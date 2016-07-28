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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, esnek OLED ekranlara 1.75 milyar dolar yatırım yapıyor

Ekran teknolojileri sektöründe, son dönemde önemli bir geçiş süreci yaşandığını görüyoruz. Özellikle mobil cihaz ve giyilebilir cihaz sektöründe esnek OLED ekranlara ilgi fazla.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, esnek OLED ekranlara 1.75 milyar dolar yatırım yapıyor

Son yıllarda esnek OLED ekranlara olan ilgi artmış durumda. Henüz bükülebilen tarzda ekranlar göremedik ancak Galaxy Edge serisi, G Flex serisi, giyilebilir cihazlar gibi pek çok kategoride kavisli ekran tasarımları sıkça kullanılıyor. Bu yüzden de, talep yükseliyor.

Yükselen bu talebe karşılık verebilmek açısından, LG de esnek OLED panellere yatırımını artıracağını duyurdu. Firma, yakın gelecekte LCD ekranların yerini alması beklenen esnek OLED panellere 1.75 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.

LG, OLED panel sektöründeki yükselişe yetişemediğini bir süre önce itiraf etmiş ve yatırımlarını artırma kararı almıştı. Yeni haber, bu açıklamanın sonrasında geldi. Firma, küçük ve orta boyutlu esnek OLED ekranlar için Güney Kore’de yeni bir üretim tesisi inşa ediyor.

Ayrıca Bkz. "LG yeni nesil ekranlara yatırım yapıyor, LCD tesislerini kapatıyor"

E6 üretim bandı, 2018 yılında tamamlanacak ve aynı yılın ikinci yarısında hacimli üretime başlayacak. Üretim bandının aylık olarak 15 000 panel çıktısına sahip olması bekleniyor. Üretimin artması ile birlikte, LG’nin OLED panel sektöründeki pazar payı da büyüyecek.

Bugüne kadar daha çok LCD sektörüne yatırım yapan firmanın gelirinin sadece yüzde 10’u OLED üretiminden geliyor. Sektörde lider şüphesiz Samsung ve önümüzdeki yıl yeni iPhone serisi için OLED panel ihalesi söylentisi var. LG’nin bu alanda yapacağı yatırımlar büyük önem taşıyor. 

 

http://www.lgdisplay.com/index.html Yorum Yaz
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JoeyBane 2 yıl
al kirdin kirdin
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Virtual Reality 2 yıl
Samsung hemen hemen her sektörde faaliyet gösteriyor ve hepsinde de başarılı. G.Koreliler çalışkan insanlar. Bir zamanlar Türkiye de böyleymiş. Tarikatlar, Cemaatler, vs. kanını emmiş, önünü tıkamış bu milletin, bu ülkenin. G.Kore elimizden tutarsa eğitim, bilim ve teknolojide güzel yerlere gelebiliriz. Sonuçta bize can borçları var. Vampir ülke değiliz, canlarını istemiyoruz. Uzmanı oldukları konularda, elimizden tutsunlar yeter.
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bydvd 2 yıl
helal olsun adamlara biz daha abidik gubidik işlerle uğraşalım. yok feto yok akp. yok türban. yok din. yok iman. yok chp. konu böyle uzar gider. ama adamlar baksanıza bizlere kıçlarıyla gülüyorlar. samanı bile ithal ediyoruz...
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mladenbmv 2 yıl
esnegi biraksin ilk once kendi telefonlarina amoled ekran versin ve pili biraz daha yukseltsin.sony le anlassin ikisi gelistirsiner ekranlari.
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arel.gr 2 yıl
bu OLED ekran esneyince FOLED olmuyormu ?
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GreyParrot 2 yıl mladenbmv
mladenbmv

esnegi biraksin ilk once kendi telefonlarina amoled ekran versin ve pili biraz daha yukseltsin.sony le anlassin ikisi gelistirsiner ekranlari.

Amoled samsung'un geliştirdiği, oled ekranların bir çeşitine verilen isim, panel üreticisi olan lg kendi telefonlarında neden samsung marka panel veya adını kullansın ki.
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dr20mouse 2 yıl
Geç kaldılar G5'de oled ekran bekliyordum. Oled olsaydı belki de G5 alacaktım S7 yerine
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WB 2 yıl
Anasayfa da daha once 5 haber daha goster diyebiliyorduk bunu neden kaldirdiniz?
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