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    Avrupa Birliği otomobillerde karbon fiberi yasaklayabilir

    Avrupa Parlamentosu, araçların sökülmesini ve geri dönüştürülmesini düzenleyen bir taslak hazırladı. Bu taslakta, karbon fiber ilk kez zararlı bir malzeme olarak sınıflandırılıyor. Peki ama neden?
    Avrupa Birliği otomobillerde karbon fiberi yasaklayabilir Tam Boyutta Gör
    Kurşun, cıva ve kadmiyum gibi malzemeler uzun zamandır Avrupa Birliği tarafından tehlikeli olarak sınıflandırılıyor. Buna rağmen, otomotiv sektöründe hâlâ, diğer tüketici ürünleri için geçerli olmayan muafiyetler kapsamında kullanılmalarına izin veriliyor. Ancak şimdi, başka bir malzeme Avrupa otomobillerinde tamamen yasaklanabilir: karbon fiber.

    Karbon fiber ilk kez zararlı bir malzeme olarak sınıflandırıldı

    Yeni bir rapora göre, birliğin yasalarından sorumlu olan Avrupa Parlamentosu, yakın zamanda araçların sökülmesini ve geri dönüştürülmesini düzenleyen ve onları daha çevre dostu hale getirmeyi amaçlayan “Kullanım Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ELV)” direktifinin taslak revizyonunu tamamladı. Bu taslakta, karbon fiber dünyanın herhangi bir yerinde ilk kez zararlı bir malzeme olarak sınıflandırılıyor.

    Karbon fiber, çelikten daha güçlü ve alüminyumdan daha hafif olması nedeniyle rüzgar türbini kanatları, otomobiller ve uçak endüstrisinde yayın olarak kullanılıyor. Üretimi çok daha zor olduğu için pahalı olsa da, birçok durumda sunduğu avantajlar bu dezavantajı gölgede bırakıyor.

    Amerikan araştırma firması Roots Analysis’e göre, 2024 yılında 5,48 milyar dolar değerindeki karbon fiber küresel pazarı, yıllık ortalama %11 oranında büyüyerek 2035 yılında 17,08 milyar dolara ulaşacak. Şu anda otomobiller, toplam karbon fiber uygulamalarının %10 ila %20’sini oluşturuyor. Elektrikli araç üreticileri ağırlığı azaltmaya çalıştıkça bu oranın katlanarak artması bekleniyor.

    Elektrikli araçlar, büyük ve ağır bataryalarından dolayı içten yanmalı araçlara kıyasla daha ağır yapıdalar. Karbon fiber, özellikle fiyatın ikinci planda olduğu premium üreticiler tarafından ideal bir çözüm olarak görülüyor.

    Karbon fiberdeki lifler sağlığa tehdit oluşturuyor

    Peki AB bu malzemeyi neden tehlikeli olarak görüyor? Bunun nedeni, reçine ile bağlanmış karbon fiber atık haline geldiğinde, yapısında yer alan ince liflerin havaya karışması. Bu lifler, makinelerde kısa devreye yol açabileceği gibi, insan cildi ve mukozalarıyla temas ettiğinde acıya neden olabiliyor.

    Nikkei Asia’nın belirttiğine göre, bu yasağın hayata geçmesi hâlinde en büyük darbeyi Japonya’dan üç firma alacak: Toray Industries, Teijin ve Mitsubishi Chemical. Bu üç şirket, dünya karbon fiber pazarının %54’ünü elinde tutuyor. Toray Industries için otomotiv sektörü, uçak ve rüzgar enerjisinden sonra en büyük üçüncü iş kolu. Üstelik bunun %50'si Avrupa'da, bu nedenle bu öneri yasalaşırsa şirket ciddi şekilde etkilenecek.

    Elektrikli araçların dışında, içten yanmalı ve hibrit araçlarda da karbon fiber kullanılıyor. Örneğin McLaren, süper spor otomobillerinin şasisini tamamen karbon fiberden üretiyor. İyi haber şu ki, bu yasak Avrupa’da kabul edilse bile (çünkü ciddi bir dirençle karşılaşması muhtemel), yürürlüğe girmesi 2029 yılını bulacak.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/04/if-you-want-carbon-fiber-in-your-new-car-get-it-soon-as-the-eu-considers-banning-it/ https://asia.nikkei.com/Business/Materials/Japan-s-carbon-fiber-makers-at-risk-from-mooted-EU-crackdown
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 7 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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