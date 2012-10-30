Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, 23-inç boyutlu VX238T ile VX283H'yi Avrupa pazarına sunuyor

6 yıl
1b
1
6
Monitör
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus, 23-inç boyutlu VX238T ile VX283H'yi Avrupa pazarına sunuyor
Tam Boyutta Gör
LCD monitör üretiminde uzman firmalardan Asus, VX238 serisi yeni modellerinin Avrupa pazarına giriş yapması için şimdiden düğmeye bastı. Şık tasarımlı VX238T ile VX238H'nin birbirinden ayrıldığı yönlere gelmeden önce ortak özelliklere kısaca bir değinelim.
23-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN (Twisted Nematic) panele sahip olan LCD monitörler, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.2652 mm x 0.2652 mm piksel aralığı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk, 170 dereceye varan yatay görüş açısı ve 160 dereceye varan dikey görüş açısı gibi teknik özellikleri paylaşıyor. Teknik özellikler arası farklılık oyuncular bakımından önem arz eden tepki süresinde ortaya çıkıyor. VX238T'nin griden griye tepki süresi 5 ms, VX238H'nin griden griye tepki süresi ise 1 ms.
Bağlantı konusuna gelecek olursak VX238'de D-Sub ve DVI-D girişlerine yer verilirken VX238H'de D-Sub girişinin yanısıra 2 adet HDMI portu bulunuyor. Fakat HDMI'dan DVI'a dönüştürücü bir kablo sayesinde DVI-D girişi elde etmek mümkün. 1.5 wattlık stereo hoparlörlere sahip LCD monitörlerin duruş açısı -5 derece ile 20 derece arasında değiştirilebiliyor. Ayrıca LED arka aydınlatma teknolojisinin katkısıyla LCD monitörlerin enerji sarfiyatı 34 watt seviyesine kadar düşürülmüş.
Asus, VX238T için 179 Euro, VX238H için 189 Euro fiyat belirlemiş ve LCD monitörler, 3 yıllık garanti kapsamına alınmış.
Asus, 23-inç boyutlu VX238T ile VX283H'yi Avrupa pazarına sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spider03 6 yıl
Öncelikle, kısa ve öz anlatım ve karşılaştırma için teşekkürler.
Ben VX238H modelini ps3 için almayı düşünüyorum ancak gerek tepkime süresi (5ms) gerekse 60hz oluşundan dolayı emin olamıyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 6 yıl
10 $ daha vermeyip 5ms gecikmeli olanı alan olur mu acaba ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 6 yıl IceRulez
IceRulez
10 $ daha vermeyip 5ms gecikmeli olanı alan olur mu acaba ?

10$ değil de 10€ vermeyip alan olur belki. € daha fazla malum. :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 6 yıl
parlak ekran ve ayak hiç yakışmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl PowerColor Radeon HD 7850 PCS+ video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim