Asus, ROG serisi oyuncu faresi GX1000 Eagle Eye'ın satışına başlıyor

Donanım sektörünün önemli isimlerinden Asus, ROG (Republic of Gamers) serisi oyuncu faresi GX1000 Eagle Eye'ı çok yakında teknoloji severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere 2012 yılının kasım ayında tanıtımı yapılan farenin, 100$ seviyesinin üzerinde fiyatlandırılacağı tahmin ediliyor.

Yüksek performans için 8200 dpi'lik lazer sensöre yer verilen GX1000 Eagle Eye'ın hassasiyet seviyesini kullanım alanınıza göre 50 dpi ile 8200 dpi arasında değiştirebiliyorsunuz. Hassasiyet seviyesindeki değişimi, farenin LED göstergelerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten üzerindeki tuşları programlanabilen farede, LED rengi (ROG logosu) kırmızı, turuncu, yeşil veya siyah olarak değiştirilebiliyor.

Şimdi sizleri GX1000 Eagle Eye'ın tanıtım videosuyla başbaşa bırakıyoruz.



Asus tarafından 128.5 mm uzunluğunda, 65.5 mm genişliğinde, 43.5 mm kalınlığında ve 150 gram ağırlığında (ek ağırlıklar hariç) tasarlanan GX1000 Eagle Eye'ın, zımparalanmış alüminyumdan ve ABS plastikten üretildiği belirtiliyor. Zımparalanmış alüminyum yüzeyin şık bir görünüm kazandırdığı farenin kablosu ise dolanma ve deformasyon sorunlarını önlemek adına örgülü bir yapıya sahip. Ayrıca farenin toplam ağırlığını, her biri 5'er gramlık 5 adet ek ağırlık sayesinde 175 grama kadar arttırılabiliyorsunuz.