçmiyor ttnet görevlisi ise alt yapınız yetersiz diyor!
Ulen 2 sokak öteye taşındık alt yapı ile ne alakası var dandik hizmet veriyor işte üstünede 55 lira alıyor:S
nerede iyiki ordada düzgün olsun , siteye metro fiber geldi, adamı hemen attım arabaya götürdüm eve... :) bağla dedim şunu ertesi gün güle güle tt net
yok sonra şu parayı almayalım şu cezayı ödersin vs... önce teşvik sonra tehdit yok kesin dedim şimdi memnunum hem ucuz hem hızlı
Santrale yakınsın herhalde oda güzel bak :D ben max 980 kb gördüm
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