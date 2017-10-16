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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos’un en iyi amiral gemisi tanıtıldı ancak dolaylı olarak

Fransız akıllı telefon üreticisi Archos artık ODM odağında çalışmaya başladı. ZTE’nin Nubia Z17S amiral gemisini kendi markası altında Avrupa’da satışa sunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos, son dönemde çıtayı yükseltmek adına önemli bir hamle yaptı. ZTE ile ODM tarzında bir ortaklık kuran firma üst seviye Nubia telefonlarını kendi markası altında satmaya başladı.

İlgi çekici

Daha çok Diamond serisi altında hayat bulan ZTE telefonlarının amiral gemilerinden birisi olan Nubia Z17S de Archos Diamond Omega adıyla Avrupa pazarında kendisine yer buldu.

Archos Diamond Omega modeli sektörün 8GB RAM taşıyan ender modellerinden birisi olma özelliğine sahip. LPDDR4X RAM bellek sistemin çok daha rahat bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Telefon metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonunu benimsemiş.

5.73 inçlik IPS ekranda 2040x1080 çözünürlük sunulurken görüntü oranı da 17:9 gibi bir rakama tekabül ediyor. Genelde 18:9 tanımını daha çok duyduğumuz için 17:9 biraz kulağa yabancı geliyor. Elbette bu oranın çerçevesiz bir tasarıma işaret ettiğini söylemeye gerek yok. Telefon bu açıdan oldukça başarılı.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan model 128GB UFS 2.1 dahili kapasite sunuyor. 3100mAh kapasiteli batarya ise Quick Charge 3.0 destekli. Telefonun arayüzü olarak Nubia UI 5.0 tercih edilmiş.

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Telefon 4 adet kamera ile dikkat çekiyor. Arka kısımda 23MP çözünürlüğünde Sony IMX318 ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 ikinci sensör yer alıyor. 4 eksenli optik görüntü dengeleme yanında en iyi karanlık ortam performansı ve bulanıklık efektleri gibi avantajlar mevcut. Ön kamera ise 5MP+5MP çözünürlüğünde.

Arka tarafta bir parmak izi okuyucu, USB Tip-C bağlantısı, 3.5mm kulaklık girişi gibi diğer özellikleri olan telefonun fiyatı 500 Avro olarak belirlenmiş. Rakip amiral gemilere göre fiyat konusunda telefonun biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

 

http://pocketnow.com/2017/10/13/europes-archos-diamond-omega-takes-the-flagship-dive-into-21 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Bu telefonun orijinali olan ZTE nubia z17s birkaç gün önce tanıtıldı, hatta Türkiye 'de bile satılacak. Ama bir tane bile haber yapmadınız. Bu kadar iyi bir telefonun haberinin yapılmaması böyle bir siteye yakışmadı.
Bu telefonun orijinali olan ZTE nubia z17s birkaç gün önce tanıtıldı, hatta Türkiye 'de bile satılacak. Ama bir tane bile haber yapmadınız. Bu kadar iyi bir tel...
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Cengiz55 2 yıl
Telefon ucuz TR girene kadar tabiki,
girdikten sonra bize giriyor.(Alt tabaka)
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stalker(1979) 2 yıl
17:9 daha güzel olmuş 18:9 olan Note 8 ve s8+ gibi lahmacun küreği olmamış.
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ssbrutality 2 yıl
O ekrana batarya az.
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idemo 2 yıl
Nubia marka olarak Avrupa'ya ulaşmada sorun mu yaşıyor ki böyle bir yol benimsedi. Türkiye'ye geleceği doğru mu?
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Bu telefonun orijinali olan ZTE nubia z17s birkaç gün önce tanıtıldı, hatta Türkiye 'de bile satılacak. Ama bir tane bile haber yapmadınız. Bu kadar iyi bir telefonun haberinin yapılmaması böyle bir siteye yakışmadı.
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Snappiermnappier 2 yıl
Android deki boş spec merakını tatmin edecek...
Not:sonyspor
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TearsForFears 2 yıl
Donanıma göre fiyat çok rekabetçi olmuş. 128 gb depolama, 8 gb ram, 2 ön 2 arka toplam 4 adet kamera, 5.73 inç yüksek çözünürlüklü ekran ve en güncel işlemci snapdragon 835. Telefonun görüntüsü bu şekilde olursa önden s8 e benziyor fakat daha sivri köşeleri var, kameralarda gayet sade ve şık gözüküyor. 500 euro ile tr pazarına girseler 2500 liradan bu telefonlar resmi dist garantili alınabilir.
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High Sierra 2 yıl
Keşke Zte operatörler yerine Archos ile anlaşsaymış. TCL ve Honor (Huawei) kadar yeri sağlam Archos'un da Avrupa'da.
Çok iyi ama ne yazık ki geç kalınmış bir hamle.
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yunusaticioglu 2 yıl
gelirse alınası telefon
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