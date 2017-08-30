Yapay zeka ''Buz ve Ateşin Şarkısı'' serisinin yeni kitabını yazdı

Buz ve Ateşin Şarkısı isimli seride kaleme aldığı 5 kitap ile Game of Thrones dizisine hayat veren ünlü yazar George R. R. Martin'in son kitabı yazmasından bu yana altı yıl geçti. Martin bu yılın başında yaptığı açıklamayla 2017 bitmeden serinin 6. kitabı olması beklenen Kış Rüzgarları'nı tamamlayacağını duyursa da henüz eser tamamlanmış değil. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Game of Thrones dizisi 7.sezonun finalini yaptı ve dizinin hayranları şimdiden gelecek (aynı zamanda son) sezonla ilgili teoriler üretmeye başladı. Serinin hayranlarından olan bir yazılım mühendisi ise teori üretmek yerine farklı bir yöntemi tercih ediyor: Serinin yeni kitabını bir yapay zekaya yazdırmak.

21 yaşındaki yazılım mühendisi Zack Thoutt, tekrarlayan sinir ağı olarak da bilinen bir yapay zeka geliştirerek Game Of Thrones serisinin bir sonraki kitabında nelerle karşılaşabileceğimizi göstermeye çalıştı. Serinin 5 kitabındaki toplam 5376 sayfanın tamamı ile eğitilen yapay zeka Thoutt'a göre "İngiliz dilinin temellerini ve George R. R. Martin'in tarzını" kendi başına öğrendi. Uzun soluklu bir hikaye yazmak için pek yeterli görülmeyen ve dil bilgisi bakımından mükemmel olmayan yapay zeka bazı noktalarda ise oldukça başarılı bir izlenim uyandırdı.





Tahminler ve Bölüm Başlıkları Benzer

Tıpkı Martin'in yaptığı gibi bölümlere karakterlerin adını vererek başlayan yapay zeka ayrıca anlaşılması kolay cümleler oluşturdu. Bununla birlikte Martin'in oluşturduğu evrene ait sözcükleri ve yer adlarını anlamakta zorluk çeken yapay zeka, bazı karakterlerin öldüğünü fark edemedi ve hikayenin ana temasından uzaklaştı. Yapay zeka tarafından oluşturulan ve ilk 5 bölümü GitHub'da yer alan hikayedeki olayların, serinin hayranları tarafından oluşturulan popüler teorilere benziyor oluşu ise dikkat çekti.





Yapay zeka tarafından oluşturulan hikayede Jaime Lennister'ın, Cersei'yi öldürdüğü; Jon Snow'un, ejderhalara daha da yaklaşarak Daenerys Targaryen'a ait ejderhalardan biriyle uçtuğu ve Örümcek lakaplı Lord Varys'in, Targaryen'ı zehirleyerek öldürdüğü yer alıyor. Tabi tüm bunlar yapay zekanın bir sonraki kitaba ait tahminleri olmakla birlikte George R. R. Martin'in kitaplarında beklenmedik olaylara yer verdiği biliniyor. Yani geçmiş kitapları inceleyerek benzer bir hikaye ortaya koyan yapay zeka tüm tahminlerinde yanılabilir ancak yine de ortaya koyulan eser, yapay zekanın ilerleyen yıllarda herhangi bir sanatçıdan destek almadan kendi kitabını yazabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.

http://nypost.com/2017/08/29/artificial-intelligence-is-writing-the-next-game-of-thrones-book/