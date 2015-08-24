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Araştırmacılar havadaki karbonu yapı malzemesine dönüştürdüler

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Araştırmacılar havadaki karbonu yapı malzemesine dönüştürdüler
 ABD'de bulunan George Washington Üniversitesi'nde görevli Dr. Stuart Licht ve ekibi tarafından geliştirilen yenilikçi yöntem, havada bulunan karbounun toplanarak önemli bir yapı malzemesi olan karbon nanofibere dönüştürülmesini mümkün hale getirdi. Havacılık ve otomotiv sektörlerinde kullanılan karbon fiber, hem güçlü hem de hafif bir madde olması nedeniyle bu sektörlerden rağbet görüyor. İletken bir madde olan karbon fiber nano ölçeklerde kullanıldığında daha da iletken hale geliyor ve imalatçılar için oldukça önemli bir yapı malzemesi halini alıyor.
 Karbon nanofiber üretimi normalde son derece masraflı bir işlme olsa da Dr. Licht tarafından geliştirilen yeni yöntem karbon nanofiber üretiminin masrafını önemli ölçüde azaltabiliyor. Dr. Licht ve ekibi tarafından geçtiğimiz günlerde sergilenen bu yeni teknoloji, havadan topladığı karbon dioksiti elektrokimyasal bir işlemden geçirerek oksijen ve karbon nanofibere dönüştürüyor. Licht'e göre bu yeni yöntem karbon fiber yönetimini çok daha kolay ve ucuz hale getiriyor.
 
Araştırmacılar havadaki karbonu yapı malzemesine dönüştürdüler

Bu yeni yöntemin sadece ucuza karbon fiber elde etmekten çok daha fazlasını sunabileceğini vurgulayan Dr. Licht, bu yeni yöntem sayesinde havada bulunan karbon dioksitin kullanışlı hale getirilebileceğini ifade etti. Geliştirdikleri teknolojinin yenilenebilir enerjiyle çalıştığına dikkat çeken Dr. Licht, bu işlem sonucunda atmosferdeki karbon dioksit miktarının azaltılabileceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki George Washington Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni teknoloji, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçme yolunda son derece önemli bir araç olabilir. Araştırmacıların hesaplamalarına göre, Sahra Çölü'nün yüzde 10'u büyüklüğündeki bir alanda bu teknolojinin 10 yıl boyunca uygulanması atmosferdeki karbon seviyesini endüstri öncesi seviyeye kadar indirebilir.
Güneş enerjisiyle çalışan bu yeni teknolojide, eritilmiş sıcak tuzla doldurulmuş bir tankın içerisinden elektrik akımı geçiriliyor ve bu işlem sonrasında ortaya çıkan sıvının atmosferdeki karbonu emmesi sonucu oksijen, lityum oksit ve karbon fibere dönüşen karbon oluşmaya başlıyor. Üstelik bu işlem sonucu elde edilen lityum oksit kullanılarak bu süreç için gerekli enerji elde edilebiliyor.

http://www.technologyreview.com/news/540706/researcher-demonstrates-how-to-suck-carbon-from-the-air-make-stuff-from-it/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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THUGGER 4 yıl
Cok iyi bir gelisme :)
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zultaran 4 yıl
Infinitum Nihil
oray karbondioksitten karbon üretmek için ciddi bir enerji harcamak gerektiğini düşünüyorum... karbon nanofiberle oksijenini ayrıştırma işlemi için ne kadar enerji harcadığı çok önemli bi ayrıntı... harcanan enerjide ortaya çıkan Co2ye bakmak lazım... ayrıca bu tarz haberler gerçekten çok ilgi çekici, devamını bekliyoruz!
Bu işlemde harcanan enerji yenilenebilir enerji. Karbon dioksitten karbon fiber üretmek için kullanılan teknolojinin kendisi de karbon dioksitten elde edilen lityum oksit ile çalışıyor.

O kadar biliyordun da niye sen bulmadın diye sorarlar adama :D
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Das Boot 4 yıl
Böyle bir teknolojinin varlığı sevindirici. Fakat haberde maliyeti ve mevcut uretim yöntemleri ile aralarindaki verimlilik farkına değinilmemiş. Eğer verimli bir teknoloji ise umarım kısa surede uretime gecerler bu yöntemle.
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kadirirdem 4 yıl
valla iyi düşünülmüş ve yapılmış birşey inşallah iyi bir yerlerde aktif kullanılır.
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sorceress 4 yıl
Demek ki bu teknolojinin gereğinden fazla kullanılması da; atmosferde gerekli miktarda bulunması lazım olan karbonun azalması ve gezegeni tekrar bir buzul çağına yaklaştırması anlamına gelebilir.
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adam olun 4 yıl
BİZ HALA'cılar gelmemiş
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oray 4 yıl
karbondioksitten karbon üretmek için ciddi bir enerji harcamak gerektiğini düşünüyorum... karbon nanofiberle oksijenini ayrıştırma işlemi için ne kadar enerji harcadığı çok önemli bi ayrıntı... harcanan enerjide ortaya çıkan Co2'ye bakmak lazım...

ayrıca bu tarz haberler gerçekten çok ilgi çekici, devamını bekliyoruz!


spectrum.ieee.org/...

bu da güzel bir haber mesela.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Infinitum Nihil 4 yıl oray
oray

karbondioksitten karbon üretmek için ciddi bir enerji harcamak gerektiğini düşünüyorum... karbon nanofiberle oksijenini ayrıştırma işlemi için ne kadar enerji harcadığı çok önemli bi ayrıntı... harcanan enerjide ortaya çıkan Co2'ye bakmak lazım...

ayrıca bu tarz haberler gerçekten çok ilgi çekici, devamını bekliyoruz!

Bu işlemde harcanan enerji yenilenebilir enerji. Karbon dioksitten karbon fiber üretmek için kullanılan teknolojinin kendisi de karbon dioksitten elde edilen lityum oksit ile çalışıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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hellchooseme 4 yıl
Wow güzel haber yalnız insan türünden bahsediyoruz gene bir yolunu bulur dünyayı mahvederler.
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