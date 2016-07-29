Asus ROG serisi, GTX 1000 ekran kartları ile yenileniyor

Nvidia’nın Pascal tabanlı ilk ekran kartları olan GTX 1070 ve GTX 1080 yavaş yavaş daha fazla kullanıcının evine konuk olmaya başladı. Bağımsız kartların yanında hazır oyuncu sistemlerinde de yeni ekran kartlarının yer almaya başladığını görüyoruz. Asus ROG serisi bunlardan birisi.

Oyuncu donanımları segmentinde lider durumda olan Asus, GTX 1070 ve 1080 ekran kartları ile desteklediği güncel ROG masaüstü sistemlerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Asus ROG G20CB oyuncu bilgisayarı, isteğe bağlı olarak iki ekran kartından birisini barındıracak.

Asus ROG G20CB serisi, kompakt yapısının yanı sıra agresif tasarımı ve Maya uygarlığını temel alan desenleri ile ilgi görüyor. Ayrıca özelleştirilebilir RGB LED aydınlatma sistemi sayesinde, oyuncular kasalarını farklı havaya da kavuşturabiliyor.

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Intel H170 çipsetli bir anakartın yer aldığı sistemde, Skylake tabanlı Intel Core i7-6700 veya Intel Core i5-6400 işlemcilerden birisi tercih edilebiliyor. 4GB DDR4 2133MHz RAM bellek, 32GB’a kadar arttırılabiliyor. Ayrıca 3TB’a kadar HDD ve 512GB’a kadar SATA SSD seçenekleri mevcut.

Oyunculara 4K oyunlarda en iyi performansı sunmayı amaçlayan yeni seride, genişleme portları da kullanıcının ihtiyacına göre ayarlanmış. GTX 1000 serisinin haricinde önceki nesil Nvidia GeForce ve AMD Radeon ekran kartlarını da tercih edebiliyorsunuz. Henüz fiyat belli değil ancak GTX 970 4GB ekran kartı olan Core i7’li versiyonu ülkemizde 6000TL civarında satılıyordu.