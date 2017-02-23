Sony’den dünyanın en hızlı SD kartı

Son dönemde artan çözünürlükler ve paralelinde büyüyen içerik boyutları, hafıza kartlarında bir hız yarışının başlamasına sebep oldu. Gerek microSD gerekse de SD kartlarda çok yüksek hız limitlerine ulaşıldığını görüyoruz. Sony buna son örnek.

Sektörde Rekor

Firma yaptığı duyuruda sektörün en hızlı SD kartını geliştirdiğini açıkladı. Boyutlarını göz önüne alırsak yeni SF-G serisinin aynasız fotoğraf makineleri, DSLR ve video kameralara yönelik olarak hazırlandığını söyleyebiliriz.

Class 10 ve UHS-II standartlarını temel alan seri 300MB/s okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca suya, şoka, ısıya, X-ray ışınlarına dayanıklı. Henüz fiyatlandırma açıklanmadı ancak seride 32GB, 64GB ve 128GB kapasite seçenekleri olacak.

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Sony ayrıca USB 3.1 Gen 1 yani USB 3.0 üzerinden çalışan bir kart okuyucu da hazırlıyor. MRW-S1 adlı okuyucu UHS-II standardını destekliyor ve SF-G serisi ile tam uyumlu olacak. Her iki ürünün de Bahar aylarında piyasaya çıkacağı ifade edildi.