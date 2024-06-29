Çin dünyanın ilk karbon fiber yolcu trenini üretti: Ne avantajları var?

Çin, tamamen karbon fiberden yapılan dünyanın ilk yolcu treni ile teknolojik inovasyonda kayda değer bir kilometre taşına daha ulaştı. Qingdao Sifang Rolling Stock Co şirketi tarafından geliştirilen metro treninin fabrika testleri başarıyla tamamlanmış durumda.
Cetrovo 1.0 veya Carbon Star Rapid Transit olarak bilinen trenin bu yıl raylara çıkması bekleniyor. Geleneksel trenlere göre birçok avataja sahip olan tren, çok daha hafif ve enerji açısından daha verimli. Ayrıca daha konforlu bir yolculuk sunuyor.
Konforlu ve çevre dostu
Trenin gövde ve boji şasisi gibi ana taşıyıcı yapıları karbon fiberden imal edildiği için geleneksel muadillerine göre %11 daha hafif. Bu inanılmaz hafiflik, enerji tüketimini %7 ve yıllık karbon emisyonlarını 130 ton gibi muazzam bir oranda azaltıyor.
Karbon fiberin sunduğu avantajlar bununla da sınırlı değil. Daha hafif bir tren, tekerlek ve raylarda daha az aşınma sağlayarak bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek. Ayrıca azalan titreşim ve gürültü sayesinde yolcular daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşayacaklar.
Cetrovo 1.0 tamamen otonom ve sürücüsüz metro treni, bu yılın sonlarında Qingdao şehrinde düzenli seferlere başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.