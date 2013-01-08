Asus, SSD sürücü pazarına giriyor; İlk model ROG serisinden PCIe tabanlı

Çift grafik işlemcili yeni ekran kartı Ares II ile dikkatleri üzerine çeken Asus, en sonunda SSD pazarına da adım atıyor. Anakart, ekran kartı ve ses kartı derken şimdi de depolama sürücüsü pazarını gözüne kestiren Asus, yüksek performanslı sistemler için mekanik tabanlı disklerin yarattığı performans kaybından yola çıkarak SSD arenasına iddialı bir giriş yapabilmek adına, ilk sürücüsünde PCIe tabanlı çözüm sunarak performans yarışına dahil oluyor.

Özel anakartlarını ve ekran kartlarını konumlandırdığı ROG serisi altında lanse edilen yeni SSD, dahili RAID 0 konfigürasyonunda mSATA SSD alt ünitelerinden oluşuyor. Özel bir soğutucu kapağa sahip olan ve EMI koruma ile donatılan sürücü, kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğu görünümüyle, modifiye meraklısı performans tutkunlarına göz kırpıyor. PCIe Express 2.0 x4 arabirimini kullanan RAIDR Express isimli SSD sürücü için farklı kapasite seçenekleri hazırlanırken, piyasaya çıkış tarihi ve tavsiye edilen satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.