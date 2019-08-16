Assetto Corsa Competizione geliştiricisi: Oyuna Ray Tracing eklemek için bir neden yok

GPU devi Nvidia’nın popüler teknolojisi Ray Tracing her ne kadar grafiksel anlamda yerine göre kaydadeğer gelişme vadetse de oyuncular tarafından performans düşüşüne neden olduğu gerekçesiyle halen kabul görmüş değil.

Geliştirici geliştirme gücü harcamaya gerek görmüyor

Assetto Corsa’nın topluluğuna üye geliştirici, açıklamasında şu an için önlerinde uzun bir yapılacaklar listesinin bulunduğunu ve düşük kare yenileme hızı sunan bir ekleme yapmak için geliştirme gücünün harcanması için bir neden görmediğine yer verdi.

https://www.techpowerup.com/258340/assetto-corsa-competizione-dumps-nvidia-rtx

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Üstelik Nvidia’nın ciddi efor sarfetmesine rağmen piyasadaki yapımların azlığı ise bir diğer eksi. İşte bunoktada yeşil ekip bir çok yapımcıyla anlaşarak önümüzdeki dönemdegelecek oyunları listelemişti. O listede bulunan oyunlardan birisinin geliştiricisinin yorumu dikkat çekti.popüler dijital indirme platformu29 Mayıs’ta erken erişime sunulmuştu. Dolayısıyla bu denli olgunluğa ulaşmış bir yapımda değişikliğe gidilecek mi onu zaman gösterecek.Dahası Kunos Simulazioni oyunun özellikleri arasında şimdiye kadar Ray Tracing’e yer vermemişti. Buna karşın yeni yapım Nvidia’nın listesindeyer almıştı. Üstelikbazı gösterimlerde dahi bulunulmuştu. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.