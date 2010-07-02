Asus Eee PC 1215N: Çift çekirdekli işlemci, Nvidia ION2 GPU, USB 3.0 ve Bluetooth 3.0

Dünyanın en büyük netbook üreticilerinden Asus, Nvidia ION2 tabanlı yeni modelini resmi olarak duyurdu. Eee PC 1215N olarak isimlendirilen yeni model, Intel'in çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alıyor ve 1GB bellekle geliyor. Depolama için 250GB veya 320GB kapasiteli disk ile alınabilen yeni netbook çoklu ortam özellikleriyle öne çıkıyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip netbook, Nvidia'nın GT218 kodlu ION2 GPU'su ile hem 3D hızlandırma hem de HD videoları oynatabilme yeteneği sunuyor. Optimus teknolojisi ile işlemciye entegre grafik birimi ve GT218 arasında otomatik olarak geçiş yapabilen netbook USB 3.0 ve Bluetooth 3.0 desteği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, ethernet, entegre internet kamerası gibi detaylara yer verilen Asus Eee PC 1215N, yurt dışında 500$ civarı bir fiyatlandırma ile sunulacak.