Asus, SSD sürücü pazarına giriyor; İlk model ROG serisinden PCIe tabanlı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çift grafik işlemcili yeni ekran kartı Ares II ile dikkatleri üzerine çeken Asus, en sonunda SSD pazarına da adım atıyor. Anakart, ekran kartı ve ses kartı derken şimdi de depolama sürücüsü pazarını gözüne kestiren Asus, yüksek performanslı sistemler için mekanik tabanlı disklerin yarattığı performans kaybından yola çıkarak SSD arenasına iddialı bir giriş yapabilmek adına, ilk sürücüsünde PCIe tabanlı çözüm sunarak performans yarışına dahil oluyor.
Özel anakartlarını ve ekran kartlarını konumlandırdığı ROG serisi altında lanse edilen yeni SSD, dahili RAID 0 konfigürasyonunda mSATA SSD alt ünitelerinden oluşuyor. Özel bir soğutucu kapağa sahip olan ve EMI koruma ile donatılan sürücü, kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğu görünümüyle, modifiye meraklısı performans tutkunlarına göz kırpıyor. PCIe Express 2.0 x4 arabirimini kullanan RAIDR Express isimli SSD sürücü için farklı kapasite seçenekleri hazırlanırken, piyasaya çıkış tarihi ve tavsiye edilen satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.
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Ucuz HDD'lerin yazma hızları Intellipower denen sürekli düşük hız kullanan ve performans vermeyen ürünler. WD Caviar Black 1TB 7200rpm 300Tl, WD 1TB VelociRaptor 10.000rpm ise 1000 Tl . HDD pazarında fiyatlar hala yüksek. ASUS'un ürettiği R.O.G. serisi bence güçlü ancak fiyatları aşırı yüksek olur yine de fiyatları düşünce bizi Intel'in elinden kurtarır belki
Onun dışında Asus' keşke tekrar ülkemizde 2004-2006 yıllarındaki Vento serisi kasaları gibi oyuncular için bir kaç model kasa satabilse. Tabi bunun için önce kasa üzerine üzetimi daha da kalitelileştirmes lazım.
Kendi Psu'nu yaptırsa fason olarak , kaliteli bir asus kasa ile satışa sunsa, anakart ve ekran kartı zaten var, ssd pazarına da giriyor, ramde de birşey yok, monitörüde asus aldıkmı olay tamamdır.