Çin dünyanın ilk karbon fiber yolcu trenini üretti: Ne avantajları var?

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Çin, tamamen karbon fiberden yapılan dünyanın ilk yolcu treni ile teknolojik inovasyonda kayda değer bir kilometre taşına daha ulaştı. Qingdao Sifang Rolling Stock Co şirketi tarafından geliştirilen metro treninin fabrika testleri başarıyla tamamlanmış durumda.

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Cetrovo 1.0 veya Carbon Star Rapid Transit olarak bilinen trenin bu yıl raylara çıkması bekleniyor. Geleneksel trenlere göre birçok avataja sahip olan tren, çok daha hafif ve enerji açısından daha verimli. Ayrıca daha konforlu bir yolculuk sunuyor.

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Konforlu ve çevre dostu

Trenin gövde ve boji şasisi gibi ana taşıyıcı yapıları karbon fiberden imal edildiği için geleneksel muadillerine göre %11 daha hafif. Bu inanılmaz hafiflik, enerji tüketimini %7 ve yıllık karbon emisyonlarını 130 ton gibi muazzam bir oranda azaltıyor.

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Karbon fiberin sunduğu avantajlar bununla da sınırlı değil. Daha hafif bir tren, tekerlek ve raylarda daha az aşınma sağlayarak bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek. Ayrıca azalan titreşim ve gürültü sayesinde yolcular daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşayacaklar.

Cetrovo 1.0 tamamen otonom ve sürücüsüz metro treni, bu yılın sonlarında Qingdao şehrinde düzenli seferlere başlayacak.

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Dünyanın ilk karbon fiber yolcu treni tanıtıldı: Avantajları ne?