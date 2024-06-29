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    Anlık Bildirim

    Çin dünyanın ilk karbon fiber yolcu trenini üretti: Ne avantajları var?

    Çin, karbon fiberden yapılmış dünyanın ilk yolcu trenini hizmete hazır hale getirdi. Cetrovo 1.0 geleneksel trenlerden çok daha hafif, enerji açısından daha verimli ve oldukça konforlu.

    Dünyanın ilk karbon fiber yolcu treni tanıtıldı: Avantajları ne? Tam Boyutta Gör

    Çin, tamamen karbon fiberden yapılan dünyanın ilk yolcu treni ile teknolojik inovasyonda kayda değer bir kilometre taşına daha ulaştı. Qingdao Sifang Rolling Stock Co şirketi tarafından geliştirilen metro treninin fabrika testleri başarıyla tamamlanmış durumda.

    Cetrovo 1.0 veya Carbon Star Rapid Transit olarak bilinen trenin bu yıl raylara çıkması bekleniyor. Geleneksel trenlere göre birçok avataja sahip olan tren, çok daha hafif ve enerji açısından daha verimli. Ayrıca daha konforlu bir yolculuk sunuyor.

    Dünyanın ilk karbon fiber yolcu treni tanıtıldı: Avantajları ne? Tam Boyutta Gör

    Konforlu ve çevre dostu

    Trenin gövde ve boji şasisi gibi ana taşıyıcı yapıları karbon fiberden imal edildiği için geleneksel muadillerine göre %11 daha hafif. Bu inanılmaz hafiflik, enerji tüketimini %7 ve yıllık karbon emisyonlarını 130 ton gibi muazzam bir oranda azaltıyor.

    Dünyanın ilk karbon fiber yolcu treni tanıtıldı: Avantajları ne? Tam Boyutta Gör

    Karbon fiberin sunduğu avantajlar bununla da sınırlı değil. Daha hafif bir tren, tekerlek ve raylarda daha az aşınma sağlayarak bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek. Ayrıca azalan titreşim ve gürültü sayesinde yolcular daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşayacaklar.

    Cetrovo 1.0 tamamen otonom ve sürücüsüz metro treni, bu yılın sonlarında Qingdao şehrinde düzenli seferlere başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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