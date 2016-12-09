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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Arçelik'ten Türkiye'de ilk, globalde yeni rekabetçi Akıllı Ev Asistanı

Akıllı ev ve ürünlerine yatırım yapan Arçelik, İnovasyon Haftası öncesinde Akıllı Ev Asistanı'nı tanıttı. Donanım Haber olarak tanıtımında yerimizi aldık, deneyimine bizzat şahitlik ettik.
2 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Burak Şolt
Video Editörü
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Global pazarda Türkiye'yi birçok alanda, farklı marka ve ürünlerle temsil eden Arçelik, Türkiye İnovasyon Haftası öncesinde sınırlı sayıda basın mensubunun katılımıyla yeni akıllı ev asistanını tanıttı, biz de Donanım Haber olarak bu toplantıdaydık. Arçelik A.Ş İnovasyon Direktörü Erkan Duysal'ın anlatımı ve gerçekleştirilen demo ile ürünü birebir deneyimleme fırsatımız oldu.
Arçelik'ten Türkiye'de ilk, globalde yeni rekabetçi Akıllı Ev Asistanı
Platform ve üzerinde sunulan servislere dikkat çeken Erkan Duysal, var olan bir platform üzerinden yeni bir hizmet üretmenin, bu hizmetlerin de sürdürülebilir ve tekrarlanabilir olmasının önemine dikkat çekti. Yıkıcı inovasyonun piyasada ve Arçelik tarafında da evlerimize ne gibi yenilikler getirebileceğini vurguladı.
Arçelik'in akıllı ev ürünleri tarafındaki çalışmalarıyla belirli bir bilgi ve deneyim birikimi olduğunu biliyoruz. Özellikle üst segment diyebileceğimiz bazı beyaz eşyalarında ki televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve ankastre fırın gibi ürünlerde, HomeWiz ekosistemi çatısı altında akıllı ev konseptini benimseyen ürünlerini gördük. Tablet ve akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilen, programlanabilen, küçük bir örnek vermek gerekirse içerisindeki tavuğu soğuk tutup pişirmek istediğinizde telefonunuzdan süreci kontrol edebildiğiniz, izleyebildiğiniz fırınlar, beyaz eşyalar akıllı ev konseptinin temelini oluşturdu, en azından Arçelik tarafında. Ekosistemin sizinle iletişimi de akıllı aygıtlar üzerinden, birkaç dokunuşla gerçekleşiyordu ki Arçelik bunu akıllı ev asistanıyla bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.
Akıllı ev asistanının iki çok önemli özelliği var, biricincisi kullanıcısıyla ses ile iletişime geçiyor, siz konuşuyorsunuz, o cevap veriyor, konuşmayı devam ettirebiliyor, evet veya hayır ile kalmıyor; ikincisi ise Türkçe olması. İşte fark burada ortaya çıkıyor zira Arçelik'in şu an daha geliştirmekle olduğu bu akıllı asistanın globaldeki, hatta 2016 yılı Kasım ayı içerisinde satışa çıkacak öncüsü Google Home tamamen İngilizce. Google Home, İngilizce; Arçelik Akıllı Ev Asistanı, Türkçe, kağıt üzerinde aradaki ayrım başlı başına "sahiden mi, vay canına, yapmışlar mı gerçekten" demek için yeterli. Toplantıda kağıt üstündeki verilerin ötesine geçtik tabii, şimdi demo sonucundaki deneyimlerimi aktarayım.
Farklı renk seçenekleri sunulan Arçelik Akıllı Ev asistanı, altında hoparlörü, üstünde de mikrofon ve diğer devre elemanlarının bulunduğu, aynı gövdede iki farklı renk ile tasarımı hoş, silindirik bir kutu. Akıllı yeteneklerini kullanabilmek için ilk etapta bir hesap kurulumu ve sonrasında sürekli internet bağlantısı gerektiriyor; hem deneyimin geliştirilmesi için sunucularla hem de evdeki diğer aygıtlarla bağlantı kurmak için internet bağlantısı şart. Cihaz sürekli dinleme halinde değil, "Sihirbaz" diyerek uyandırıyor ve bu şekilde yeteneklerinden faydalanabiliyorsunuz.
