Asus, HyperXpress serisi yeni nesil SSD sürücülerini gösterdi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oyuncular ve yüksek performans meraklıları için ROG serisi altında hazırladığı PCI Express tabanlı SSD depolama sürücülerini yaygın olarak kullanıma sunmayan Asus, HyperXpress adını taşıyan yeni nesil 2.5-inç SSD modellerini tanıttı. Belki bazılarınızın serinin ismin de de anladığı üzere, Kingston'ın performans modellerini geliştiren HyperX ekibi ile işbirliği çerçevesinde hazırlanan yeni sürücüler, SATA-III arayüzünü kullanıyorlar.
Kalınlığı 9.5mm olan dolayısıyla 7mm'lik modellere karşı her sistemde kullanım olanağı tanmayan sürücülerin, Intel'in Haswell Refresh serisi işlemciler ve Z97 çipsetli anakartlar ile eş zamanlı olarak lanse edilmesi bekleniyor. Dahili RAID konfigürasyonunda çalışan sürüclerde, mSATA 6Gb/s arayüzünü kullanan iki modül bulunuyor. Kontrolcüde Asus'un altşirketi olan ASMedia imzası karşımıza çıkarken, Tayvan merkezli şirket açıklamalasında sürücülerin erken mühendislik örneği olduğu ve ilerleyen versiyonlarda mSATA yerine iki adet M.2 SSD modülünün olacağını belirtti.
Ortaya çıkan dökümandaki bilgiye göre, yeni sürücülerin saniyedeki sıralıo yazma hızları test edilen uygulamaya göre 777MB ile 802MB arasınde değişiyor. Performans konusunda oldukça iddialı olan sürücülerin, Haziran ayı içerisinde Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex 2014 Fuarı'nda gösterilmesi beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında şu aşamada net bir bilgi olmadığını da ifade etmek gerekiyor.
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Haberde yazıyor aslında hangi arabirimle o hızın tamamının kullanılacağı:
M.2 z97 ile gelen pci-e ya da sata veriyolunu kullanabilen bir standart. Yani ssd'yi doğrudan pci-e yuvasına bağlamış gibi olacağız. Şimdiki pci-e ssd'lerde olduğu gibi sata'dan pci-e protokolüne çevirmek gerekmeyeceğinden muhtemelen biraz daha hızlı olacak. Onun dışında z97 ile sata express adlı bir bağlantı daha gelecek. O da pci-e üzerinden ssd kullanımını mümkün kılıyor. Şimdilik ikisi de 2. nesil pci-e desteği veriyorlar.
Mekanik ssd nasıl oluyor?
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