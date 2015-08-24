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Asus, EeeBox serisini Braswell işlemcilerle güncelliyor

3 yıl
1,1b
1
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus, EeeBox serisini Braswell işlemcilerle güncelliyor

Asus'un mini PC segmentinde başarılı satış çizgisini devam ettirdiği EeeBox ürün ailesi, Intel'in Broadwell tabanlı yeni nesil işlemcileri ile birlikte güncellenerek tekrar tüketicinin karşısına çıkıyor. 

EeeBox E410 adındaki mini PC, Bay Trail platformunun devamı niteliğindeki 14nm fabrikasyon sürecine sahip Braswell platformundan gücünü alıyor. Intel Celeron N3150 işlemcisi 4 çekirdekli ve 1.6GHz saat hızında çalışıyor. Beraberinde ise 600MHz saat hızında çalışan Intel HD grafik birimi bulunuyor. 

Fansız bir yapıya sahip olan EeeBox E410 mini PC modeli 8GB'a kadar RAM, 1TB'a kadar HDD veya 128GB'a kadar SSD desteği sunarken, HDMI, VGA, Ethernet, USB 3.0, USB 2.0, Ethernet şeklinde genişlemeler mevcut. 

Bir dönemin Netbook trendini hatırlatan EeeBox serisi son kullanıcıdan çok kurumsal pazara hitap eden bir ürün haline geldi. Asus uygun fiyat etiketleri ile kurumsal kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor. EeeBox E410 modeli kısa süre içerisinde piyasaya sürülecek.  

http://liliputing.com/2015/08/asus-eeebox-e410-is-a-fanless-mini-pc-with-intel-braswell.html Yorum Yaz
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