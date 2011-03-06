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Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'nin dört tanesiyle 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru!

8 yıl
44,5b
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23
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kinc, elmor ve SF3D rumuzlu dünyaca ünlü hız aşırtma profesyonelleri bir araya geldi ve ortaya yeni bir dünya rekoru çıktı. Asus'un özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modelinin dört tanesini bir araya getiren hız aşırtma profesyonelleri, yine Asus'un X58 çipsetli Rampage III Extreme anakartı üzerinde, 6.2GHz'de çalışan 6 çekirdekli Core i7 990X ile yaptıkları özel hız aşırtma çalışmasında, 75892puanlık 3DMark Vantage Performance skoruna ulaşarak bu alanda yeni dünya rekoruna imza atmış oldular.

İşlemci ve ekran kartlarını soğutmak için Sıvı Azot'un kullanıldığı çalışma kapsamında, ekran kartlarının çalışma frekansları GPU için 1200MHz ve bellekler için 5200MHz'e çıkartılırken, işlemci ise yukarıda da belirttiğimiz üzere 6.2GHz'de çalıştırıldı.

Rekor kırılan çalışmanın detayları için; http://hwbot.org/community/submission/2135978.


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nuh 8 yıl
ekran kartı çıkışının dvi-vga dönüştürücü ile vga kablodan verilmesi ilginç.Gerçi benim bildiğim vga çıkıştan 2600 e kadar çözünürlük alınabiliyor.
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apokoc 8 yıl
güzel skor
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demircibu 8 yıl
bir elin nesi var GTX 580 4wayın fenalar fenası sesi var
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uLtRaTRim 8 yıl
güzel tamam, ama bu şekilde bence herkes yapar, özellikle de sponsor desteği olursa. bence bunlar daha çok normal ev pclerle rekor kırmaya çalışsınlar. çünkü gerçek zor olan o.
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cancanax 8 yıl
Saçmalığın daniskası...
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rbronline 8 yıl
tebrik etmek lazım helal
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Tanarri 8 yıl
okadar sistem kur öle 4 kartı bağla ln2 kullan ama monütörün vga olsun xD heralde para kalmadı monütör alıcak sdfsdf xD
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ET 7 8 yıl
sacmalik !!!
bi ton karti baglamislar makinaya bide sivi azot ile zor bela sarip sarmalamislar,
zorlamislar ve rekor elde etmisler :)
dedemde ata raki veriyomus hizlansin diye ama atin omru uzun olmamis :)
kimin umrunda ya kim kullanacak bunu
bize kullanacagimiz biseyin rekorunu gostersin nvidia :)
hava sogutmadan ne haber ?
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adilazimdegilx 8 yıl
Bu konuya sırf trollerin mesajlarını okumak için giriyorum. Başlıkta içerik yazıyor madem şikayet edeceksiniz tıklamayabilirsiniz.
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Tokay 8 yıl
oy maşşallah :)
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homebird 8 yıl
Benim 2003 skorum :)
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homebird 8 yıl
Pardon 2001
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Brumack 8 yıl
Oyşşh zevke geldim valla
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DarkSidesOfMe 8 yıl
müthiş skor [>:]
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alpa07 8 yıl
ln2 gücü adına
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Unchangeable 8 yıl
Dumanını tüttürmüşler ama başları göğe ermiş
tebrikler
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