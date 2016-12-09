Arçelik'ten Türkiye'de ilk, globalde yeni rekabetçi Akıllı Ev Asistanı

Global pazarda Türkiye'yi birçok alanda, farklı marka ve ürünlerle temsil eden Arçelik, Türkiye İnovasyon Haftası öncesinde sınırlı sayıda basın mensubunun katılımıyla yeni akıllı ev asistanını tanıttı, biz de Donanım Haber olarak bu toplantıdaydık. Arçelik A.Ş İnovasyon Direktörü Erkan Duysal'ın anlatımı ve gerçekleştirilen demo ile ürünü birebir deneyimleme fırsatımız oldu.

Platform ve üzerinde sunulan servislere dikkat çeken Erkan Duysal, var olan bir platform üzerinden yeni bir hizmet üretmenin, bu hizmetlerin de sürdürülebilir ve tekrarlanabilir olmasının önemine dikkat çekti. Yıkıcı inovasyonun piyasada ve Arçelik tarafında da evlerimize ne gibi yenilikler getirebileceğini vurguladı.

Arçelik'in akıllı ev ürünleri tarafındaki çalışmalarıyla belirli bir bilgi ve deneyim birikimi olduğunu biliyoruz. Özellikle üst segment diyebileceğimiz bazı beyaz eşyalarında ki televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve ankastre fırın gibi ürünlerde, HomeWiz ekosistemi çatısı altında akıllı ev konseptini benimseyen ürünlerini gördük. Tablet ve akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilen, programlanabilen, küçük bir örnek vermek gerekirse içerisindeki tavuğu soğuk tutup pişirmek istediğinizde telefonunuzdan süreci kontrol edebildiğiniz, izleyebildiğiniz fırınlar, beyaz eşyalar akıllı ev konseptinin temelini oluşturdu, en azından Arçelik tarafında. Ekosistemin sizinle iletişimi de akıllı aygıtlar üzerinden, birkaç dokunuşla gerçekleşiyordu ki Arçelik bunu akıllı ev asistanıyla bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.

Akıllı ev asistanının iki çok önemli özelliği var, biricincisi kullanıcısıyla ses ile iletişime geçiyor, siz konuşuyorsunuz, o cevap veriyor, konuşmayı devam ettirebiliyor, evet veya hayır ile kalmıyor; ikincisi ise Türkçe olması. İşte fark burada ortaya çıkıyor zira Arçelik'in şu an daha geliştirmekle olduğu bu akıllı asistanın globaldeki, hatta 2016 yılı Kasım ayı içerisinde satışa çıkacak öncüsü Google Home tamamen İngilizce. Google Home, İngilizce; Arçelik Akıllı Ev Asistanı, Türkçe, kağıt üzerinde aradaki ayrım başlı başına "sahiden mi, vay canına, yapmışlar mı gerçekten" demek için yeterli. Toplantıda kağıt üstündeki verilerin ötesine geçtik tabii, şimdi demo sonucundaki deneyimlerimi aktarayım.

Farklı renk seçenekleri sunulan Arçelik Akıllı Ev asistanı, altında hoparlörü, üstünde de mikrofon ve diğer devre elemanlarının bulunduğu, aynı gövdede iki farklı renk ile tasarımı hoş, silindirik bir kutu. Akıllı yeteneklerini kullanabilmek için ilk etapta bir hesap kurulumu ve sonrasında sürekli internet bağlantısı gerektiriyor; hem deneyimin geliştirilmesi için sunucularla hem de evdeki diğer aygıtlarla bağlantı kurmak için internet bağlantısı şart. Cihaz sürekli dinleme halinde değil, "Sihirbaz" diyerek uyandırıyor ve bu şekilde yeteneklerinden faydalanabiliyorsunuz.

Gösterilen video tanıtımda mesela evinize girdiğinizde "Sihirbaz, ışıkları aç", yemek için "Sihirbaz, fırını 180 derece ve 30 dakikaya ayarla" gibi komutları gerçekleştirmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ödenmemiş fatura sorgulayabiliyor, ödeyebiliyor, takviminize ekleme yapabiliyor, yakın tarihte ne gibi etkinlikler olduğunu sorgulayabiliyor, uçak bileti alabiliyor, sevdiğiniz şarkı listelerinden birini çalabiliyorsunuz; karşı tarafta ses ile iletişim kuran biri olduktan sonra bu emir ve komutların sonu gelmez zaten. İşte bu hesaba katılarak Arçelik Akıllı Ev Asistanı'na makina öğrenimi yeteneğini de kazandırmak istediklerini belirten Erkan Duysal bu ürünün uzun bir çalışmanın sonucu olduğunu ve daha geliştirilecek, eklenecek çok şeyin olduğunu özellikle belirtti.

Demo esnasında canlı olarak hava durumundan, bilgi talebine, fatura sorgusundan ödemesine kadar günlük hayatta geçebilecek benzer diyaloglar kuruldu Akıllı Asistan ile. Diyaloğun derinliği ve gerçek bir asistan hissiyatındaki en önemli konulardan biri ses tonu. Akıllı Asistan'tan beklediğimin aksine nispeten doygun bir ton ve doğala yakın bir ses aldım, gerçi nadir de olsa kelimesine göre tam robotik hissiyatı vermedi değil ama geliştirilme sürecindeki bir cihaz için hiç de fena değildi açıkçası.

Global rakibinde olduğu gibi Arçelik Akıllı Ev Asistanı'nın da üzerine sadece bir hesap kurulu, yani mesela hesabınızın kurulu olduğu akıllı asistana eşiniz de "Sihirbaz, bu akşam programımda ne var?" dediğinde foyanız ortaya çıkabilir. Bu işin şakası tabii ama Erkan Duysal bu tarafta da çalışmalar yapacaklarını, birden çok kullanıcıyı destekleyip, sese veya bilgi teyidine göre Akıllı Asistan'ın kullanıcı hesaplarını belirleyebileceğini ve hesaplar arasında geçiş yapabilmesi için çalıştıklarını belirtti. Büyük bir önem teşkil ediyor zira fatura sorgulayıp bunun ödemesini yapabiliyor, yine aynı şekilde uçak bileti sorgulayabiliyor, alabiliyor veya son siparişinizi tekrarlayabiliyorsunuz, hesabınızda ekli bir kredi kartı bulunuyor haliyle. Evinizde de olsa sizden başka birinin bu kartı kullanabilmesi pek hoş olmaz; bir bakmışsınız çocuğunuz 80 kutu oyun hamuru siparişi geçmiş...

Arçelik Akıllı Ev Asistanı üzerinde ulaşılabilecek uygulamalar ve hizmetlere gelince konu bu tarafta Arçelik A.Ş İnovasyon Direktörü Erkan Duysal, Arçelik olarak kendileri kadar bu hizmetleri tüketiciyle buluşturmak isteyenlerinde gönüllü olması gerektiğini belirtti. Örnek vermek gerekirse, uçak bileti için Türk Hava Yolları, internetten alışveriş, yemek siparişi için Hepsiburada, Yemeksepeti gibi şirketlerin gönüllü olup bu akıllı ekosistemde yer almak istemeleri gerekiyor.

Globalde olduğu gibi Türkiye'de de akıllı ev ve akıllı ev asistanları konseptinin gelişmesi için zamana ihtiyacı var ancak bunu bilir bunu söylerim; bitmesi için önce başlamak gerek. Arçelik benim şahsen hayli hoşuma giden bir çalışmaya imza atmış, bize tanıtana kadar yetkin bir ekiple geliştirmiş ve daha sonrası için de hayli umutlu.

Ben de umutlu değilim desem yalan olur, ülkemizde üst segmentte olsa da HomeWiz destekli ürünler olsun, IFA fuarında satışa hazır ve konsept akıllı ürünler olsun, bunları gördükten sonra Arçelik Akıllı Ev Asistanı için de umutlu olmamak elde değil.

Ofisimize bir test ürünü ulaştığında Donanım Haber olarak sizlere tüm detaylarıyla bir inceleme de sunuyor oluruz.

Siz bu konuda neler, ürünün geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz, benimde evimde bir tane olsun der misiniz?

Ben Burak ŞOLT, görüşmek üzere hoşçakalın.