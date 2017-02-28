Arktik Okyanusu'ndaki asit artışının suçlusu iklim değişikliği

Dünyanın geleceğini tehdit eden belki de en büyük tehlike olan iklim değişikliğinin etkileri günümüzde en çok kutup bölgelerinde hissediliyor. Küresel sıcaklığın artması sonucu buzulların erimesi, kutuplardaki doğal hayatı sekteye uğratıyor. Üstelik bilim insanları tarafından yapılan yeni araştırmaya göre iklim değişikliğinin kutup bölgelerindeki etkisi buzulların erimesi ile sınırlı kalmıyor.

Arktik Okyanusu'ndaki asit seviyesinin hızlı artışını araştıran bilim insanları, bu artışın arkasında da iklim değişikliği olduğu sonucuna vardılar. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan araştırmaya göre; Arktik Okyanusu'ndaki asit seviyesinin 1994 - 2010 yılları arasında hızla artmasının başlıca sebebi, iklim değişikliği nedeniyle havadaki karbondioksit seviyesinin artmış olması.

Araştırmacılara göre Arktik Okyanusu'ndaki asit seviyesinin artmasının bir diğer sebebi de okyanus akıntılarındaki değişim sonrası, karbon bakımından zengin Pasifik sularının bu bölgeye taşınmış olması.

Havadaki karbon seviyesinin artması tüm dünyayı etkiliyor olsa da kutup bölgeleri için çok daha büyük tehlike teşkil ediyor. Zira okyanustaki asit seviyesinin artması kutup ayıları ve foklar gibi okyanusa bağlı yaşayan hayvanların hayatını ciddi şekilde etkileyebilir.

Toplanan veriler ile oluşturulan bilgisayar modellemesi, 2030 yılına gelindiğinde Arktik Okyanusu'nda buzul kalmayacağını ve asit seviyesindeki artış nedeniyle okyanustaki aragonit minerallerinin yok olacağını gösteriyor. Bu korkunç öngörünün gerçeğe dönüşmesi halinde Kuzey Kutbu'ndaki tüm ekosistem tehlikeye girebilir.

https://www.engadget.com/2017/02/28/rise-in-arctic-ocean-acid/