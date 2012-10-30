Asus, 23-inç boyutlu VX238T ile VX283H'yi Avrupa pazarına sunuyor

LCD monitör üretiminde uzman firmalardan Asus, VX238 serisi yeni modellerinin Avrupa pazarına giriş yapması için şimdiden düğmeye bastı. Şık tasarımlı VX238T ile VX238H'nin birbirinden ayrıldığı yönlere gelmeden önce ortak özelliklere kısaca bir değinelim.



23-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN (Twisted Nematic) panele sahip olan LCD monitörler, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.2652 mm x 0.2652 mm piksel aralığı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk, 170 dereceye varan yatay görüş açısı ve 160 dereceye varan dikey görüş açısı gibi teknik özellikleri paylaşıyor. Teknik özellikler arası farklılık oyuncular bakımından önem arz eden tepki süresinde ortaya çıkıyor. VX238T'nin griden griye tepki süresi 5 ms, VX238H'nin griden griye tepki süresi ise 1 ms.

Bağlantı konusuna gelecek olursak VX238'de D-Sub ve DVI-D girişlerine yer verilirken VX238H'de D-Sub girişinin yanısıra 2 adet HDMI portu bulunuyor. Fakat HDMI'dan DVI'a dönüştürücü bir kablo sayesinde DVI-D girişi elde etmek mümkün. 1.5 wattlık stereo hoparlörlere sahip LCD monitörlerin duruş açısı -5 derece ile 20 derece arasında değiştirilebiliyor. Ayrıca LED arka aydınlatma teknolojisinin katkısıyla LCD monitörlerin enerji sarfiyatı 34 watt seviyesine kadar düşürülmüş.

Asus, VX238T için 179 Euro, VX238H için 189 Euro fiyat belirlemiş ve LCD monitörler, 3 yıllık garanti kapsamına alınmış.

