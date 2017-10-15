OnePlus kişisel bilgilerinizi topluyor

Gün geçmiyor ki Çinli teknoloji devlerinin kişisel verileri topladığı ile ilgili haber yapmayalım. Mesajlaşma devi WeChat’ten sonra akıllı telefon üreticisi OnePlus da kullanıcı verilerini topladığını doğruladı.

Tamamen duygusal

Günümüzde en değerli madde kullanıcı verileri desek yanılmış olmayız. Evet belki tekil değer anlamında elmas veya zümrüt diyebiliriz ancak yüz milyarlarca dolarlık bir pazara hitap etmesi nedeniyle kullanıcı verileri bugün çok daha değerli.

Google’dan Facebook’a, Microsoft’tan Twitter’a veya Snapchat’e kadar sayısız firma kullanıcı verilerine adeta bağımlı. Elbette doğrudan bir gelir söz konusu değil ancak daha kişiye odaklı reklamlar sunulması kullanıcının etkileşimini arttırıyor. Bu da her açıdan daha fazla reklam geliri demek.

Genelde firmalar eleştirilere “Niye diye bir sor bakalım” mantığıyla yaklaşıyor ve tüm bunlar “kullanıcı deneyimini en iyi hale getirmek” amacıyla yapılıyor. Yani en azından firmaların gizlilik sözleşmelerine ekledikleri açıklama bu şekilde. OnePlus da uzun süredir kullanıcı verilerini topladığını doğruladı.

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Firmanın telefonlarında yer alan özelleştirilmiş OxygenOS arayüzü kullanıcıların kişisel verilerini topluyor ve iki amaç için kullanıyor. Birincisi kullanıcı deneyimini en iyi hale getirmek, ikincisi ise cihazla ilgili bilgi toplamak.

Normalde kullanıcı deneyimi programından çıkmak Ayarlar menüsünden mümkün ancak cihaz deneyimini iyileştirme zorunlu ve çıkış şansı yok. Bununla ilgili eleştirilerin artması üzerine OnePlus ay sonunda bu kategoriyi de seçenekli hale getireceğini duyurdu. Kullanıcılara hem arayüzü deneyimi hem de cihaz deneyimi için iki farklı katılım seçeneği sunulacak. Diğer taraftan bugüne kadar topladığı telefon numarası, MAC adresi ve WiFi bilgilerinden de vazgeçiyor.