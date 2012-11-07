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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, AH-IPS panelli MX239H ile MX279H'yi tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor

6 yıl
1,6b
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9
Monitör
knight
Haber Editörü
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LCD monitör üretiminde uzmanlaşmış firmalardan Asus, ''Designo'' serisinde yer alan 23-inç'lik MX239H ile 27-inç'lik MX279H'yi çok yakında tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Zarif ve şık tasarımlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışan modellerin, IFA 2012 etkinliği sırasında Asus tarafından basın duyurusu yayımlanmıştı. Ancak yayımlanan basın duyurusundaki teknik özellikler bir hayli kısıtlıydı. Şimdi yeni LCD monitörlere dair daha geniş kapsamlı bilgiler elimize ulaşmış oldu.
Bu yıl tasarım konusunda ödüle layık görülen MX239H ve MX279H'de, özellikle son günlerde sıkça karşımıza çıkan ''Sıfır çerçeve'' tasarım anlayışı benimsemiş durumda. LCD monitörlerin çerçeve kalınlığı yalnızca 0.8 mm. MX239H ve MX279H'nin, tasarımın yanısıra görüntü kalitesi ve ses kalitesi gibi kriterlerde de iddialı olduğunu belirtmekte fayda var.
Asus, AH-IPS panelli MX239H ile MX279H'yi tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor
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LCD monitörlerin ön plana çıkan teknik özellikleri, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde A+ AH-IPS (Advanced High Performance In-Plane Switching) panel, LED arka aydınlatma teknolojisi, griden griye 5 ms tepki süresi, 16.7 milyon renk, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı (ASCR), 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı ve 0.2652 mm x 0.2652 mm (MX239H) - 0.311 mm x 0.311 mm (MX279H) piksel aralığı şeklinde sıralanmış.
AH-IPS panellerin, standart IPS panellere göre renk doğruluğu, çözünürlük, PPI değeri ve enerji sarfiyatı gibi konularda daha üstün olduğu vurgulanıyor. Ayrıca IPS panellerin sunduğu geniş görüş açıları sayesinde farklı açılardan baktığımızda renk değişimlerine minimum ölçüde rastlıyoruz.
MX239H ve MX279H, 2 adet HDMI girişine ve 1 adet D-Sub (VGA) girişine ev sahipliği yapıyor. Eğer ekran kartınızda HDMI çıkışı yoksa; LCD monitörlerin kutu içeriğinde bulunan HDMI'dan DVI'a dönüştürücü kablodan faydalanabiliyorsunuz.
Duruş açıları toplamda 25 derece değiştirilebilen ve LED arka aydınlatma teknolojisi sayesinde çalışırken 37 watt civarında enerji harcayan LCD monitörler, ses uzmanı Bang & Olufsen'ın ICEpower teknolojisi desteğini arkasına alıyor. 32 mm çapındaki 3 watt'lık stereo hoparlörler, üst düzey ses deneyimi vaat ediyor.
Asus, MX239H ile MX279H'nin fiyatına dair açıklama yapmamış.

http://www.asus.com/Display/LCD_Monitors/MX279H/#overview Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
"32 mm çapındaki 3 watt'lık stereo hoparlörler, üst düzey ses deneyimi vaat ediyor."
Denmiş yorumun sonunda, ben de el insaf diyorum. Biraz daha gerçekçi olalım
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DH Misafiri 6 yıl
YENERBALTACI ...
Milleti yanlış yönlendirmeyelim ..ucuz kahramanlıklara luzum yok..millet zaten çok fazla ölöüp biçiyor monitör alırken kafa karıştırmayalım...
verdiğin panel LG panel ..hadi anladık ona ürettirmiş diyelim..Arkadaş daha baştan ofsaytsın verdiğin panel 8 ms GtG
bu panel 5 ms..dahası ..yani senin verdiğin panel super IPs diye sunuluyor ( neresi superse )isteyenler inceleyebilir ki bu panel AH ıps..daha buradan bile yanlış yönlendiriyorsun.. baltacının verdiği paneli isteyen arkadaşlar bu linkten ayrıntılı şelklde inceleyebilirler.. panelook.com/...
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erensanpa 6 yıl
aynı mutfak aten mutfakyani
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tamtamam 6 yıl
3w ses peh peh peh.
apple aynı kaliteye birde 20 w ses sığdırıyor.yurtdışı fiyatıda neredeyse aynı
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Çok şık olmuş, özellikleri de çok iyi. ve278h kullanan biri olarak hoparlörler konusunda çok iyi iş çıkarıyor olduklarını söyleyebilirim. Tek sorun kesinlikle fiyatı olacak 1200tl nin altında olmayacağı kesin.
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yenerbalcı 6 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich

Çok şık olmuş, özellikleri de çok iyi. ve278h kullanan biri olarak hoparlörler konusunda çok iyi iş çıkarıyor olduklarını söyleyebilirim. Tek sorun kesinlikle fiyatı olacak 1200tl nin altında olmayacağı kesin.




300 usd lik monitörü 1200 tl yaptın 6 bit monitörün nesine 1200 tl üstü vereceksin

şuan 600 tl satılsın inan bana 600 tl vermem

1200 tl verecek olan bu monitörü alsın Asus PB278Q
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yenerbalcı 6 yıl
Hiç mi kalite artmaz

Artık hangi paneli koyacakları belli yeni moda e-IPS in yeni ismi AH-IPS (2010 yılında çıkan paneli şimdi kullanacaksınız)

Asus MX279H (Panel LM270WF5-SLB1) 6 Bit + A-FRC
Asus MX239H (Panel LM230WF3 ) 6 Bit + A-FRC
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