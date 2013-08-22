Asphalt 8: Airborne, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

Asphalt serisinin "Asphalt 8: Airborne" adlı yeni oyunu nihayet Appstore ve Google Play'deki yerini aldı.

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Mobil platformun başarılı yarış serilerinden Asphalt'ın yeni oyunu kaliteli grafikleriyle göz doldururken, yeni içerikleri de beraberinde getiriyor. Kariyer modunda toplamda 180 etkinliğin bulunduğu oyunda 47 lisanslı araç, 9 farklı mekan ve yeni oyun modları yer ediniyor. Çok oyunculu modlarıyla eğlence seviyesini bir üst kademeye taşıyan Asphalt 8'de çok oyunculu yarışlar eş zamanlı ve asenkron olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşiyor.Serinin arcade yapısının korunduğu Asphalt 8: Airborne'da gerçeküstü bir yarış oyuncuları bekliyor. Öyle ki, havada 360 derece dönen bir araç yere indiğinde hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam edebiliyor. Bu nedenle yarış oyunlarında gerçeklik arayan mobil oyuncuların Asphalt 8'e biraz temkinli yaklaşması gerekiyor.Vegas Gangsteri'nde de kullanılan Havok fizik motoruyla geliştirilen yapım, Android 4.3 ile gelen Open GL ES 3.0'ı da destekliyor. Bu destek sayesinde oyun, OpenGL ES 3.0'ı destekleyen GPU'larda daha iyi bir görsellik sunuyor.Hareket sensörleri veya dokunmatik ekranla kontrol edilebilen oyun, ses unsurlarıylada arcade tarzda bir yarış oyunu olduğunu fazlasıyla belli ediyor.Asphalt 8'de daha sosyal bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen Gameloft'un oyunun Android versiyonunda, Google Play Games(Google'ın oyun merkezi) desteği sunduğunu da belirtelim. Yeni Nexus 7'ye özel bazı optimizasyonlar içeren oyunun Google Play'de 0.99$'dan Appstore'da ise, 1.79 TL'den satışa sunulmuş durumda. Asphalt 8'e aşağıdaki market bağlantılarından erişebilirsiniz. Bu arada oyunun bu sonbaharda Windows Phone platformu için de yayınalacağını belirtelim.