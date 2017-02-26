Archos’tan dayanıklılık odaklı Saphir cihazlar

Bir süre önce Kodak ile yaptığı tablet üretim ortaklığı gündeme gelen Fransız mobil cihaz üreticisi Archos, MWC 2017 tüketici elektroniği fuarı öncesinde dayanıklılık odaklı yeni tablet ve akıllı telefon modellerini duyurdu.

Saphir isimlendirmesi altında toplanacak yeni seri iki modelden oluşuyor. Archos bildiğimiz gibi orta ve giriş seviyesi cihazların uzmanı. Saphir cihazları da mütevazi donanımı ile giriş seviyesinde dayanıklılık avantajını ön plana çıkarmaya çalışacak.

Archos 101 Saphir

Tablet pazarında mücadele edecek 101 Saphir, 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlüğünde ekran barındırıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan MT8163 yonga setinin güç verdiği modelde 1GB LPDDR3 RAM desteği yer alıyor. Depolama kapasitesi ise 16GB ve arttırılabiliyor.

Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda 2MP çözünürlüğünde kamera barındıran tablet modeli 6000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Android 7.0 işletim sistemi ile gelecek modelde USB Tip-C bağlantısı dikkat çekiyor.

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Suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı olan tablet modeli buna paralel bir tasarıma sahip. Kasayı çevreleyen koruma kalkanı kalınlığı iyice arttırmış. Henüz fiyat bilgisi mevcut değil.

Archos 50 Saphir

5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekran sunan Archos 50 Saphir, Gorilla Glass 4 ile korunuyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan MT6737 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB LPDDR3 RAM desteği yer alıyor. Depolama kapasitesi ise 16GB ve arttırılabiliyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera barındıran tablet modeli 5000mAh kapasiteli bir batarya ile sınıfında farklılaşıyor. Android 6.0 işletim sistemi ile gelecek modelde LTE desteği de mevcut. Fiyat bilgisini MWC 2017 fuarında öğreneceğiz.