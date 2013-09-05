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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, Memo Pad 8 ve Memo Pad 10 isimli tablet modellerini tanıttı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, Memo Pad 8 ve Memo Pad 10 isimli tablet modellerini tanıttı

Geçtiğimiz ay içerisinde bazı bilgileri ortaya çıkan tablet bilgisayarlar Memo Pad 8 ve Memo Pad 10, IFA 2013 fuarı kapsamında Asus tarafından resmi olarak duyuruldu.
Aralarında teknik olarak ekran boyutu haricinde fazla fark bulunmayan Asus Memo Pad 8 ve Memo Pad 10,  dört çekirdekli 1.6 GHz hızında çalışan işlemciye, 1GB RAM miktarına, 1280 x 800 piksel IPS dokunmatik ekrana, microSD kart yuvasına, Wi-Fi  / Bluetooth kablosuz bağlantı desteklerine ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemine sahip. 8-inç ekran boyutuyla hazırlanan Memo Pad 8 modelini 350 gram ağırlık, 5MP arka 1.2MP ön kamera ve 3950 mAh batarya ile hazırlayan Asus, 10-inç'lik Memo Pad 10 modelini ise 522 gram ağırlık, 2MP arka 1.2MP ön kamera, 5070 mAh batarya, A-GPS ve GLONASS servisleri ile geliştirmiş durumda. Firmanın SonicMaster isimli teknolojiyle üst seviye ses kalitesi ortaya koyabilen tabletler, ortalama 9 saat aktif kullanım süresi ortaya koyabiliyorlar ve 8GB ile 16GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile tercih edilebiliyorlar.
Asus tarafından tanıtılan Memo Pad 8 ve Memo Pad 10 tablet modellerinin resmi satış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmış değil.
Asus, Memo Pad 8 ve Memo Pad 10 isimli tablet modellerini tanıttı



http://www.engadget.com/2013/09/04/asus-memopad-8-10-hands-on/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
güzel tablete benziyor gün sonra alıcam ozaman daha detaylı anlatırım
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Illuminn 5 yıl
1GB RAM miktarına


olayı cigolayt muhabbetine bağlamayın ama tabletler için 1gb rami yetersiz buluyorum, şunu adam gibi 2gb koymak varken ısrarla neden 1gb? telefonlara eyvallah ama tabletlere yetmiyor 1gb
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kpln04 5 yıl
ulan bi tablet alamadık gitti bekleye bekleye sanırım note 8 alıcam
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu tabletlerde aslında ana kamera görüşme kamerası olmalı tabletle foto ceken kesim cok az ama tabletten videolu görüşme yapan kesim daha fazla ön kameraya daha cok ağırlık vermeliler
1 Yanıt Yanıtla +1
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rynell 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

şu tabletlerde aslında ana kamera görüşme kamerası olmalı tabletle foto ceken kesim cok az ama tabletten videolu görüşme yapan kesim daha fazla ön kameraya daha cok ağırlık vermeliler

+1 Doğru bir tespit hocam...
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chamicals2 5 yıl
MEMO Markası TR de tutmaz :)
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JohnnyCash 5 yıl
aynı özellikte bin tane tablet var
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info2 5 yıl
10'' olanın kamerasını niye kısarlar ki
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tasdemir01 5 yıl
işlemci türü ve grafik birimi iyise fiyatıda makul olursa alınabilr
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carousal 5 yıl
Memo Pad 8 kısa vadede satışa sunulsa bekleyecektim, ancak geçtiğimiz ocak ayından beri tablet almak için bekliyorum. O dönemlerde 4 çekirdekli işlemciler çıkacak, biraz bekleyin diyordu forumdaki uzman arkadaşlar. Onların tavsiyesine uyup 4 çekirdekli modelleri bekledim. ASUS'un f/p ürünü Memo Pad HD 7 'yi de 2 hafta önce öğrendim, ihtiyaçlarıma cevap verebilecek bir cihaz ve Asus'un marka kalitesine güvenerek aldım. Şu an için tabletten çok memnunum.

Cihazlarla birlikte orijinal ekipmanları da (ekran koruyucu ve kılıf) piyasaya eş zamanlı sürülse çok daha iyi olacak, sanırım şu an için tek eksiklik bu.

8 inch ekranlı Memo Pad almak iyi olurdu, sanırım tabletlerde en ideal boyut 8 inch, fakat bu tablet Türkiye'ye ne zaman gelir belli değil. Daha diğer ülkelerde satışı başlamadı.
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Jül Sezar 5 yıl tasdemir01
tasdemir01

işlemci türü ve grafik birimi iyise fiyatıda makul olursa alınabilr

Yanında cariye versinler bir de olur mu?
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