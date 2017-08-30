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Yapay zeka ''Buz ve Ateşin Şarkısı'' serisinin yeni kitabını yazdı

Game of Thrones hayranı bir yazılım mühendisi, George R. R. Martin'in önceki kitaplarını temel alarak Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin 6.kitabını yazan bir yapay zeka geliştirdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Buz ve Ateşin Şarkısı isimli seride kaleme aldığı 5 kitap ile Game of Thrones dizisine hayat veren ünlü yazar George R. R. Martin'in son kitabı yazmasından bu yana altı yıl geçti. Martin bu yılın başında yaptığı açıklamayla 2017 bitmeden serinin 6. kitabı olması beklenen Kış Rüzgarları'nı tamamlayacağını duyursa da henüz eser tamamlanmış değil. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Game of Thrones dizisi 7.sezonun finalini yaptı ve dizinin hayranları şimdiden gelecek (aynı zamanda son) sezonla ilgili teoriler üretmeye başladı. Serinin hayranlarından olan bir yazılım mühendisi ise teori üretmek yerine farklı bir yöntemi tercih ediyor: Serinin yeni kitabını bir yapay zekaya yazdırmak. 

 
21 yaşındaki yazılım mühendisi Zack Thoutt, tekrarlayan sinir ağı olarak da bilinen bir yapay zeka geliştirerek Game Of Thrones serisinin bir sonraki kitabında nelerle karşılaşabileceğimizi göstermeye çalıştı. Serinin 5 kitabındaki toplam 5376 sayfanın tamamı ile eğitilen yapay zeka Thoutt'a göre "İngiliz dilinin temellerini ve George R. R. Martin'in tarzını" kendi başına öğrendi. Uzun soluklu bir hikaye yazmak için pek yeterli görülmeyen ve dil bilgisi bakımından mükemmel olmayan yapay zeka bazı noktalarda ise oldukça başarılı bir izlenim uyandırdı. 


Tahminler ve Bölüm Başlıkları Benzer

Tıpkı Martin'in yaptığı gibi bölümlere karakterlerin adını vererek başlayan yapay zeka ayrıca anlaşılması kolay cümleler oluşturdu. Bununla birlikte Martin'in oluşturduğu evrene ait sözcükleri ve yer adlarını anlamakta zorluk çeken yapay zeka, bazı karakterlerin öldüğünü fark edemedi ve hikayenin ana temasından uzaklaştı. Yapay zeka tarafından oluşturulan ve ilk 5 bölümü GitHub'da yer alan hikayedeki olayların, serinin hayranları tarafından oluşturulan popüler teorilere benziyor oluşu ise dikkat çekti. 


Yapay zeka tarafından oluşturulan hikayede Jaime Lennister'ın, Cersei'yi öldürdüğü; Jon Snow'un, ejderhalara daha da yaklaşarak Daenerys Targaryen'a ait ejderhalardan biriyle uçtuğu ve Örümcek lakaplı Lord Varys'in, Targaryen'ı zehirleyerek öldürdüğü yer alıyor. Tabi tüm bunlar yapay zekanın bir sonraki kitaba ait tahminleri olmakla birlikte George R. R. Martin'in kitaplarında beklenmedik olaylara yer verdiği biliniyor. Yani geçmiş kitapları inceleyerek benzer bir hikaye ortaya koyan yapay zeka tüm tahminlerinde yanılabilir ancak yine de ortaya koyulan eser, yapay zekanın ilerleyen yıllarda herhangi bir sanatçıdan destek almadan kendi kitabını yazabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.

http://nypost.com/2017/08/29/artificial-intelligence-is-writing-the-next-game-of-thrones-book/ Yorum Yaz
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tobepeople 1 yıl
Madem yapay zekaya yaptıracaklar Ejderha dövmeli kız kitabının devamını yaptırsınlar.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
yapay zeka dediğiniz şeyin
bir programlamanın ötesine geçebilmesi için
google internet cache i kadar bilgiyi analiz edebiliyor olması gerekir !
şu an yapay zeka kelimesi google seo aramalarında baya bir ilgi çekiyor olduğu için
verin balon haberleri ! yaw hangi sistemle ne yapıyorsunuz !
veri tabanı işlemcisi yazılımın niteliği nedir !?
bu konularda hiç bir teknik açıklama yok
neymiş efendim yapay zeka !
yaw hepimiz yapay zekayız zaten !
kendimiz bir tane orjinal bilgi kırıntısı bile ortaya kolaymıyor isek
makineden farkımız yok !
ve sıfatımız insan bile değildir !
her şeyden önce insan olduğumuzu bi kanıtlayalım !
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Tall Man 1 yıl
Böyle bir şey gerçek olsa ortaya çok efsane şeyler çıkar . Düşünsenize Yüzüklerin Efendisindeki olayı karakterleri ve amacı yazıyorsunuz (haritalar vs de eklenerek) ortaya bambaşka bir şey çıkıyor ve olasılıklar sınırsız . Belki de ilerde çok sevdiğimiz kitapları alternatif sonlarlarla bir çok kez okuyacağız.
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canguler917 1 yıl
aslında program seriye özgü bir şekilde yazmış,dizinin kendisi serinin özünden uzaklaştı
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Amd64x2 1 yıl
Yapay zeka ile YSA(yapay sinir ağları) farklı şeyler, haber YSA ile ilgili.
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redoracle 1 yıl
-serinin hayranları tarafından oluşturulan popüler teorilere benziyor oluşu ise dikkat çekti
İnternet'ten bulduğu hikayeleri birbirine yamamış gibi sanki.
Henüz derin bir kitabı en baştan yazması zor yapay zekanın,heleki insanın bazı duygularından yoksunken.
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kımyasal 1 yıl redoracle
redoracle

-serinin hayranları tarafından oluşturulan popüler teorilere benziyor oluşu ise dikkat çekti

İnternet'ten bulduğu hikayeleri birbirine yamamış gibi sanki.

Henüz derin bir kitabı en baştan yazması zor yapay zekanın,heleki insanın bazı duygularından yoksunken.

''Duygu'' kosunda emin değiliz,hala şirketlerin çalışmaları devam etmekte ve tam olarak geliştirdikleri şeyler hakkında kesin bilgileri paylaşmıyorlar.Arm,Google,IBM vb. şirketler yıllardır yapay zeka üstünde çalışıyor.
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