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Arttırılmış gerçekçilik gözlüğü Meta.01 için ilk teknik tanıtım videosu yayınladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Arttırılmış gerçekçilik gözlüğü Meta.01 için ilk teknik tanıtım videosu yayınladı
Geçtiğimiz dönemde Kickstarter üzerinde destek arayan arttırılmış gerçekçilik gözlüğü Meta.01 (Geliştirici versiyonu) için üç boyutlu baskı ve gezegenlerle etkileşim temelinde ilk teknik tanıtım videosu yayınlandı.
Gözlük şeklinde giyilebilir yapıda geliştirilen Meta.01, Kickstarter üzerinde başlatılan ilk versiyonuna göre artık tasarımsal olarak çok daha iyi gözüküyor. Oldukça güçlü bir yazılım geliştirme kiti üzerine inşa edilen cihaz, Google Glass'ın aksine üç boyutlu objeleri kullanıcıların direkt olarak önüne getirebiliyor ve teknik olarak iki göz için 23° görüş açısı, iki adet kamera ve her göz için 960x540 çözünürlük gibi detaylar ile geliyor. Gelişmiş yüzey izleme teknolojisi ve düşük ya da yüksek düzeyde ortam derinlik verilerini toplayabilme yeteneğine sahip olan Meta.01, bu sayede üç boyutlu ortamda objeler ile etkileşime geçilmesine ve bu ojelerin kontrol edilmesine imkan verebiliyor.
Yayınlanan son videosuyla ise daha önce yayınlanan bilgisayar destekli özel animasyonlar yerine gerçek performansını sergileyen Meta.01, gezegenlerle etkileşime girme ile üç boyutlu yazıcılar için tasarım hazırlayıp direkt olarak yazıcıya yollama gibi iki farklı kullanım senaryosunu gözler önüne seriyor. Firmaya göre daha önce herhangi bir artırılmış gerçeklik sisteminde görülmemiş bir performans sergileyen Meta.01, herhangi bir sorun olmaz ise çok daha iyi teknik detaylar sunan 3000$'lık Meta Pro ile beraber 2014 Haziran ayında 667$'lık ön siparişi yapanlara dağıtılmaya başlanıyor.
Arttırılmış gerçekçilik sisteminin pratikte sunabildiklerini gösteren bu yeni teknik tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Ürünlerin ön sipariş işlemi ise buradan yapılabiliyor.
 
Arttırılmış gerçekçilik gözlüğü Meta.01 için ilk teknik tanıtım videosu yayınladı

http://www.slashgear.com/meta-01-wearable-demos-3d-printing-as-dev-release-nears-27318783/ Yorum Yaz
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huseyincarnege 5 yıl
güzel içat yolun başındalar ama geliştilecek eminim
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einhander 5 yıl
2013 yılından berı sanal gerceklık muhabbetıne cok sardı teknolojı dunyası ılerıde bu konuda çığır açılcak
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caglet 5 yıl
Hacdan getirilen kirmizi gozlukler vardiya , siyah bi yuvarlak şerit takardik resimlere bakardik. Ayni o
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Lion 5 yıl
Daha cok gelistirilmesi lazim ama fikir harika.
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