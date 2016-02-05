Araştırmalara göre Darknet'teki içeriklerin %57'si yasadışı

Darknet, Deepweb veya Darkweb kimilerine göre gizli işler çevirmek veya anonim kalabilmek için kullanılabilecek harika bir kaynak. Kimilerine göreyse burası gizli servislerin yasadışı işler çevirenleri izlemesi için bir çeşit örümcek ağı. Ne olursa olsun burasının standar web'ten farklı olduğu kesin. Darknet'teki içerikler de bunun göstergesi.







Tor kullanıcısıyla girilebilen Darknet'teki içeriklerin %57'sinin yasadışı olduğu King's College'dan Daniel Moore ve Thomas Rid'in araştırmasıyla ortaya koyuldu. 5,025 .onion tabanlı web sitesi incelenerek bunların 1.547 tanesinin doğrudan suç teşkil eden malzeme içerdiği ortaya koyuldu. Bu web sitelerinde ilk sırada uyuşturucu yer alırken, ikinci sırada ise finans tabanlı suç şirketleri yer alıyor.



Diğer taraftan Daniel Moore ve Thomas Rid, Tor'un kurucularının son derece idealist amaçlarla bu sistemi kurduklarını, buna karşın şu gerçeğin inkâr edilemez olduğunu söylüyorlar. Daha iyi itibar daha iyi güvenliği birlikte getirir. Kötü itibarınız varsa güvenliğiniz de kötü oluyor. Yani Darknet'in suç teşkil eden siteleri barındırdığı söylentisi, hatta gerçekliği, suça karışmak isteyenleri de buraya itiyor.



http://www.tweaktown.com/news/50165/research-reveals-57-dark-web-illicit-material/index.html