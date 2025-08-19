Giriş
    Nvidia GeForce Now’a RTX 5080 desteği ve büyük yenilikler geldi

    Nvidia, GeForce Now’a RTX 5080 desteği getiriyor. 5K 120fps oyun deneyimi, gelişmiş görüntü teknolojisi ve 4.500’den fazla oyun desteğiyle servis, geleneksel PC’lere güçlü bir rakip oluyor.

    Nvidia GeForce Now’a RTX 5080 desteği ve büyük yenilikler geldi Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now’u Eylül ayında RTX 5080 GPU’larla güçlendiriyor. Yeni sistem, 5K çözünürlükte 120 FPS, 1080p çözünürlükte ise 360 FPS’ye kadar akıcı oyun deneyimi sunarken hız konusunda da önemli bir sıçrama vaat ediyor.

    GeForce Now’a RTX 5080 dopingi

    Şirket, RTX 5080 sunucularının RTX 4080’lere kıyasla 2,8 kat daha hızlı çalışacağını belirtiyor. Bu farkın temelinde DLSS 4’ün 4x Multi Frame Generation (Çoklu Kare Oluşturma) teknolojisi yatıyor. Yeni nesil yapay zeka destekli kare üretimi sayesinde özellikle hızlı aksiyon oyunlarında çok daha akıcı bir deneyim mümkün olacak.

    Nvidia GeForce Now’a RTX 5080 desteği ve büyük yenilikler geldi Tam Boyutta Gör
    Nvidia, RTX 5080 performansının kademeli olarak sunulacağını şimdilik bazı oyunlarda RTX 4080 sistemlerinin de kullanılmaya devam edeceğini belirtiyor. Yine de Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, Black Myth: Wukong, Apex Legends gibi popüler yapımlar ilk günden itibaren yeni GPU’larla oynanabilecek.

    GeForce Now Ultimate aboneleri (fiyatlar değişmiyor, aylık 20 dolar) bu yeni GPU gücünden faydalanabilecek. Nvidia, fiyatı artırmadan mevcut pakete RTX 5080 desteğini dahil ediyor. Ultimate seviyesinde kullanıcılar, ayda 100 saat oyun süresi, sekiz saate kadar oturum imkanı ve DLSS’in tüm özelliklerine erişim sağlayacak.

    Yeni görüntü teknolojisi: CQS

    Nvidia GeForce Now’a RTX 5080 desteği ve büyük yenilikler geldi Tam Boyutta Gör
    Nvidia yalnızca performans değil, görüntü kalitesinde de önemli iyileştirmeler yapıyor. Cinematic Quality Streaming (CQS) adı verilen sistem, YUV 4:4:4 renk işleme, AV1 kodek desteği ve yapay zeka tabanlı görüntü filtreleme özellikleriyle çok daha keskin ve doğru renkler sunacak. CQS etkinleştirildiğinde akış 100 Mbps’ye kadar (önceden 75 Mpbs) çıkabilecek, bu da özellikle gigabit internet kullanan oyuncular için büyük avantaj sağlayacak.

    Çok daha fazla oyun geliyor

    Nvidia GeForce Now’a RTX 5080 desteği ve büyük yenilikler geldi Tam Boyutta Gör
    Servis, bu yıl sonuna kadar 2.300 önceden yüklenmiş oyuna sahip olacak. Toplamda 4.500’den fazla oyunun bulut üzerinden oynanabilir hale gelmesi bekleniyor.

    Bunun yanı sıra Install-to-Play özelliği sayesinde oyuncular, kendi bulut depolama alanlarına oyun yükleyebilecek. Eğer yeterli depolama alanı yoksa her seferinde oyunu yeniden yüklemek gerekecek. 100 GB ücretsiz depolama sunulurken 1 TB’a kadar yükseltme seçenekleri erişilebilir olacak. 200 GB için 2,99 dolar, 500 GB için 4,99 dolar veya 1 TB için 7,99 dolar olacak.

    Hizmetin, Steam gibi mevcut mağazalardan satın aldığınız oyunlara erişim sağladığını ve aboneliğinizin Xbox cloud gibi oynayabileceğiniz bir oyun koleksiyonu sağlamadığını da belirtmek gerek. Dolayısıyla servise eski PC oyunlarınızı öylece yükleyemezsiniz. Ancak Steam Cloud Play'e dahil olan tüm oyunlar hemen yüklenebilir hale gelecek.

    Nvidia GeForce Now’a RTX 5080 desteği ve büyük yenilikler geldi Tam Boyutta Gör
    Güncellemelerle birlikte GeForce Now’un cihaz desteğine de el atılıyor. Artık Steam Deck üzerinde 90fps, yeni nesil LG OLED monitörlerde 5K yayın ve LG TV’lerde 4K 120Hz desteği sunulacak. Ayrıca Logitech direksiyon setleri gibi ek donanımlar için de uyumluluk sağlanacak.

    Son olarak da fiyatlandırmaya değinelim. Nvidia'nın yükseltilmiş Blackwell mimarisine sahip GeForce Now, mevcut paketlerle aynı fiyata sunulacak. “Ultimate” seçeneği aylık 19,99 dolardan, “Performance” seçeneği ise aylık 9,99 dolardan başlayacak.

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

