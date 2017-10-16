Archos’un en iyi amiral gemisi tanıtıldı ancak dolaylı olarak

Archos, son dönemde çıtayı yükseltmek adına önemli bir hamle yaptı. ZTE ile ODM tarzında bir ortaklık kuran firma üst seviye Nubia telefonlarını kendi markası altında satmaya başladı.

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Daha çok Diamond serisi altında hayat bulan ZTE telefonlarının amiral gemilerinden birisi olan Nubia Z17S de Archos Diamond Omega adıyla Avrupa pazarında kendisine yer buldu.

Archos Diamond Omega modeli sektörün 8GB RAM taşıyan ender modellerinden birisi olma özelliğine sahip. LPDDR4X RAM bellek sistemin çok daha rahat bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Telefon metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonunu benimsemiş.

5.73 inçlik IPS ekranda 2040x1080 çözünürlük sunulurken görüntü oranı da 17:9 gibi bir rakama tekabül ediyor. Genelde 18:9 tanımını daha çok duyduğumuz için 17:9 biraz kulağa yabancı geliyor. Elbette bu oranın çerçevesiz bir tasarıma işaret ettiğini söylemeye gerek yok. Telefon bu açıdan oldukça başarılı.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan model 128GB UFS 2.1 dahili kapasite sunuyor. 3100mAh kapasiteli batarya ise Quick Charge 3.0 destekli. Telefonun arayüzü olarak Nubia UI 5.0 tercih edilmiş.

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Telefon 4 adet kamera ile dikkat çekiyor. Arka kısımda 23MP çözünürlüğünde Sony IMX318 ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 ikinci sensör yer alıyor. 4 eksenli optik görüntü dengeleme yanında en iyi karanlık ortam performansı ve bulanıklık efektleri gibi avantajlar mevcut. Ön kamera ise 5MP+5MP çözünürlüğünde.

Arka tarafta bir parmak izi okuyucu, USB Tip-C bağlantısı, 3.5mm kulaklık girişi gibi diğer özellikleri olan telefonun fiyatı 500 Avro olarak belirlenmiş. Rakip amiral gemilere göre fiyat konusunda telefonun biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.