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Asus, ROG serisi oyuncu faresi GX1000 Eagle Eye'ın satışına başlıyor

6 yıl
1,3b
1
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Asus, ROG serisi oyuncu faresi GX1000 Eagle Eye'ın satışına başlıyor
Donanım sektörünün önemli isimlerinden Asus, ROG (Republic of Gamers) serisi oyuncu faresi GX1000 Eagle Eye'ı çok yakında teknoloji severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere 2012 yılının kasım ayında tanıtımı yapılan farenin, 100$ seviyesinin üzerinde fiyatlandırılacağı tahmin ediliyor.

Asus tarafından 128.5 mm uzunluğunda, 65.5 mm genişliğinde, 43.5 mm kalınlığında ve 150 gram ağırlığında (ek ağırlıklar hariç) tasarlanan GX1000 Eagle Eye'ın, zımparalanmış alüminyumdan ve ABS plastikten üretildiği belirtiliyor. Zımparalanmış alüminyum yüzeyin şık bir görünüm kazandırdığı farenin kablosu ise dolanma ve deformasyon sorunlarını önlemek adına örgülü bir yapıya sahip. Ayrıca farenin toplam ağırlığını, her biri 5'er gramlık 5 adet ek ağırlık sayesinde 175 grama kadar arttırılabiliyorsunuz.

Yüksek performans için 8200 dpi'lik lazer sensöre yer verilen GX1000 Eagle Eye'ın hassasiyet seviyesini kullanım alanınıza göre 50 dpi ile 8200 dpi arasında değiştirebiliyorsunuz. Hassasiyet seviyesindeki değişimi, farenin LED göstergelerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten üzerindeki tuşları programlanabilen farede, LED rengi (ROG logosu) kırmızı, turuncu, yeşil veya siyah olarak değiştirilebiliyor.
Şimdi sizleri GX1000 Eagle Eye'ın tanıtım videosuyla başbaşa bırakıyoruz.
Asus, ROG serisi oyuncu faresi GX1000 Eagle Eye'ın satışına başlıyor
Asus, ROG serisi oyuncu faresi GX1000 Eagle Eye'ın satışına başlıyor
 

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DH Misafiri 5 yıl
turnuvadan kazanılmış kutusu açılmamış gx1000 satılıktır
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DH Misafiri 6 yıl
Çok güzel ama bir fareyede 100dolar üstünde bir fiyat vermek bana göre değillll ayrıcada 100 dolar dış ülke fiyatı :S
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WarSaw 6 yıl
Asus un mouse driverleri çok vasat. Bu konuyu halletmedikçe şık görüntüsünden öteye geçemeyen şeyler çıkartmış olacaklar
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ArchLord 6 yıl WarSaw
WarSaw

Asus un mouse driverleri çok vasat. Bu konuyu halletmedikçe şık görüntüsünden öteye geçemeyen şeyler çıkartmış olacaklar

Çok haklısın. Çok şık ürünler üretiyor ama yazılım konusunda kendini geliştirmesi gerçekten şart.
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raSe34 6 yıl
Asus tasarım işini gerçekten fazlasıyla iyi yapıyor. mükemmel :)
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ArchLord 6 yıl raSe34
raSe34

Asus tasarım işini gerçekten fazlasıyla iyi yapıyor. mükemmel :)

ASUS un kendisi de her fırsatta söylüyor bunu zaten. Dünya'nın en iyi tasarımcıları bizimle çalışıyor diye.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Elden kaymazsa baya iyi olur
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bozcan 6 yıl
terletmez mi ?
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digimon52 6 yıl
Bende RAT 5 var cok memunun ayrica progrmmlana biliyor.
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Yusac 6 yıl
Alüminyum hatalı bir seçim olmuş bence. Sonuçta ergonomi çok önemli. Sert ve erli terleten bir malzeme seçmişler , evet çok şık olmuş fare fakat rahat olurmu orası tartışılır.
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pillibebek 6 yıl
Güzel görünüyor ama kışın düşünemiyorum tutmaya korkar insan buz gibi , sıcak oluncada sucuk gibi olur elin görünen bu ama dizayn'ı falan güzel yiğidi öldür hakkını yeme
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itachi237 6 yıl
aliminyum uzun kullanımda eli terletir. oyuncu faresi alan hardcore oyuncu uzun süre oyun oynar. malzeme seçimi hatalı.
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R-10 6 yıl
güzel olmuş tasarımı
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strathmorea 6 yıl
Mause nin ne olduğunu bilmeyen birine izlet bunu, aha one ooo vaay ne bu yaa der, mause lan bu mause, sanki uzay mekiği gösterimi gibi video, oyunda oynasan başka şeylerde yapsan sonuçta klavyenin yanınde uyur gibi duruyor öyle işte.
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