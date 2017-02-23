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Sony’den dünyanın en hızlı SD kartı

Sürekli 4K içeriklerle haşır neşir olanların yüksek hızda veri aktarımına duyduğu ihtiyaç ortada. Sony bundan hareketle sektörün en hızlı SD kart serisini hazırladı.
2 yıl
3,2b
1
9
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde artan çözünürlükler ve paralelinde büyüyen içerik boyutları, hafıza kartlarında bir hız yarışının başlamasına sebep oldu. Gerek microSD gerekse de SD kartlarda çok yüksek hız limitlerine ulaşıldığını görüyoruz. Sony buna son örnek.

Sektörde Rekor

Firma yaptığı duyuruda sektörün en hızlı SD kartını geliştirdiğini açıkladı. Boyutlarını göz önüne alırsak yeni SF-G serisinin aynasız fotoğraf makineleri, DSLR ve video kameralara yönelik olarak hazırlandığını söyleyebiliriz.

Class 10 ve UHS-II standartlarını temel alan seri 300MB/s okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca suya, şoka, ısıya, X-ray ışınlarına dayanıklı. Henüz fiyatlandırma açıklanmadı ancak seride 32GB, 64GB ve 128GB kapasite seçenekleri olacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 serisinin Dex aksesuarı göründü"

Sony ayrıca USB 3.1 Gen 1 yani USB 3.0 üzerinden çalışan bir kart okuyucu da hazırlıyor. MRW-S1 adlı okuyucu UHS-II standardını destekliyor ve SF-G serisi ile tam uyumlu olacak. Her iki ürünün de Bahar aylarında piyasaya çıkacağı ifade edildi. 

 

https://blog.sony.com/press/sony-introduces-the-worlds-fastest-sd-card/ Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 2 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Catology
En hızlı SD üreticisi samsungtur.

Evet öyledir, hülooooğğ
Yanıtla +26
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H34RTL3SS 2 yıl Guest-F8946C419
Catology

En hızlı SD üreticisi samsungtur.

SD yi hızlı üretmek değil hızlı SD üretmektir mesele yeğen xD hahahahaha benimde kayışları koparttınız la sonunda
CatologyEn hızlı SD üreticisi samsungtur.SD yi hızlı üretmek değil hızlı SD üretmektir mesele yeğen xD hahahahaha benim...
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S.kar 2 yıl
Konuyla alakasız olacak ama ana sayfada neden hiç sony haberi yok xperia x 2017 hakkında gsmarena.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
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keskin53 2 yıl
samsumg bunu görsünde feiz alsın
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xmen121 2 yıl
Güzel
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S.kar 2 yıl
Konuyla alakasız olacak ama ana sayfada neden hiç sony haberi yok xperia x 2017 hakkında gsmarena.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
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0MG90 2 yıl S.kar
S.kar

Konuyla alakasız olacak ama ana sayfada neden hiç sony haberi yok xperia x 2017 hakkında gsmarena.com/...

Çünkü Samsung ve Apple değil.
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khaos 2 yıl
editör ayakta uyuyor
sandisk bhphotovideo.com/...
Lexar amazon.com/...
isteyene lexar için yapılmış inceleme cameramemoryspeed.com/...
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Mertcan-39 2 yıl
donanimhaber.com/...
530-170 hmm
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Guest-F8946C419 2 yıl
En hızlı SD üreticisi samsungtur.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Marquis-de-Sade` 2 yıl Guest-F8946C419
Catology
En hızlı SD üreticisi samsungtur.

Evet öyledir, hülooooğğ
Yanıtla +26
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H34RTL3SS 2 yıl Guest-F8946C419
Catology

En hızlı SD üreticisi samsungtur.

SD yi hızlı üretmek değil hızlı SD üretmektir mesele yeğen xD hahahahaha benimde kayışları koparttınız la sonunda
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