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Asus, SSD sürücü pazarına giriyor; İlk model ROG serisinden PCIe tabanlı

6 yıl
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift grafik işlemcili yeni ekran kartı Ares II ile dikkatleri üzerine çeken Asus, en sonunda SSD pazarına da adım atıyor. Anakart, ekran kartı ve ses kartı derken şimdi de depolama sürücüsü pazarını gözüne kestiren Asus, yüksek performanslı sistemler için mekanik tabanlı disklerin yarattığı performans kaybından yola çıkarak SSD arenasına iddialı bir giriş yapabilmek adına, ilk sürücüsünde PCIe tabanlı çözüm sunarak performans yarışına dahil oluyor.
Özel anakartlarını ve ekran kartlarını konumlandırdığı ROG serisi altında lanse edilen yeni SSD, dahili RAID 0 konfigürasyonunda mSATA SSD alt ünitelerinden oluşuyor. Özel bir soğutucu kapağa sahip olan ve EMI koruma ile donatılan sürücü, kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğu görünümüyle, modifiye meraklısı performans tutkunlarına göz kırpıyor. PCIe Express 2.0 x4 arabirimini kullanan RAIDR Express isimli SSD sürücü için farklı kapasite seçenekleri hazırlanırken, piyasaya çıkış tarihi ve tavsiye edilen satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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fbkaya 6 yıl
işlemcide üretsin, en azından piyasa hızlanır
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osgal 5 yıl
asus kadr adi firma yok.notebook var üzerindeki hdd yi ssd ye upgrade yapamıyormuşuz.....cihaz garanti dışında kalıyormuş....
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King ov Hell 6 yıl
Sonunda baris dolu bi haber
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Zero Limit 6 yıl
fiyatını az çok tahmin etmişsinizdir. ya da belki de edemediniz bile
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dreamblue35 6 yıl
performans ve kapasiteden ödün vermek istemiyorsanız momentum xt öneririm(750gb olanını)
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Chorme86 6 yıl
Güzel bir haber eminim son derece performanslı olur ama Şu rog serilerinin fiyatları biraz düşük olsa harika olacak.
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hacı.basat 6 yıl
İşleri zor, neredeyse tüm HDD markalarda 4 TB HDD'ler 199$'a düştü, HDD ile çok çetin bir rekabete girmeleri gerekecek. amazon.com/...
Seagate amazon.com/...
Western digital amazon.com/...
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Tsumugi Shirogane 6 yıl hacı.basat
Hasanhh

İşleri zor, neredeyse tüm HDD markalarda 4 TB HDD'ler 199$'a düştü, HDD ile çok çetin bir rekabete girmeleri gerekecek.
amazon.com/...

Seagate
amazon.com/...

Western digital
amazon.com/...

Ucuz HDD'lerin yazma hızları Intellipower denen sürekli düşük hız kullanan ve performans vermeyen ürünler. WD Caviar Black 1TB 7200rpm 300Tl, WD 1TB VelociRaptor 10.000rpm ise 1000 Tl . HDD pazarında fiyatlar hala yüksek. ASUS'un ürettiği R.O.G. serisi bence güçlü ancak fiyatları aşırı yüksek olur yine de fiyatları düşünce bizi Intel'in elinden kurtarır belki
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TIRAZLI 6 yıl
asus rog yazısını ekledimi bir ürün üzerine yandık rakam hemen hemen yarı kat artar asus iyi hoşsun ama fiyatların biraz diğer ürünlere benzese ne güzel olurdu
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jakops. 6 yıl
ya intel ya asus zaten :)
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Annalyze 6 yıl
Asus'un el atmadığı yerde kalmamış oldu :)
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FERFEROS 6 yıl
Güzel bir haber. Asus gibi kaliteli bir marka rekabeti iyice arttıracaktır.
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p8p67b3 6 yıl
MSI yaparsa savaş başlar beyler
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Chris Brown 6 yıl
Zaten bu firmalardan ssd pazarına girmeye bu zaatten sonra birşey derler de ben söylemiyorum. EN güzel kâr getiren ve sürekli gelişen önü açık pazarlardan birisi. Haber de gayet güzel demekki çokta uzun olmayan bir sürede kaliteli ve hızlı sürücüler kullanabileceğiz.

Onun dışında Asus' keşke tekrar ülkemizde 2004-2006 yıllarındaki Vento serisi kasaları gibi oyuncular için bir kaç model kasa satabilse. Tabi bunun için önce kasa üzerine üzetimi daha da kalitelileştirmes lazım.

Kendi Psu'nu yaptırsa fason olarak , kaliteli bir asus kasa ile satışa sunsa, anakart ve ekran kartı zaten var, ssd pazarına da giriyor, ramde de birşey yok, monitörüde asus aldıkmı olay tamamdır.
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capoeira_GS 6 yıl
Asus yine en iyi ürünlerden birini yapacaktır hiç şüpesiz özellikle ROG serisi altında yaparsa en iyi ssd ler Asus dan gelebilir artık Asus'un girmediği sektör kalmadı hepsindede güzel kaliteli ürünler üretiyor
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potur 6 yıl
msı atak yapması lazım
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itachi237 6 yıl
rog bu ürün kesin fiyatı uçuk olur.
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