Araştırmacılar havadaki karbonu yapı malzemesine dönüştürdüler

ABD'de bulunan George Washington Üniversitesi'nde görevli Dr. Stuart Licht ve ekibi tarafından geliştirilen yenilikçi yöntem, havada bulunan karbounun toplanarak önemli bir yapı malzemesi olan karbon nanofibere dönüştürülmesini mümkün hale getirdi. Havacılık ve otomotiv sektörlerinde kullanılan karbon fiber, hem güçlü hem de hafif bir madde olması nedeniyle bu sektörlerden rağbet görüyor. İletken bir madde olan karbon fiber nano ölçeklerde kullanıldığında daha da iletken hale geliyor ve imalatçılar için oldukça önemli bir yapı malzemesi halini alıyor.



Karbon nanofiber üretimi normalde son derece masraflı bir işlme olsa da Dr. Licht tarafından geliştirilen yeni yöntem karbon nanofiber üretiminin masrafını önemli ölçüde azaltabiliyor. Dr. Licht ve ekibi tarafından geçtiğimiz günlerde sergilenen bu yeni teknoloji, havadan topladığı karbon dioksiti elektrokimyasal bir işlemden geçirerek oksijen ve karbon nanofibere dönüştürüyor. Licht'e göre bu yeni yöntem karbon fiber yönetimini çok daha kolay ve ucuz hale getiriyor.



Bu yeni yöntemin sadece ucuza karbon fiber elde etmekten çok daha fazlasını sunabileceğini vurgulayan Dr. Licht, bu yeni yöntem sayesinde havada bulunan karbon dioksitin kullanışlı hale getirilebileceğini ifade etti. Geliştirdikleri teknolojinin yenilenebilir enerjiyle çalıştığına dikkat çeken Dr. Licht, bu işlem sonucunda atmosferdeki karbon dioksit miktarının azaltılabileceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki George Washington Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni teknoloji, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçme yolunda son derece önemli bir araç olabilir. Araştırmacıların hesaplamalarına göre, Sahra Çölü'nün yüzde 10'u büyüklüğündeki bir alanda bu teknolojinin 10 yıl boyunca uygulanması atmosferdeki karbon seviyesini endüstri öncesi seviyeye kadar indirebilir.



Güneş enerjisiyle çalışan bu yeni teknolojide, eritilmiş sıcak tuzla doldurulmuş bir tankın içerisinden elektrik akımı geçiriliyor ve bu işlem sonrasında ortaya çıkan sıvının atmosferdeki karbonu emmesi sonucu oksijen, lityum oksit ve karbon fibere dönüşen karbon oluşmaya başlıyor. Üstelik bu işlem sonucu elde edilen lityum oksit kullanılarak bu süreç için gerekli enerji elde edilebiliyor.



http://www.technologyreview.com/news/540706/researcher-demonstrates-how-to-suck-carbon-from-the-air-make-stuff-from-it/