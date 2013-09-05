Asus, Memo Pad 8 ve Memo Pad 10 isimli tablet modellerini tanıttı





Geçtiğimiz ay içerisinde bazı bilgileri ortaya çıkan tablet bilgisayarlar Memo Pad 8 ve Memo Pad 10, IFA 2013 fuarı kapsamında Asus tarafından resmi olarak duyuruldu.

Aralarında teknik olarak ekran boyutu haricinde fazla fark bulunmayan Asus Memo Pad 8 ve Memo Pad 10, dört çekirdekli 1.6 GHz hızında çalışan işlemciye, 1GB RAM miktarına, 1280 x 800 piksel IPS dokunmatik ekrana, microSD kart yuvasına, Wi-Fi / Bluetooth kablosuz bağlantı desteklerine ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemine sahip. 8-inç ekran boyutuyla hazırlanan Memo Pad 8 modelini 350 gram ağırlık, 5MP arka 1.2MP ön kamera ve 3950 mAh batarya ile hazırlayan Asus, 10-inç'lik Memo Pad 10 modelini ise 522 gram ağırlık, 2MP arka 1.2MP ön kamera, 5070 mAh batarya, A-GPS ve GLONASS servisleri ile geliştirmiş durumda. Firmanın SonicMaster isimli teknolojiyle üst seviye ses kalitesi ortaya koyabilen tabletler, ortalama 9 saat aktif kullanım süresi ortaya koyabiliyorlar ve 8GB ile 16GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile tercih edilebiliyorlar.

Asus tarafından tanıtılan Memo Pad 8 ve Memo Pad 10 tablet modellerinin resmi satış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmış değil.









http://www.engadget.com/2013/09/04/asus-memopad-8-10-hands-on/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi