Asus, Memo Pad 8 ve Memo Pad 10 isimli tablet modellerini tanıttı

Haber Editörü
Geçtiğimiz ay içerisinde bazı bilgileri ortaya çıkan tablet bilgisayarlar Memo Pad 8 ve Memo Pad 10, IFA 2013 fuarı kapsamında Asus tarafından resmi olarak duyuruldu.
Aralarında teknik olarak ekran boyutu haricinde fazla fark bulunmayan Asus Memo Pad 8 ve Memo Pad 10, dört çekirdekli 1.6 GHz hızında çalışan işlemciye, 1GB RAM miktarına, 1280 x 800 piksel IPS dokunmatik ekrana, microSD kart yuvasına, Wi-Fi / Bluetooth kablosuz bağlantı desteklerine ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemine sahip. 8-inç ekran boyutuyla hazırlanan Memo Pad 8 modelini 350 gram ağırlık, 5MP arka 1.2MP ön kamera ve 3950 mAh batarya ile hazırlayan Asus, 10-inç'lik Memo Pad 10 modelini ise 522 gram ağırlık, 2MP arka 1.2MP ön kamera, 5070 mAh batarya, A-GPS ve GLONASS servisleri ile geliştirmiş durumda. Firmanın SonicMaster isimli teknolojiyle üst seviye ses kalitesi ortaya koyabilen tabletler, ortalama 9 saat aktif kullanım süresi ortaya koyabiliyorlar ve 8GB ile 16GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile tercih edilebiliyorlar.
Asus tarafından tanıtılan Memo Pad 8 ve Memo Pad 10 tablet modellerinin resmi satış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmış değil.
http://www.engadget.com/2013/09/04/asus-memopad-8-10-hands-on/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
olayı cigolayt muhabbetine bağlamayın ama tabletler için 1gb rami yetersiz buluyorum, şunu adam gibi 2gb koymak varken ısrarla neden 1gb? telefonlara eyvallah ama tabletlere yetmiyor 1gb
+1 Doğru bir tespit hocam...
Cihazlarla birlikte orijinal ekipmanları da (ekran koruyucu ve kılıf) piyasaya eş zamanlı sürülse çok daha iyi olacak, sanırım şu an için tek eksiklik bu.
8 inch ekranlı Memo Pad almak iyi olurdu, sanırım tabletlerde en ideal boyut 8 inch, fakat bu tablet Türkiye'ye ne zaman gelir belli değil. Daha diğer ülkelerde satışı başlamadı.
Yanında cariye versinler bir de olur mu?