Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ROG serisi, GTX 1000 ekran kartları ile yenileniyor

Oyuncuların gözde sistemlerini barındıran Asus ROG bilgisayar ailesi, Nvidia’nın Pascal tabanlı GeForce GTX 1070 ve GTX 1080 ekran kartları ile güncelleniyor.
2 yıl
6,2b
1
5
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus ROG serisi, GTX 1000 ekran kartları ile yenileniyor

Nvidia’nın Pascal tabanlı ilk ekran kartları olan GTX 1070 ve GTX 1080 yavaş yavaş daha fazla kullanıcının evine konuk olmaya başladı. Bağımsız kartların yanında hazır oyuncu sistemlerinde de yeni ekran kartlarının yer almaya başladığını görüyoruz. Asus ROG serisi bunlardan birisi.

Oyuncu donanımları segmentinde lider durumda olan Asus, GTX 1070 ve 1080 ekran kartları ile desteklediği güncel ROG masaüstü sistemlerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Asus ROG G20CB oyuncu bilgisayarı, isteğe bağlı olarak iki ekran kartından birisini barındıracak.

Asus ROG G20CB serisi, kompakt yapısının yanı sıra agresif tasarımı ve Maya uygarlığını temel alan desenleri ile ilgi görüyor. Ayrıca özelleştirilebilir RGB LED aydınlatma sistemi sayesinde, oyuncular kasalarını farklı havaya da kavuşturabiliyor.

Ayrıca Bkz. "LG, esnek OLED ekranlara 1.75 milyar dolar yatırım yapıyor"

Intel H170 çipsetli bir anakartın yer aldığı sistemde, Skylake tabanlı Intel Core i7-6700 veya Intel Core i5-6400 işlemcilerden birisi tercih edilebiliyor. 4GB DDR4 2133MHz RAM bellek, 32GB’a kadar arttırılabiliyor. Ayrıca 3TB’a kadar HDD ve 512GB’a kadar SATA SSD seçenekleri mevcut.

Oyunculara 4K oyunlarda en iyi performansı sunmayı amaçlayan yeni seride, genişleme portları da kullanıcının ihtiyacına göre ayarlanmış. GTX 1000 serisinin haricinde önceki nesil Nvidia GeForce ve AMD Radeon ekran kartlarını da tercih edebiliyorsunuz. Henüz fiyat belli değil ancak GTX 970 4GB ekran kartı olan Core i7’li versiyonu ülkemizde 6000TL civarında satılıyordu. 

 

http://hexus.net/tech/news/systems/95071-asus-upgrades-rog-g20cb-nvidia-geforce-gtx-10x0-gpus/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hakemzsr 2 yıl en beğenilen
"GTX 970 4GB ekran kartı olan Core i7’li versiyonu ülkemizde 6000TL civarında satılıyordu."
Ben 6 bin TL ye uçak kaldırrım evden uçak !
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 2 yıl hakemzsr
hakemzsr

"GTX 970 4GB ekran kartı olan Core i7’li versiyonu ülkemizde 6000TL civarında satılıyordu."
Ben 6 bin TL ye uçak kaldırrım evden uçak !

60 bin tl değil kardeş 6 bin tl
hakemzsr"GTX 970 4GB ekran kartı olan Core i7’li versiyonu ülkemizde 6000TL civarında satılıyordu."Ben 6 bin TL ye uçak kaldırrım ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 2 yıl
Eger Asus bu kulvarda ciddi satislar yakalamak istiyorsa upgrade olanagi tanimali. 970m gpular ozel tasarim diye yukseltilemiyor. Ne oldu eski makine balonu sondu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grand_Alexander 2 yıl
ASUS ROG G20'yi ilk gördüğümde bende biraz hayal kırıklığı oluşturmuştu açıkçası görsellere göre biraz büyük bir ürün yükseltilebilirlik açısından da güzel bir birleşim olmuş GTX 1000 serisi tam bu sistemlere göre açıkçası GTX 1050'li bir NUC yapılmalı bence :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakemzsr 2 yıl en beğenilen
"GTX 970 4GB ekran kartı olan Core i7’li versiyonu ülkemizde 6000TL civarında satılıyordu."
Ben 6 bin TL ye uçak kaldırrım evden uçak !
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 2 yıl hakemzsr
hakemzsr

"GTX 970 4GB ekran kartı olan Core i7’li versiyonu ülkemizde 6000TL civarında satılıyordu."
Ben 6 bin TL ye uçak kaldırrım evden uçak !