Gösterilen video tanıtımda mesela evinize girdiğinizde  "Sihirbaz, ışıkları aç", yemek için "Sihirbaz, fırını 180 derece ve 30 dakikaya ayarla" gibi komutları gerçekleştirmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ödenmemiş fatura sorgulayabiliyor, ödeyebiliyor, takviminize ekleme yapabiliyor, yakın tarihte ne gibi etkinlikler olduğunu sorgulayabiliyor, uçak bileti alabiliyor, sevdiğiniz şarkı listelerinden birini çalabiliyorsunuz; karşı tarafta ses ile iletişim kuran biri olduktan sonra bu emir ve komutların sonu gelmez zaten. İşte bu hesaba katılarak Arçelik Akıllı Ev Asistanı'na makina öğrenimi yeteneğini de kazandırmak istediklerini belirten Erkan Duysal bu ürünün uzun bir çalışmanın sonucu olduğunu ve daha geliştirilecek, eklenecek çok şeyin olduğunu özellikle belirtti.
Demo esnasında canlı olarak hava durumundan, bilgi talebine, fatura sorgusundan ödemesine kadar günlük hayatta geçebilecek benzer diyaloglar kuruldu Akıllı Asistan ile. Diyaloğun derinliği ve gerçek bir asistan hissiyatındaki en önemli konulardan biri ses tonu. Akıllı Asistan'tan beklediğimin aksine nispeten doygun bir ton ve doğala yakın bir ses aldım, gerçi nadir de olsa kelimesine göre tam robotik hissiyatı vermedi değil ama geliştirilme sürecindeki bir cihaz için hiç de fena değildi açıkçası.
Global rakibinde olduğu gibi Arçelik Akıllı Ev Asistanı'nın da üzerine sadece bir hesap kurulu, yani mesela hesabınızın kurulu olduğu akıllı asistana eşiniz de "Sihirbaz, bu akşam programımda ne var?" dediğinde foyanız ortaya çıkabilir. Bu işin şakası tabii ama Erkan Duysal bu tarafta da çalışmalar yapacaklarını, birden çok kullanıcıyı destekleyip, sese veya bilgi teyidine göre Akıllı Asistan'ın kullanıcı hesaplarını belirleyebileceğini ve hesaplar arasında geçiş yapabilmesi için çalıştıklarını belirtti. Büyük bir önem teşkil ediyor zira fatura sorgulayıp bunun ödemesini yapabiliyor, yine aynı şekilde uçak bileti sorgulayabiliyor, alabiliyor veya son siparişinizi tekrarlayabiliyorsunuz, hesabınızda ekli bir kredi kartı bulunuyor haliyle. Evinizde de olsa sizden başka birinin bu kartı kullanabilmesi pek hoş olmaz; bir bakmışsınız çocuğunuz 80 kutu oyun hamuru siparişi geçmiş...
Arçelik Akıllı Ev Asistanı üzerinde ulaşılabilecek uygulamalar ve  hizmetlere gelince konu bu tarafta Arçelik A.Ş İnovasyon Direktörü Erkan Duysal, Arçelik olarak kendileri kadar bu hizmetleri tüketiciyle buluşturmak isteyenlerinde gönüllü olması gerektiğini belirtti. Örnek vermek gerekirse, uçak bileti için Türk Hava Yolları, internetten alışveriş, yemek siparişi için Hepsiburada, Yemeksepeti gibi şirketlerin gönüllü olup bu akıllı ekosistemde yer almak istemeleri gerekiyor.
Globalde olduğu gibi Türkiye'de de akıllı ev ve akıllı ev asistanları konseptinin gelişmesi için zamana ihtiyacı var ancak bunu bilir bunu söylerim; bitmesi için önce başlamak gerek. Arçelik benim şahsen hayli hoşuma giden bir çalışmaya imza atmış, bize tanıtana kadar yetkin bir ekiple geliştirmiş ve daha sonrası için de hayli umutlu.
Ben de umutlu değilim desem yalan olur, ülkemizde üst segmentte olsa da HomeWiz destekli ürünler olsun, IFA fuarında satışa hazır ve konsept akıllı ürünler olsun, bunları gördükten sonra Arçelik Akıllı Ev Asistanı için de umutlu olmamak elde değil.
Ofisimize bir test ürünü ulaştığında Donanım Haber olarak sizlere tüm detaylarıyla bir inceleme de sunuyor oluruz.
Siz bu konuda neler, ürünün geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz, benimde evimde bir tane olsun der misiniz?
Ben Burak ŞOLT, görüşmek üzere hoşçakalın.

