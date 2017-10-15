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OnePlus kişisel bilgilerinizi topluyor

Beğenilen akıllı telefonların üreticisi Çinli OnePlus kişisel verileri kullanıcısından habersiz olarak topladığını itiraf etti ancak bundan vazgeçmeyi de kabul etti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gün geçmiyor ki Çinli teknoloji devlerinin kişisel verileri topladığı ile ilgili haber yapmayalım. Mesajlaşma devi WeChat’ten sonra akıllı telefon üreticisi OnePlus da kullanıcı verilerini topladığını doğruladı.

Tamamen duygusal

Günümüzde en değerli madde kullanıcı verileri desek yanılmış olmayız. Evet belki tekil değer anlamında elmas veya zümrüt diyebiliriz ancak yüz milyarlarca dolarlık bir pazara hitap etmesi nedeniyle kullanıcı verileri bugün çok daha değerli.

Google’dan Facebook’a, Microsoft’tan Twitter’a veya Snapchat’e kadar sayısız firma kullanıcı verilerine adeta bağımlı. Elbette doğrudan bir gelir söz konusu değil ancak daha kişiye odaklı reklamlar sunulması kullanıcının etkileşimini arttırıyor. Bu da her açıdan daha fazla reklam geliri demek.

Genelde firmalar eleştirilere “Niye diye bir sor bakalım” mantığıyla yaklaşıyor ve tüm bunlar “kullanıcı deneyimini en iyi hale getirmek” amacıyla yapılıyor. Yani en azından firmaların gizlilik sözleşmelerine ekledikleri açıklama bu şekilde. OnePlus da uzun süredir kullanıcı verilerini topladığını doğruladı.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Huawei Honor 6C Pro duyuruldu"

Firmanın telefonlarında yer alan özelleştirilmiş OxygenOS arayüzü kullanıcıların kişisel verilerini topluyor ve iki amaç için kullanıyor. Birincisi kullanıcı deneyimini en iyi hale getirmek, ikincisi ise cihazla ilgili bilgi toplamak.

Normalde kullanıcı deneyimi programından çıkmak Ayarlar menüsünden mümkün ancak cihaz deneyimini iyileştirme zorunlu ve çıkış şansı yok. Bununla ilgili eleştirilerin artması üzerine OnePlus ay sonunda bu kategoriyi de seçenekli hale getireceğini duyurdu. Kullanıcılara hem arayüzü deneyimi hem de cihaz deneyimi için iki farklı katılım seçeneği sunulacak. Diğer taraftan bugüne kadar topladığı telefon numarası, MAC adresi ve WiFi bilgilerinden de vazgeçiyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/OnePlus-admits-it-collects-private-data-of-smartphone-users-promises-to-stop-by-the-end-of-October_id98927 Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Apple çıkıp dese biz bilgi topluyoruz diye burda "adamlar bizi düşündükleri için yapıyor abi yheaaaağ" diyecek gürüh gelmiş burda güvenimizi sarstı muhabbetine başlamış hemen :/
Apple çıkıp dese biz bilgi topluyoruz diye burda "adamlar bizi düşündükleri için yapıyor abi yheaaaağ" diyecek gürüh gelmiş burda güvenimizi sarstı muhabbetine ...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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alemburda34 2 yıl
Isletim sisteminin kendisi (Google) zaten bilgi topluyor. OnePlus birazcik almis cok mu ? Bugun hicbir firma bilgi almiyorum demesin ulkeler guvenliklerini saglamak icin ozellikle firmalardan zaten bu bilgileri toplamalarini istiyorlar.
Isletim sisteminin kendisi (Google) zaten bilgi topluyor. OnePlus birazcik almis cok mu ? Bugun hicbir firma bilgi almiyorum demesin ulkeler guvenliklerini sagl...
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muhamnet 1 yıl
Kişisel bilgi mi kaldı yahu? Parmak izime kadar bilgi sahibi herifler.
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huseyincarnege 2 yıl
vay vay bak sen bişey bulsa şantaj hemen :)
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aliyuce0 2 yıl
OnePlus 5 kullanicisiyim cok memnunum, topladigi bilgiler acisindan da bir sikinti gormuyorum zaten gizli sakli neyimiz kaldi ki, SnapChat yedek almasin da kim ne yapiyorsa yapsin :)
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Guest-F8946C419 2 yıl
Konuyu Apple’a bağlayıp artı alma hırsına giren ergenlerden arınsa forum çok daha güzel olacak.
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Saint Ralph 2 yıl
Neyi toplayacak.
Adıma hat yok, adıma internet yok.
Adım telefonda yok, adıma kayıtlı telefon yok.
Telefonda fotoğrafım, adresim, adıma mail adresi yok. Havasını toplar.😂
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BekirTemel 2 yıl
canın sağolsun,toplamayan yok ki
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K_Spartakus 2 yıl
Hepsi çalıyor zaten. Apple yapmıyor sanki ????
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Usbehci 2 yıl
Şu devirde hala bu tür haberlere şaşıran nasıl olabiliyor anlamak güç. "Akıllı" bir cihaz kullanıyorsan seçeneğin yok zaten, bilgilerin mutlaka birilerinin elinde olur.
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alemburda34 2 yıl
Isletim sisteminin kendisi (Google) zaten bilgi topluyor. OnePlus birazcik almis cok mu ? Bugun hicbir firma bilgi almiyorum demesin ulkeler guvenliklerini saglamak icin ozellikle firmalardan zaten bu bilgileri toplamalarini istiyorlar.
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MMistanbul 2 yıl
Bunu her firma yapıyor.
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