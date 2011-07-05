Asus, Lamborghini tasarımlı kablosuz faresini detaylandırdı

Asus ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıkan Lamborghini tasarımlı yeni faresini detaylandırdı. WX-Lamborghini olarak isimlendirilen 106.5 x 68 x 36 mm boyutlarındaki fare, İtalyan otomobil üreticisinin efsanevi logosu ve otomobillerini (özellikle Konseopt S) )andıran tasarım çizgileriyle öne çıkan fare, hem Asus'un Lamborghin serisi dizüstü bilgisayarına sahip olan kullanıcıları hem de otomobil tutkunlarını hedef alıyor.





Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak olan WX-Lamborghini'nin sınırlı sayıda üretilen sarı renkli üçüncü bir versiyonu da olacak. 2.4GHz kablosuz bağlantı altyapısını kullanan fare, 10 metreye kadar olan mesafelerden kullanılabiliyor. 2500 dpi çözünürlüğünde lazer sensöre, dört adet butona ve lastik destenlerini andıran kaydırma tekeri ve deri benzeri yan kaplamalarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.





Asus WX-Lamborghi'nin beyaz versiyonu Avrupa'da 38 Avro etiket fiyatıyla satın alınabiliyor.