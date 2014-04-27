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Asus, HyperXpress serisi yeni nesil SSD sürücülerini gösterdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, HyperXpress serisi yeni nesil SSD sürücülerini gösterdi
Oyuncular ve yüksek performans meraklıları için ROG serisi altında hazırladığı PCI Express tabanlı SSD depolama sürücülerini yaygın olarak kullanıma sunmayan Asus, HyperXpress adını taşıyan yeni nesil 2.5-inç SSD modellerini tanıttı. Belki bazılarınızın serinin ismin de de anladığı üzere, Kingston'ın performans modellerini geliştiren HyperX ekibi ile işbirliği çerçevesinde hazırlanan yeni sürücüler, SATA-III arayüzünü kullanıyorlar.
Kalınlığı 9.5mm olan dolayısıyla 7mm'lik modellere karşı her sistemde kullanım olanağı tanmayan sürücülerin, Intel'in Haswell Refresh serisi işlemciler ve Z97 çipsetli anakartlar ile eş zamanlı olarak lanse edilmesi bekleniyor. Dahili RAID konfigürasyonunda çalışan sürüclerde, mSATA 6Gb/s arayüzünü kullanan iki modül bulunuyor. Kontrolcüde Asus'un altşirketi olan ASMedia imzası karşımıza çıkarken, Tayvan merkezli şirket açıklamalasında sürücülerin erken mühendislik örneği olduğu ve ilerleyen versiyonlarda mSATA yerine iki adet M.2 SSD modülünün olacağını belirtti. 
Ortaya çıkan dökümandaki bilgiye göre, yeni sürücülerin saniyedeki sıralıo yazma  hızları test edilen uygulamaya göre 777MB ile 802MB arasınde değişiyor. Performans konusunda oldukça iddialı olan sürücülerin, Haziran ayı içerisinde Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex 2014 Fuarı'nda gösterilmesi beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında şu aşamada net bir bilgi olmadığını da ifade etmek gerekiyor. 

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Gandalf81 5 yıl en beğenilen
aşırı pahalı olmasında ne olursa olsun alabilelim
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redspawn 5 yıl
Asus SSD almak için erken olduğunu düşünüyorum.
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Killerboy33 5 yıl
Asus telefon pazarına giriyor.Kendi de üreticek telefonları fiyatlarıda belli Zen serisi adı altında çok iyi modeller ve geldiğinde çoğu telefonu fiyat ve kaliteyle pasta payını bölcek :)) bilginiz olsun.
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koyunsavar 5 yıl
Arkadas ruh hastasimisiniz piyasanin gercegi samsung un ssd lideri oldugu niye eksiliyorsunuz millet samsung aliyor alanlar memnun teknoloji siteleri en iyisi samsung diyor fiyatlari asagi cekiyor daha ne istiyorsunuz ha dizustu bilgisayar derseniz en iyisi asus derim
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Triluminos 5 yıl
512 liği 1500 liradan gelir havamızı alırız
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hacı.basat 5 yıl Triluminos
Triluminos
512 liği 1500 liradan gelir havamızı alırız
Burada hangi dengesiz ne fiyat basar belli olmaz ama yurtdışında şu an 1TB Samsung EVO MZ-7TE1T0BW SSD 399 dolara bulunabiliyor.
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XeaRaa 5 yıl
Sırf altın tozuyla fırçalanmış kaplaması için alınır
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Concerve 5 yıl
raidli ssd satiyorda hangi baglanti ara birimi ile o hizin tamamini kullanacagiz ki?eski mekanik ssd ler cok yavasti donanimi bitiriyordu , simdide asiri hizli ssd cikardilar donanim yetisemiyor gerksiz suan , gelsin - ler :]
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mutercim 5 yıl Concerve
Concerve

raidli ssd satiyorda hangi baglanti ara birimi ile o hizin tamamini kullanacagiz ki?eski mekanik ssd ler cok yavasti donanimi bitiriyordu , simdide asiri hizli ssd cikardilar donanim yetisemiyor gerksiz suan , gelsin - ler :]

Haberde yazıyor aslında hangi arabirimle o hızın tamamının kullanılacağı:

Kontrolcüde Asus'un altşirketi olan ASMedia imzası karşımıza çıkarken, Tayvan merkezli şirket açıklamalasında sürücülerin erken mühendislik örneği olduğu ve ilerleyen versiyonlarda mSATA yerine iki adet M.2 SSD modülünün olacağını belirtti.


M.2 z97 ile gelen pci-e ya da sata veriyolunu kullanabilen bir standart. Yani ssd'yi doğrudan pci-e yuvasına bağlamış gibi olacağız. Şimdiki pci-e ssd'lerde olduğu gibi sata'dan pci-e protokolüne çevirmek gerekmeyeceğinden muhtemelen biraz daha hızlı olacak. Onun dışında z97 ile sata express adlı bir bağlantı daha gelecek. O da pci-e üzerinden ssd kullanımını mümkün kılıyor. Şimdilik ikisi de 2. nesil pci-e desteği veriyorlar.
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BARIŞ55 5 yıl Concerve
Concerve

raidli ssd satiyorda hangi baglanti ara birimi ile o hizin tamamini kullanacagiz ki?eski mekanik ssd ler cok yavasti donanimi bitiriyordu , simdide asiri hizli ssd cikardilar donanim yetisemiyor gerksiz suan , gelsin - ler :]

Mekanik ssd nasıl oluyor?
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saruman_me 5 yıl
ŞAMPİYON FENERRRRRRRRRRRRRRRRRR
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crashris 5 yıl
adam raid li ssd satıyor tabiki normallerden pahalı olacak ayrıca asus un fiyat politakasını da katınca diğerinin iki katı fiyatı olması normal.zaten ürünler raid desteklemeyen küçük oyun ve workstation makineler için biçilmiş kaftan.belki bilgim yok ama raid li ssd olayı hoşuma gitti eğer çıkarsa gücüm yetsin bi adet alıp y580 me takarım
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xxxone 5 yıl
En az orta seviye 2 tane SSD'nin toplam fiyatına satılır.
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yasin.25 5 yıl
iyi de pahalı olur gibi. ne de olsa Asus
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koyunsavar 5 yıl
Ssd sektorunun krali samsung
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