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Araştırmalara göre Darknet'teki içeriklerin %57'si yasadışı

Araştırmalara göre darknet web sitelerinin büyük bölümü yasadışı içeriklere-malzemelere ev sahipliği yapıyor. Bu içeriklerin büyük bölümünü tahmin edilenin aksine porno oluşturmuyor.
3 yıl
4,3b
1
6
Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Araştırmalara göre Darknet'teki içeriklerin %57'si yasadışı
Darknet, Deepweb veya Darkweb kimilerine göre gizli işler çevirmek veya anonim kalabilmek için kullanılabilecek harika bir kaynak. Kimilerine göreyse burası gizli servislerin yasadışı işler çevirenleri izlemesi için bir çeşit örümcek ağı. Ne olursa olsun burasının standar web'ten farklı olduğu kesin. Darknet'teki içerikler de bunun göstergesi.
 
Tor kullanıcısıyla girilebilen Darknet'teki içeriklerin %57'sinin yasadışı olduğu King's College'dan  Daniel Moore ve Thomas Rid'in araştırmasıyla ortaya koyuldu. 5,025 .onion tabanlı web sitesi incelenerek bunların 1.547 tanesinin doğrudan suç teşkil eden malzeme içerdiği ortaya koyuldu. Bu web sitelerinde ilk sırada uyuşturucu yer alırken, ikinci sırada ise finans tabanlı suç şirketleri yer alıyor. 
Diğer taraftan Daniel Moore ve Thomas Rid, Tor'un kurucularının son derece idealist amaçlarla bu sistemi kurduklarını, buna karşın şu gerçeğin inkâr edilemez olduğunu söylüyorlar. Daha iyi itibar daha iyi güvenliği birlikte getirir. Kötü itibarınız varsa güvenliğiniz de kötü oluyor. Yani Darknet'in suç teşkil eden siteleri barındırdığı söylentisi, hatta gerçekliği, suça karışmak isteyenleri de buraya itiyor.

http://www.tweaktown.com/news/50165/research-reveals-57-dark-web-illicit-material/index.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
"Bu web sitelerinde ilk sıradışı uyuşturucu yer alırken"
ilk sırada olacağına...
Körle yatan şaşı kalkar. Ekrem71 arkadaşımız bulaşıcı. Haberi okumadan yayınlama şeysi var..
"Bu web sitelerinde ilk sıradışı uyuşturucu yer alırken"ilk sırada olacağına...Körle yatan şaşı kalkar. Ekrem71 arkadaşımız bulaşıcı. Haberi okumadan ya...
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UML 3 yıl vjdrsjejv
vjdrsjejv

Zararlı hiçbirsey kullanmıyorum belirtiyim ben burdan uyuşturucu sipariş ettim diyelim. Amerika'da yaşasam zaten Türkiye'ye sınırdan geçmez gelir mi? göndermese hicbir şey diyemezsin merak ettim sadece.

Ödeme Bitcoin ile olduğuna göre bence bunun da PayPal gibi bi dispute sistemi vardır. Olmasa bile uyuşturucu öyle bi defa alınan bişey değil, satıcı zaten gerçekten o işi yapıyosa gönderecek ki alıcı sürekli ondan alsın.

Sadece uyuşturucu değil silah da satılıyo, sanırım alışveriş aynı ülkede oluyo, gönderen kişi başta almaz öyle risk.

Ülkemiz için zaten gerek yok, belki kızanlar olacak ama doğu illerinden silahı da uyuşturucuyu da temin etmek kolay. Kaçak sigaraların kazancı bile malum örgütün kasasına giriyo.
vjdrsjejvZararlı hiçbirsey kullanmıyorum belirtiyim ben burdan uyuşturucu sipariş ettim diyelim. Amerika'da yaşasam zaten Türkiye'ye s...
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DH Misafiri 3 yıl
tor agini amerika askeri sifreli haberlesme amaciyla kurmustur
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pranis 3 yıl
Deep webi sanıyorsunuz ki sapık yeri anasını satim. Sizin sandığınız gibi hepsiburada mantığıyla işlemez o olaylar. Tabiki de en fazla şey pornografi olmicak aklınız kesiyor mu ? herneyse. neyse ki çok bızıklayıp içli dışlı olmadığım bir mecra. gelip geçti işte.
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vjdrsjejv 3 yıl
Zararlı hiçbirsey kullanmıyorum belirtiyim ben burdan uyuşturucu sipariş ettim diyelim. Amerika'da yaşasam zaten Türkiye'ye sınırdan geçmez gelir mi? göndermese hicbir şey diyemezsin merak ettim sadece.
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UML 3 yıl vjdrsjejv
vjdrsjejv

Zararlı hiçbirsey kullanmıyorum belirtiyim ben burdan uyuşturucu sipariş ettim diyelim. Amerika'da yaşasam zaten Türkiye'ye sınırdan geçmez gelir mi? göndermese hicbir şey diyemezsin merak ettim sadece.

Ödeme Bitcoin ile olduğuna göre bence bunun da PayPal gibi bi dispute sistemi vardır. Olmasa bile uyuşturucu öyle bi defa alınan bişey değil, satıcı zaten gerçekten o işi yapıyosa gönderecek ki alıcı sürekli ondan alsın.

Sadece uyuşturucu değil silah da satılıyo, sanırım alışveriş aynı ülkede oluyo, gönderen kişi başta almaz öyle risk.

Ülkemiz için zaten gerek yok, belki kızanlar olacak ama doğu illerinden silahı da uyuşturucuyu da temin etmek kolay. Kaçak sigaraların kazancı bile malum örgütün kasasına giriyo.
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
"Bu web sitelerinde ilk sıradışı uyuşturucu yer alırken"
ilk sırada olacağına...
Körle yatan şaşı kalkar. Ekrem71 arkadaşımız bulaşıcı. Haberi okumadan yayınlama şeysi var..
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