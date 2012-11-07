Asus, AH-IPS panelli MX239H ile MX279H'yi tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor

LCD monitör üretiminde uzmanlaşmış firmalardan Asus, ''Designo'' serisinde yer alan 23-inç'lik MX239H ile 27-inç'lik MX279H'yi çok yakında tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Zarif ve şık tasarımlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışan modellerin, IFA 2012 etkinliği sırasında Asus tarafından basın duyurusu yayımlanmıştı. Ancak yayımlanan basın duyurusundaki teknik özellikler bir hayli kısıtlıydı. Şimdi yeni LCD monitörlere dair daha geniş kapsamlı bilgiler elimize ulaşmış oldu.



Bu yıl tasarım konusunda ödüle layık görülen MX239H ve MX279H'de, özellikle son günlerde sıkça karşımıza çıkan ''Sıfır çerçeve'' tasarım anlayışı benimsemiş durumda. LCD monitörlerin çerçeve kalınlığı yalnızca 0.8 mm. MX239H ve MX279H'nin, tasarımın yanısıra görüntü kalitesi ve ses kalitesi gibi kriterlerde de iddialı olduğunu belirtmekte fayda var.



LCD monitörlerin ön plana çıkan teknik özellikleri, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde A+ AH-IPS (Advanced High Performance In-Plane Switching) panel, LED arka aydınlatma teknolojisi, griden griye 5 ms tepki süresi, 16.7 milyon renk, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı (ASCR), 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı ve 0.2652 mm x 0.2652 mm (MX239H) - 0.311 mm x 0.311 mm (MX279H) piksel aralığı şeklinde sıralanmış.

AH-IPS panellerin, standart IPS panellere göre renk doğruluğu, çözünürlük, PPI değeri ve enerji sarfiyatı gibi konularda daha üstün olduğu vurgulanıyor. Ayrıca IPS panellerin sunduğu geniş görüş açıları sayesinde farklı açılardan baktığımızda renk değişimlerine minimum ölçüde rastlıyoruz.



MX239H ve MX279H, 2 adet HDMI girişine ve 1 adet D-Sub (VGA) girişine ev sahipliği yapıyor. Eğer ekran kartınızda HDMI çıkışı yoksa; LCD monitörlerin kutu içeriğinde bulunan HDMI'dan DVI'a dönüştürücü kablodan faydalanabiliyorsunuz.



Duruş açıları toplamda 25 derece değiştirilebilen ve LED arka aydınlatma teknolojisi sayesinde çalışırken 37 watt civarında enerji harcayan LCD monitörler, ses uzmanı Bang & Olufsen'ın ICEpower teknolojisi desteğini arkasına alıyor. 32 mm çapındaki 3 watt'lık stereo hoparlörler, üst düzey ses deneyimi vaat ediyor.



Asus, MX239H ile MX279H'nin fiyatına dair açıklama yapmamış.



http://www.asus.com/Display/LCD_Monitors/MX279H/#overview