Nvidia GeForce Now’a RTX 5080 desteği ve büyük yenilikler geldi

GeForce Now’a RTX 5080 dopingi
Şirket, RTX 5080 sunucularının RTX 4080’lere kıyasla 2,8 kat daha hızlı çalışacağını belirtiyor. Bu farkın temelinde DLSS 4’ün 4x Multi Frame Generation (Çoklu Kare Oluşturma) teknolojisi yatıyor. Yeni nesil yapay zeka destekli kare üretimi sayesinde özellikle hızlı aksiyon oyunlarında çok daha akıcı bir deneyim mümkün olacak.
GeForce Now Ultimate aboneleri (fiyatlar değişmiyor, aylık 20 dolar) bu yeni GPU gücünden faydalanabilecek. Nvidia, fiyatı artırmadan mevcut pakete RTX 5080 desteğini dahil ediyor. Ultimate seviyesinde kullanıcılar, ayda 100 saat oyun süresi, sekiz saate kadar oturum imkanı ve DLSS’in tüm özelliklerine erişim sağlayacak.
Yeni görüntü teknolojisi: CQS
Çok daha fazla oyun geliyor
Bunun yanı sıra Install-to-Play özelliği sayesinde oyuncular, kendi bulut depolama alanlarına oyun yükleyebilecek. Eğer yeterli depolama alanı yoksa her seferinde oyunu yeniden yüklemek gerekecek. 100 GB ücretsiz depolama sunulurken 1 TB’a kadar yükseltme seçenekleri erişilebilir olacak. 200 GB için 2,99 dolar, 500 GB için 4,99 dolar veya 1 TB için 7,99 dolar olacak.
Hizmetin, Steam gibi mevcut mağazalardan satın aldığınız oyunlara erişim sağladığını ve aboneliğinizin Xbox cloud gibi oynayabileceğiniz bir oyun koleksiyonu sağlamadığını da belirtmek gerek. Dolayısıyla servise eski PC oyunlarınızı öylece yükleyemezsiniz. Ancak Steam Cloud Play'e dahil olan tüm oyunlar hemen yüklenebilir hale gelecek.
Son olarak da fiyatlandırmaya değinelim. Nvidia'nın yükseltilmiş Blackwell mimarisine sahip GeForce Now, mevcut paketlerle aynı fiyata sunulacak. "Ultimate" seçeneği aylık 19,99 dolardan, "Performance" seçeneği ise aylık 9,99 dolardan başlayacak.
