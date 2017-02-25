Tesla Powerwall evlerin elektrik masraflarını yüzde 92 azalttı

21.yüzyılın en büyük dehaları arasında gösterilen Elon Musk'ın kurduğu Tesla, genellikle elektrikli otomobilleri ile bilinse de şirketin öncülük ettiği tek alan bu değil. Yenilenebilir, temiz enerjiye geçiş yolunda önemli adımlar atan Tesla, evlerde kullanılması için geliştirdiği enerji depolama bataryası Tesla Powerwall'u 2015 yılında piyasaya sürdü.

2015 yılında başlatılan pilot program kapsamında 500 eve kurulan Tesla Powerwall henüz geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış değil. Ancak Tesla'nın yeni enerji depolama teknolojisini kullanan ev sahiplerinin bugüne kadar aldıkları olumlu sonuçlar, Powerwall'un gelecekte her evin değişilmez bir parçası haline gelebileceğini gösteriyor.

Evine Tesla Powerwall kuran ilk Avustralyalı olan Nick Pfitzner, güneş panelinden elde edilen enerjiyi depolayan lityum iyon bataryayı kullanarak geçirdiği bir yılın ardından inanılmaz bir tablo ile karşılaştı. Pfitzner'in elektriğe harcadığı para Powerwall kullanmaya başlamasının ardından yüzde 92 azaldı. 2015'in ilk çeyreğinde elektriğe 572 dolar harcayan Pfitzner, 2016'nın aynı dönemde ise elektriğe sadece 45 dolar harcadı.

Bu da yetmezmiş gibi yılın bir çeyreğinde Powerwall, Pfitzner'in kullandığından daha fazla enerji toplayınca, artan enerji bölgedeki elektrik şebekesine aktarılmış ve Pfitzner bu sayede 50 dolar ödeme almış. Topladığı enerjiyi ilk önce evin en önemli ihtiyaçlarına harcayan sistem, daha sonra artan enerjiyi bataryaya depoluyor. Evin ihtiyacının karşılanmasının ve bataryanın dolmasının ardından artan enerji varsa, bu da bölgedeki elektrik şebekesine aktarılıyor.

Powerwall dahil tüm güneş enerjisi sistemine 16.790 dolar ödeyen Pfitzner, bu parayı 8 yılda çıkaracağına inanıyor.

https://futurism.com/tesla-has-reduced-electricity-costs-for-homeowners-by-92/