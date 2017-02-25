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Tesla Powerwall evlerin elektrik masraflarını yüzde 92 azalttı

Tesla'nın güneş enerjisinden elde edilen elektriğin depolanması için geliştirdiği Powerwall bataryalar, kullanıldığı evde elektrik masrafını yüzde 92 azaltmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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21.yüzyılın en büyük dehaları arasında gösterilen Elon Musk'ın kurduğu Tesla, genellikle elektrikli otomobilleri ile bilinse de şirketin öncülük ettiği tek alan bu değil. Yenilenebilir, temiz enerjiye geçiş yolunda önemli adımlar atan Tesla, evlerde kullanılması için geliştirdiği enerji depolama bataryası Tesla Powerwall'u 2015 yılında piyasaya sürdü.
2015 yılında başlatılan pilot program kapsamında 500 eve kurulan Tesla Powerwall henüz geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış değil. Ancak Tesla'nın yeni enerji depolama teknolojisini kullanan ev sahiplerinin bugüne kadar aldıkları olumlu sonuçlar, Powerwall'un gelecekte her evin değişilmez bir parçası haline gelebileceğini gösteriyor.
Evine Tesla Powerwall kuran ilk Avustralyalı olan Nick Pfitzner, güneş panelinden elde edilen enerjiyi depolayan lityum iyon bataryayı kullanarak geçirdiği bir yılın ardından inanılmaz bir tablo ile karşılaştı. Pfitzner'in elektriğe harcadığı para Powerwall kullanmaya başlamasının ardından yüzde 92 azaldı. 2015'in ilk çeyreğinde elektriğe 572 dolar harcayan Pfitzner, 2016'nın aynı dönemde ise elektriğe sadece 45 dolar harcadı.
Bu da yetmezmiş gibi yılın bir çeyreğinde Powerwall, Pfitzner'in kullandığından daha fazla enerji toplayınca, artan enerji bölgedeki elektrik şebekesine aktarılmış ve Pfitzner bu sayede 50 dolar ödeme almış. Topladığı enerjiyi ilk önce evin en önemli ihtiyaçlarına harcayan sistem, daha sonra artan enerjiyi bataryaya depoluyor. Evin ihtiyacının karşılanmasının ve bataryanın dolmasının ardından artan enerji varsa, bu da bölgedeki elektrik şebekesine aktarılıyor.
Powerwall dahil tüm güneş enerjisi sistemine 16.790 dolar ödeyen Pfitzner, bu parayı 8 yılda çıkaracağına inanıyor.

https://futurism.com/tesla-has-reduced-electricity-costs-for-homeowners-by-92/ Yorum Yaz
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silver0021 2 yıl en beğenilen veleciraptor
veleciraptor
İşte en büyük sorun o ilk kurulum maliyeti. 17.000 dolar az para değil.

Amerikada 17000 dolar elinin kiri. Sonucta bu adamlarin saatlik kazanclari 20 25 dolar arasi. Ben bile work and travella ırgat gittim 2 işte çalışarak 3ayda 10bin dolar yaptım döndüm. Türkiyede o parayi kazanmak için 3 ay değil 1 yil kafadan çalışmak gerekiyor zaten. Asgari ücret alanlara değinmiyorum dahi.
veleciraptorİşte en büyük sorun o ilk kurulum maliyeti. 17.000 dolar az para değil.Amerikada 17000 dolar elinin kiri. Sonuct...
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1 Yanıt Yanıtla +56
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tahir40 2 yıl rash.87
rash.87
"21.yüzyılın en büyük dehaları arasında gösterilen Elon Musk" neyin dehasıymış bu elon? Biraz fazla abartılıyor sanki.Adam para babası.

15 yaşında oyun yapıp satan, sonra o parayla daha sonra Paypal'a evrilecek olan elektronik ödeme sitesini kurup hatrı sayılır bi meblaya satıp tesla ve spaceX'i kuran adam bırak da hiçbi şey üretmemiş tek yaptığı iphone'yi üreten mühendislere "daha küçük yapın bunu" demek olan stivy dayıya deha denen yerde Elon dayıya deha desinler, hor görme...
rash.87"21.yüzyılın en büyük dehaları arasında gösterilen Elon Musk" neyin dehasıymış bu elon? Biraz fazla abartılıyor sanki.Adam para babası...
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asosyal mühendis 2 yıl
Güneş enerjisini bir tek hesap makinesinde kullanıyoruz biz.
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1 Avatar
underlater 2 yıl
Bu sistem müstakil evler için. Apartman daireleri için değil. Önce bu ayrıntıyı bilmek gerek. İkinci olarakta kurulum maliyeti bu kadar yüksek olursa bizde bu iş tutmaz.
Bence bu istemi Ofiste kullanılan kiralık yazıcılar gibi kiralamalılar. Ne kadar kağıt basarsan o kadar ücret ödüyorsun ve bir süre sonra yazıcı tamamen senin oluyor. Bu sistemde de kullandığım elektriği kiralayan firmaya ödemeliyim. örn. 4-5 yıl sonunda da sistem tamamen benim olmalı ;)
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ibrahim1213 2 yıl
8 yıl amortisman süresi bence uzun. Bu süre içerisinde ki bakım maliyetlerini de katarsak 10 yılı bulacaktır. Ama kullanım oranı ve teknoloji geliştikçe süre düşecektir mutlaka.
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oguzkaancom 2 yıl
Aslında baş ağrımız olan enerjideki cari açığa bu tarz uygulamalar çok iyi gelecek ama tabi ne zaman gelecek(sabırsızlıkla bekliyoruz). Bu arada yazıda görmedim şunu belirtmemişsiniz muhakkak bu adamın birde elektrikli arabası da var ve bu arabayı da buradan şarj ettiğini düşünürsek benzine vereceği parada cebinde kalmış olacak.
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greenk 2 yıl
Ülkemizde ilerleyen yıllarda rüzgâr ve güneş vergisi tam olarak ne zaman gelecek merak ediyorum.
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JrMaster 2 yıl
bu olay TÜrkiye'de yaygınlaşsa MTV gibi sürekli yıllık vergiye bağlanır..
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Musty3535123 2 yıl
bu sistemin acilen yerli üretimine başlanması lazım. ülkemize ilaç gibi gelir. devlet teşvik vermeli önünü açmalı, yerli üretimle maliyet düşmeli. bankalarda buna özel kredi verdimi müstakil evler neden bu sisteme geçmesin ?
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GetSomeRest 2 yıl
8 yılda kendini amorti edecekmiş! 8 yıl dayanan batarya yapsalar bile kendini amorti edemez. Hep diyorum Petrol bağımlılığından Lityum bağımlılığına gidiyoruz.
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stalker(1979) 2 yıl
Türkiye'de ucuza kurulabilse herkes bunu yaptırırdı. Böylece kaçak kullananların parasını dürüst vatandaşlar ödemek zorunda kalmazdı.
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BekirTemel 2 yıl
Tesla, sen iyi ki geldin dünyaya
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ÖzdalDoğru 2 yıl
Kaçak elektrik kullanımına çare :)
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