60 bin tl değil kardeş 6 bin tl
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl WhatsApp’ta sildiğiniz mesajlar iPhone'da saklanmaya devam ediyor 2 yıl Depremin vurduğu Sony, gelirlerde düşüş yaşıyor 2 yıl Swiftkey, kullanıcı verilerini birbirine karıştırdı 2 yıl Ödüllü Power Hover oyunu, bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl Mercedes'ten dünyanın ilk elektrikli kamyonu: Urban eTruck 2 yıl İşte NASA'nın yeni gezegen avcısı: TESS 2 yıl Excalibur G800 "Ultra Yüksek Malzeme Kaliteli" oyuncu dizüstüsünü inceliyoruz 2 yıl NVIDIA GTX 970'in bellek kavgasında uzlaşma: kullanıcılara 30 Dolar geri ödenecek 2 yıl Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarıyor 2 yıl Netflix, Marvel dizilerine yenilerini eklemeyi planlıyor 2 yıl Puskas ödüllü oyuncu futbolu bırakarak YouTuber oluyor 2 yıl Vine önemini kaybetmeye başladı 2 yıl Yeni Galaxy Note 7 görselleri ve Gear VR gözlüğü karşınızda 2 yıl Porsche Mission E'yi hayata geçirmek için 1400 kişiyi işe alacak 2 yıl Ay'a giden astronotlar kalp hastalığına mı yakalanıyor? 2 yıl Lego Star Wars: Güç mobilde uyanıyor 2 yıl 2si1 "Malum" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl SpaceX Mayıs ayında indirdiği roketi işte böyle test etti (VİDEO) 2 yıl HTC 10 ön kamerasından Samsung çıktı 2 yıl Samsung Galaxy Note 7′nin gizem dolu ilk reklamı yayınlandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Asus ROG serisi, GTX 1000 ekran kartları ile yenileniyor Sonraki Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ortak altyapı kullanımını destekliyoruz 2 yıl Şimdi de Lenovo Air 13 Pro dizüstü modeli 2 yıl Nikon’dan bokeh tutkunlarına özel lens 2 yıl ADATA’dan maliyet odaklı harici SSD ürünleri 2 yıl Samsung, akıllı telefon pazarında Apple’ı ikiye katladı 2 yıl Zeplinlerin tamiri için küçük robotlar kullanılacak 2 yıl Mars'a gitmenin maliyeti ne? İşte SpaceX'in harcayacağı para 2 yıl Meizu akıllı saati internete sızdırıldı 2 yıl İlk defa Donanım Haber açıklıyor: İşte Lenovo Vibe P2 ve özellikleri 2 yıl Erler Film 60 yıllık efsane arşivini internete taşıyor 2 yıl Türk Telekom, ikinci çeyrekte rekor düzeyde büyüdü 2 yıl LG V20, ikinci çeyrek mali raporlarında ortaya çıktı 2 yıl ABD yeni tanker uçakları deniyor: KC-46A Pegasus son testleri başarıyla geçti 2 yıl Çinli LeEco’dan büyük ABD hamlesi 2 yıl Kötü gidişatı devam eden Apple 1 milyarıncı iPhone’u sattığını duyurdu 2 yıl Tesla hız limitlerine uymadığı için kaza yapmış 2 yıl Google Play Store'a yeni kategoriler geliyor 2 yıl LG, esnek OLED ekranlara 1.75 milyar dolar yatırım yapıyor 2 yıl Sony, pil bölümünü satmaya hazırlanıyor 2 yıl Samsung’un faaliyet kârı tüm beklentileri aştı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim