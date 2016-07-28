LG, esnek OLED ekranlara 1.75 milyar dolar yatırım yapıyor

Son yıllarda esnek OLED ekranlara olan ilgi artmış durumda. Henüz bükülebilen tarzda ekranlar göremedik ancak Galaxy Edge serisi, G Flex serisi, giyilebilir cihazlar gibi pek çok kategoride kavisli ekran tasarımları sıkça kullanılıyor. Bu yüzden de, talep yükseliyor.

Yükselen bu talebe karşılık verebilmek açısından, LG de esnek OLED panellere yatırımını artıracağını duyurdu. Firma, yakın gelecekte LCD ekranların yerini alması beklenen esnek OLED panellere 1.75 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.

LG, OLED panel sektöründeki yükselişe yetişemediğini bir süre önce itiraf etmiş ve yatırımlarını artırma kararı almıştı. Yeni haber, bu açıklamanın sonrasında geldi. Firma, küçük ve orta boyutlu esnek OLED ekranlar için Güney Kore’de yeni bir üretim tesisi inşa ediyor.

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E6 üretim bandı, 2018 yılında tamamlanacak ve aynı yılın ikinci yarısında hacimli üretime başlayacak. Üretim bandının aylık olarak 15 000 panel çıktısına sahip olması bekleniyor. Üretimin artması ile birlikte, LG’nin OLED panel sektöründeki pazar payı da büyüyecek.

Bugüne kadar daha çok LCD sektörüne yatırım yapan firmanın gelirinin sadece yüzde 10’u OLED üretiminden geliyor. Sektörde lider şüphesiz Samsung ve önümüzdeki yıl yeni iPhone serisi için OLED panel ihalesi söylentisi var. LG’nin bu alanda yapacağı yatırımlar büyük önem taşıyor.