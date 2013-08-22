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Asphalt 8: Airborne, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,6b
1
203
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Asphalt 8: Airborne, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı
Asphalt serisinin "Asphalt 8: Airborne" adlı yeni oyunu nihayet Appstore ve Google Play'deki yerini aldı.

Mobil platformun başarılı yarış serilerinden Asphalt'ın yeni oyunu kaliteli grafikleriyle göz doldururken, yeni içerikleri de beraberinde getiriyor. Kariyer modunda toplamda 180 etkinliğin bulunduğu oyunda 47 lisanslı araç, 9 farklı mekan ve yeni oyun modları yer ediniyor. Çok oyunculu modlarıyla eğlence seviyesini bir üst kademeye taşıyan Asphalt 8'de çok oyunculu yarışlar eş zamanlı ve asenkron olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşiyor.

Serinin arcade yapısının korunduğu Asphalt 8: Airborne'da gerçeküstü bir yarış oyuncuları bekliyor. Öyle ki, havada 360 derece dönen bir araç yere indiğinde hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam edebiliyor. Bu nedenle yarış oyunlarında gerçeklik arayan mobil oyuncuların Asphalt 8'e biraz temkinli yaklaşması gerekiyor.

Vegas Gangsteri'nde de kullanılan Havok fizik motoruyla geliştirilen yapım, Android 4.3 ile gelen Open GL ES 3.0'ı da destekliyor. Bu destek sayesinde oyun, OpenGL ES 3.0'ı destekleyen GPU'larda daha iyi bir görsellik sunuyor.Hareket sensörleri veya dokunmatik ekranla kontrol edilebilen oyun, ses unsurlarıylada arcade tarzda bir yarış oyunu olduğunu fazlasıyla belli ediyor.

Asphalt 8'de daha sosyal bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen Gameloft'un oyunun Android versiyonunda, Google Play Games(Google'ın oyun merkezi) desteği sunduğunu da belirtelim. Yeni Nexus 7'ye özel bazı optimizasyonlar içeren oyunun Google Play'de 0.99$'dan Appstore'da ise, 1.79 TL'den satışa sunulmuş durumda. Asphalt 8'e aşağıdaki market bağlantılarından erişebilirsiniz. Bu arada oyunun bu sonbaharda Windows Phone platformu için de yayınalacağını belirtelim.


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Redunay 5 yıl
Sözde ücretsiz
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Kulak Misafiri 5 yıl Redunay
sioner
Sözde ücretsiz

Ücretsiz zevk aldığın nadir oyunlardan. Daha bir kere takılıp da para harcama isteği doğmadı bende. Araçı zaman zaman yükselttin mi bir süre götürüyor. Daha sonra o götürdüğün zaman diliminde biriktirdiğinle araba alıyorsun ve böyle gidiyor. Oyunun yarısından fazlası bitti.
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Kulak Misafiri 5 yıl
WP'da bedava bu oyun. Ve ilerlemek için fazla zorlanmıyorsun da.
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atp96 5 yıl Kulak Misafiri
Tüm platformlarda ücretsiz şu An oyun.
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atkosturanadam 5 yıl
Asphalt 9 ne zaman cikar
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Mamarink 5 yıl
ben nedense böyle oyunları pek sevmiyorum.daha hafif oyunları severim.m
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28ky28 5 yıl Mamarink
Mamarink
ben nedense böyle oyunları pek sevmiyorum.daha hafif oyunları severim.m

Aynen hocam bende


Real racing 3 ve nfs mostwanted iyidir
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Creative BLack 5 yıl
Süper
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drzeke 5 yıl
hileli versiyonu lazım bi türlü bulamadım :D
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efsanebaris43 5 yıl
arkadaşlar yeni profili nasıl açıyoruz bilgisi olan var mı ?
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DH Misafiri 5 yıl
Ben GM tablette oynuyorum oyun mükemmel ve çok sürükleyici.Kesinlikle indirin oynayın seveceğinize en azından pişman olmayacağınıza eminim.Ben etkinlikleri açamıyorum o da internetten olsa gerek.Hemen Oynayın! :)
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kahraman0991 5 yıl
Güzel oyun :)
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Gladiotürk 5 yıl

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mu5tafa 5 yıl
Oynadığım tek oyun.
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ultraaslan2700 5 yıl
Karsilikli oynayalim
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