Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'nin dört tanesiyle 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru!

Kinc, elmor ve SF3D rumuzlu dünyaca ünlü hız aşırtma profesyonelleri bir araya geldi ve ortaya yeni bir dünya rekoru çıktı. Asus'un özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modelinin dört tanesini bir araya getiren hız aşırtma profesyonelleri, yine Asus'un X58 çipsetli Rampage III Extreme anakartı üzerinde, 6.2GHz'de çalışan 6 çekirdekli Core i7 990X ile yaptıkları özel hız aşırtma çalışmasında, 75892puanlık 3DMark Vantage Performance skoruna ulaşarak bu alanda yeni dünya rekoruna imza atmış oldular.

İşlemci ve ekran kartlarını soğutmak için Sıvı Azot'un kullanıldığı çalışma kapsamında, ekran kartlarının çalışma frekansları GPU için 1200MHz ve bellekler için 5200MHz'e çıkartılırken, işlemci ise yukarıda da belirttiğimiz üzere 6.2GHz'de çalıştırıldı.

Rekor kırılan çalışmanın detayları için; http://hwbot.org/community/submission/2135978.