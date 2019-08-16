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Assetto Corsa Competizione geliştiricisi: Oyuna Ray Tracing eklemek için bir neden yok

Oyun dünyasının son dönemde en çok tartışılan konularından birisi ışın izleme. Yeni teknolojinin henüz yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı şu günlerde bir geliştiricinin açıklaması oldukça dikkat çekti.
32 dk.
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Metehan Göktaş
Yazar
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GPU devi Nvidia’nın popüler teknolojisi Ray Tracing her ne kadar grafiksel anlamda yerine göre kaydadeğer gelişme vadetse de oyuncular tarafından performans düşüşüne neden olduğu gerekçesiyle halen kabul görmüş değil.
Assetto Corsa Competizione geliştiricisi: Oyuna Ray Tracing eklemek için bir neden yok
Üstelik Nvidia’nın ciddi efor sarfetmesine rağmen piyasadaki yapımların azlığı ise bir diğer eksi. İşte bunoktada yeşil ekip bir çok yapımcıyla anlaşarak önümüzdeki dönemde Ray Tracing’le gelecek oyunları listelemişti. O listede bulunan oyunlardan birisinin geliştiricisinin yorumu dikkat çekti.

Geliştirici geliştirme gücü harcamaya gerek görmüyor 

Assetto Corsa’nın topluluğuna üye geliştirici, açıklamasında şu an için önlerinde uzun bir yapılacaklar listesinin bulunduğunu ve düşük kare yenileme hızı sunan bir ekleme yapmak için geliştirme gücünün harcanması için bir neden görmediğine yer verdi.
Assetto Corsa Competizione geliştiricisi: Oyuna Ray Tracing eklemek için bir neden yok
Assetto Corsa Competizione popüler dijital indirme platformu Steam’de 29 Mayıs’ta erken erişime sunulmuştu. Dolayısıyla bu denli olgunluğa ulaşmış bir yapımda değişikliğe gidilecek mi onu zaman gösterecek.
 
Dahası Kunos Simulazioni oyunun özellikleri arasında şimdiye kadar Ray Tracing’e yer vermemişti. Buna karşın yeni yapım Nvidia’nın listesinde Battlefield V ve Shadow of Tom Raider’dan sonra büyük bir yapım olarak yer almıştı. Üstelik Gamescom 2018’de bazı gösterimlerde dahi bulunulmuştu. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.techpowerup.com/258340/assetto-corsa-competizione-dumps-nvidia-rtx Yorum Yaz
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