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burakk, 2 yıl
Çok akıllı ve çok smart olmuş ayrıca
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burakk, 2 yıl
Arçelik logosunu görmesem, cihaza objektif bir şekilde bakamıyorum. O logoyu görünce düşük kalite hissiyatı geliyor böyle enseden enseden. Tüylerim diken diken oldu
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Ozdenhaberci 2 yıl
Akıllı ev sistemleri günümüzde hayatımızı daha çok kolaylaştırıyorlar. Yenilikleri bizde bekliyoruz.
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aycibin 2 yıl
2inci nesli çıkan amazon echo dot değil mi bu?
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mrmrmrmr 2 yıl
Arçelik güzel bir adım atmış. Tebrikler.
Fakat ürünün yarım ve güdük bir ürün olarak kalmaması için diğer platformlar ile entegrasyon şart. Bu da Türk bir firma için oldukça zorlayıcı bir deneyim olacaktır. Özellikle Koç Holding gibi kapalı kalmayı seven ve çok sosyal sayılmayacak bir yapı içinde zor. Bunu yıllarca Koç Holding'e bağlı bir teknoloji şirketinde çalışmış mühendis ve alt seviye yönetici olarak gözlemlerim sonucu söylüyorum.
Ben akıllı ev sistemlerine oldukça fazla girdim, kafa yordum. Özellikle platformların birbirleri ile entegrasyonları ilgimi çekiyor.
Evde sözkonusu ürünün dünyadaki ilk örneklerinden olan Amazon Echo Dot ürününden 4 adet mevcut. Bunlara İngilizce komut vermek Türk bir aile için sıkıntılı.
Fakat , Samsung Smartthings, Philips Hue, Logitech Harmony Hub, Spotify ve Sonos gibi diğer akıllı ev ürünleri ile entegrasyonu başarılı çalışan Amazon Echo ailesi şu hali ile ilk tercihim olmaya devam edecek.
Umarım günün birinde Arçelik veya başka bir Türk firma Amazon'un ürünü gibi çok sayıda çeşitli platform ile entegrasyonunu tamamlamış gerçek bir ürün çıkartır piyasaya. Hepimiz faydalanırız...
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black exodus 2 yıl
hiç biriniz bilmezsiniz sanırım, arçelik geçmişte bu tip bir akıllı ev ürünü yapmış, akmerkez tarafındaki meşhur mağazasında da tanıtımını yapmıştı. sanırım 1 adet satılmıştı ve onu da vestel aldı diye biliyorum incelemek için.
belirttiği tarihe bu ürünün yetişeceğini zannetmem ama bir yerden başlamadı lazım.
arçelik ile vestel bu grupta türkiye'nin lokomotifi ve sürekli bir şeyler sunmaları ve dünya ile yarışmaları gerekiyor.
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swat882 2 yıl 34dxf
34dxf



çok başarılı olmuş umarım çok daha iyi bir hale getirirler. Amazonun rakibi olmaması için hiçbir neden yok
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muin 2 yıl
Akıllı sistemler artık bir ihtiyaç. Buna rağmen çok yavaş ilerliyor.
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demirparcasi 2 yıl
Yakın gelecekte popüler olarak kullanılacak teknoloji değildir. İnsanlar yıllardır olan Siri ve Google ses tanıma sistemlerini bile cep telefonlarında etkin kullanmıyor. Çevremde teknolojiye meraklı birkaç kişi onlar da nadiren kullanıyorlar. En gelişmiş ses tanımada bile sürekli hata oluyor, yanlış tanıyor. Cep telefonunda kullanmayanlar evlerine ciddi maliyetli bu sistemleri alıp kullanırlar mı? Meraklısı hariç evine alıp kullanacak çok kişi olduğunu düşünmüyor. Gelecekte yaygınlığı artacaktır ama bence daha çok yolu var. Bence ev akıllı sistemleri konutla çalışan değil senin davranışlarını ve hareketlerini takip eden ve daha sen istemeden sana bir şeyler sunan, senin ihtiyaçlarnı otomatik veya otonom yapan sistemler olmalı. Mesela sen yokken evi temizlemeli. Sabah kalkış saatini bilip çayını, kahvaltını hazırlamalı. Eve gireni tanımlamalı hırsız olup olamadığını anlamalı, kediye kuşa alarmı çalmamalı. Yoksa cep telefonumdan iki tıkla edinebileceğim bilgiyi sesli komut ile bana söylemesini anlamlı bulmuyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
Dışı "Amazon Alexa" içide çok byük ihtimalle "Linglong Dingdong" :) Yazılım güzel ve başarılı ise alınabilir ama firmanın bu ürüne desteği kesmemesi lazım.
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