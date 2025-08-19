Nvidia, Çin pazarı için H20'den daha güçlü olacak AI çipleri hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında ABD ile kıyasıya bir rekabete girmiş olan Çin, Nvidia için de büyük önem taşıyor. Çünkü Nvidia gelirinin önemli bir bölümünü Çin'e sattığı GPU'lardan elde ediyor. Ne var ki Nvidia ile Çin arasındaki ilişki son dönemde epey karışmış durumda. İlk olarak ABD yönetimi Nvidia'nın en gelişmiş çiplerini Çin'e satmasını yasakladı. Bu yasak zamanla yumuşatıldı ve H20 gibi daha düşük kapasiteli modellerin Çin'e satılmasına izin verildi ama bu kez de Çin yönetimi Nvidia çiplerinin alınmasını yasakladı. Nvidia'nın Çin'e sattığı GPU'lara bir "kill switch" (uzaktan kapatılmalarını sağlayacak gizli bir mekanizma) eklediği yönünde şüphelerin oluşması, Çin'in Nvidia'ya çok daha mesafeli hâle gelmesine sebep oldu.

Tam da böyle bir dönemde Nvidia, Çin'i geri kazanmak için önemli bir adım atıyor. Reuters tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, Çin pazarına yönelik olarak yeni bir AI çipi geliştiriyor. Bu yeni modelin, Çinli şirketlerin şu anda yapay kullandığı Nvidia H20'den daha gelişmiş özelliklere sahip olacağı söyleniyor.

Şimdiik B30A kod adıyla anılan bu yeni AI çipi, Nvidia'nın Blackwell mimarisi kullanılarak geliştiriliyor. B30A'nın donanım ve performans detayları henüz netlik kazanmamış olsa da Nvidia'nın amiral gemisi modeli olan B300'ün yaklaşık yarı gücünde olacağı belirtiliyor. Çünkü B300'ün aksine B30A, tekli yonga tasarımıyla geliştiriliyor.

Tekli yonga tasarımı, tüm ana devre bileşenlerinin tek bir silikon plaka üzerinde yer aldığı bir yapı anlamına geliyor. Çiftli yonga sistemlerinde bu parçalar birden fazla çipe bölünüp sonradan birbirine bağlanırken, tekli tasarımda üretim ve tasarım maliyetleri daha düşük, üretim süreci ise daha basit olabiliyor. Ancak bu yaklaşım genellikle performanstan bir miktar ödün verilmesine yol açıyor. Bununla birlikte, B30A'nın nispeten daha düşük gücüne rağmen gelişmiş bellek ve bağlantı özelliklerinden ödün vermeyeceği belirtiliyor. Yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve Nvidia’nın işlemciler arasında hızlı veri aktarımı sağlayan NVLink teknolojisi bu yeni modelde de bulunacak. Dolayısıyla B30A, performans açısından B300’ün gerisinde kalsa da, modern veri merkezlerinde yüksek bellek erişimi ve işlemciler arası hızlı iletişim gerektiren senaryolar için güçlü bir seçenek olacak.

Çin Bir Süre Daha Nvidia Çiplerini Kullanmak Zorunda Kalabilir

Bu yeni AI çipinin H20'den daha güçlü olmakla birlikte, ABD tarafından belirlenen çerçevenin çok da dışına çıkmayacağı düşünülüyor. Çünkü ABD hâlâ en gelişmiş AI çiplerinin Çin'e satılmasına izin vermiyor. Donald Trump geçen hafta yaptığı bir açıklamada bu sınırlamanın gevşetilebileceğini açıklamış osla da şu an için bu yönde bir garanti verilmedi. Bu yüzden Nvidia'nın yine belli sınırlar içinde hareket edeceği düşünülüyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 18 Ağustos 2025 1 gün önce eklendi

Şimdi asıl soru Çin yönetiminin bu yeni çiplerin ülkeye sokulmasına izin verip vermeyeceği. Çünkü H20'ye yönelik "kill switch" iddiaları, Çin yönetiminin Nvidia'yı kara listeye almasına sebep oldu. Bu yüzden Alibaba ve DeepSeek gibi şirketlerden de Nvidia'nın AI çiplerinden uzak durması istendi. Ancak sorun şu ki Çin'deki yerel alternatifler şu an için Nvidia'nın yerini alacak seviyede değil. Nitekim bu hafta ortaya çıkan bilgiler, DeepSeek'in yeni R2 modelini Huawei'nin AI çipleriyle eğitmeye çalışıp başarısız olduğunu ortaya koydu. Bu yüzden Çin'in bir süre daha Nvidia çiplerine izin vermekten başka çaresi olmayabilir. Nvidia da muhtemelen buna güvenerek Çin'i cezbedecek daha güçlü bir model geliştiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia, Çin için H20'den daha güçlü AI çipleri hazırlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: