Araştırmacılar ışığı farklı yapılara dönüştürmenin yolunu keşfetti

Geçtiğimiz on yıl içinde fizikçiler, farklı ışık durumları üretebilen nano yapılı materyaller ile ışığın sadece dalgalar ya da tanecikler halinde değil farklı yapılarda da hareket edebilmesini sağladılar. Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndaki araştırmacılar ise tamamen farklı bir şekilde yeni, daha karmaşık ışık halleri üretmek için bir araç geliştirdi. Işığın yeni yönlerini keşfetmek isteyen araştırmacılar geliştirdikleri yeni meta yüzeyle farklı ışık durumlarını ve ışık ile yapılabilecek yeni uygulamaları test etmeye hazırlanıyor.





Işığa Kolayca Şekil Verilebilir

Araştırmacılar oluşturdukları yeni meta yüzey ile yörünge açısal momentum ve dairesel polarizasyon olarak bilinen ışığın iki görünümünü birleştiriyor. Dairesel polarizasyon tıpkı bir gezegenin ekseni etrafındaki dönüş yönü gibi gibi ışığın titreştiği yönü ifade ediyor. Yörünge açısal momentum ise Güneş'in etrafında dönen gezegenlerin yörüngede nasıl döndüğünü ifade ediyor. Böylece bu iki görünüm ışığın nasıl ve hangi yönde yayıldığını açıklıyor. Meta yüzey ile bu iki görünümü bir araya getiren ekip, ışığın halini değiştirmek istediğinde sadece polarizasyonu değiştiriyor ve ışığın halini sarmal, spiral ve hatta çatal şekline getirebiliyor.





Çalışmayla birlikte ışığa istedikleri şekli kolayca ve meta yüzey dışında başka bir şeye ihtiyaç duymadan verebilen ekip, projenin patentini almış durumda. Ekip bu projeyle birlikte ışığın yeni yönlerini keşfetmeyi ve ışıkla ilgili bilim dünyasının henüz cevabını veremediği soruların cevabını araştırmayı planlıyor. Bununla birlikte meta yüzeyle farklı ışık halleri üretmeye olanak sağlayan teknoloji, ticari olarak kullanılabilir hale geldiği takdirde oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olabilir.





Ekip ışığın karmaşık hallerinin; kuantum optik ve veri alanında fayda sağlayacağını böylece kuantum bilgisayarların günlük hayatta kullanımının mümkün olabileceğini düşünüyor. Ayrıca ekip ışığı farklı hallere getirerek daha başarılı serbest uzay optik haberleşme sistemleri oluşturulabileceğine inanıyor. Tabi şu an için tüm bu düşünceler birer varsayımdan ibaret ancak ekip geliştirdikleri meta yüzeyin üzerinde çalışıp günümüzde hayal ürünü gibi görünen şeyleri gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

https://www.engadget.com/2017/11/05/scientists-create-corkscrew-light-beams/?ncid=txtlnkusaolp00000595