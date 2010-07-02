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Asus Eee PC 1215N: Çift çekirdekli işlemci, Nvidia ION2 GPU, USB 3.0 ve Bluetooth 3.0

8 yıl
47,1b
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10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük netbook üreticilerinden Asus, Nvidia ION2 tabanlı yeni modelini resmi olarak duyurdu. Eee PC 1215N olarak isimlendirilen yeni model, Intel'in çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alıyor ve 1GB bellekle geliyor. Depolama için 250GB veya 320GB kapasiteli disk ile alınabilen yeni netbook çoklu ortam özellikleriyle öne çıkıyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip netbook, Nvidia'nın GT218 kodlu ION2 GPU'su ile hem 3D hızlandırma hem de HD videoları oynatabilme yeteneği sunuyor. Optimus teknolojisi ile işlemciye entegre grafik birimi ve GT218 arasında otomatik olarak geçiş yapabilen netbook USB 3.0 ve Bluetooth 3.0 desteği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, ethernet, entegre internet kamerası gibi detaylara yer verilen Asus Eee PC 1215N, yurt dışında 500$ civarı bir fiyatlandırma ile sunulacak.


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burcink 6 yıl
Satürn satıyordu en son ama son durum ne bilmiyorum
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Paranoid 7 yıl
Almayı düşünüyorum da fiyatı hala yüksek geliyor bana.
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Ahmet_Şahin 6 yıl
hort

satan siteler var mı hala?
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DH Misafiri 8 yıl
merak ettiğim bişi var .. laptop gibi rahat kullanabilirmiyiz bunu ? laptoplara göre daha yavaş olabilceğini duydum alıp almamamkta kararsız kaldımflash tarzı programları rahat kullanabilirmiyim ?
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DH Misafiri 8 yıl
amazon.co.uk sitesine girdim bu ürünü sipariş veriyormuş gibi yaptığımda adresimde türkiye yazdığı için aşağıdaki öğeler bu adrese gönderilemez diye uyarı çıktı
Bu ürünü o siteden satın alsam da türkiyeye göndermiyorlar.
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mk2kill 8 yıl
GT 218 haric sayılan ozelliklerin cogu netbooklarda standart zaten. Pil omru ne kadar onemli olan o.
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visceroid 8 yıl
USB 3.0 hangi netbook'da var başka?
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visceroid 8 yıl
Bir kaç gün önce vermiştim ben haberi yine buradan...

Geniş bilgi için,

forum.donanimhaber.com/...
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