Araştırmacılar, nöronları takip edebilen sistem geliştirdi

Beyindeki bir nöronun içinden elektrik sinyallerinin kaydedilmesi; bu nöronun fonksiyonu ve beyindeki diğer hücrelerle nasıl iletişim halinde olduğu gibi pek çok bilinmeyeni ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte böyle bir kaydın alınması oldukça zordur ve dünya çapında sadece bir avuç sinirbilimi laboratuvarı bu işlemi yapmaktadır. Bu uygulamayı daha yaygın ve işlevsel hale getirmek isteyen MIT'deki araştırmacılar ise nöronları takip etmek için mikroskop verilerini analiz eden ve robotik kola rehberlik eden bir algoritma geliştirdi. Böylece ekip, sinirbilimi laboratuvarlarında kullanılan tekniği tamamen otomatik hale getirdi.





Sinirbilimciler halihazırda nöronları takip edebilmek için "patch clamp" isimli bir teknik kullanıyor. Bu teknikte küçük cam bir pipet önceden belirlenen nöronun zarıyla temas ediyor ve zarda küçük bir gözenek açarak gerekli bilgilerin toplanmasını sağlıyor. Öğrenilmesi aylar süren bu tekniği özellikle canlı bir beyinde uygulamak, pipetin etrafında hareket halinde pek çok hücre olduğu için oldukça zordur. Geliştirilen yeni sistemde ise robotik bir kolu nöronlara kitlenecek şekilde hareket ettirmek ve görüntüleri mikroskoptan analiz etmek için bilgisayar algoritmaları kullanılıyor. Böylece insan kaynaklı hataların önüne geçilirken nöron takibi daha kolay bir hal alıyor.





Bilim İnsanlarından Daha Başarılı

Bu otomatik yaklaşımı test eden araştırmacılar iki hücre tipini başarıyla takip etti ve kayıtları topladı. Araştırmacılar test edilen yöntemin; alanında uzman bilim insanlarının elle yaptığı "patch clamp" tekniğine kıyasla yüzde 20 daha başarılı olduğunu dile getirirken araştırmanın yazarı olan MIT'den Profesör Ed Boyen "Nöronların nasıl iletişim kurduğunu bilmek temel ve klinik nörobilimin temelini oluşturuyor. Bu teknolojiyle hücrenin içinde ne olup bittiğini görmeyi umuyoruz." dedi.





Bilgisayar destekli yeni teknik ile nöronlara ait daha fazla bilgiye ulaşmayı hedeflenirken alzheimer, şizofreni gibi henüz yeterince detaylandırılamayan hastalıkları tedavi etmeye yardımcı yeni bilgilerin keşfedilmesi ümit ediliyor.

https://www.engadget.com/2017/08/30/robots-better-at-targeting-individual-neurons/