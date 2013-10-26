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Asus Türkiye, Core i7-4960X işlemcisi ile dünya rekoru kırdı

5 yıl
1,2b
1
47
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Türkiye, Core i7-4960X işlemcisi ile dünya rekoru kırdı
Asus Türkiye ekibi Ankara'daki bir alış veriş merkezinde düzenlediği hız aşırtma etkinliğinde, Intel'in en yeni ve en güçlü işlemcisi olan 6 çekirdekli Core i7-4960X ile yeni bir dünya rekoruna imza attı. Asus Türkiye'den, hız aşırtma dünyasında "hey" rumuzu ile tanınan Recep Kulan ve Karandiru rumuzlu hız aşırtma uzmanı Ferit Karşanbaş'ın ortak çalışması sonucunda, işlemcileri terleten uygulamalardan wPrime 32M'de rekor skora (2,792 saniye) ulaşıldı.
Intel'in Ivy Bridge-E mimarisini kullanan ve 15MB büyüklüğünde tampon bellek ile gelen çarpan kilidi açık Core i7-4960X, Asus'un X79 çipsetini taşıyan iddialı anakart modeli Rampage VI Formula üzerinde 5900MHz'e hız aşırtıldı. Bu işlem esnasında, LN2 olarak bilinen sıvı azot ile işlemciyi -100 derece altında çalıştıran ekip, rekor çalışma esnasında pirinç ve muz gibi gıda maddelerinden de istifade ederek, rekor denemesine farklı bir boyut kazandırmışlar.
Donanimhaber.com olarak ülkemize getirilen dünya rekoru için Asus Türkiye ekibini tebrik ediyoruz.

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DH | equ* 5 yıl en beğenilen
İşlemciyi sıvı azotla kendilerini muzla beslemişler
2 Yanıt Yanıtla +26
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Nostromo- 5 yıl
Uyuz oluyorum bu sıvı azot testlerine. "Şahin'e uçak motoru bağladık; 600 kilometre hıza çıktı." demeye benziyor.
25 derece sıcaklıkta, üstündeki standart soğutucuyla rekor kırabiliyorsan başımın üstünde yerin var; yoksa, "çekil canım şöyle kenara."
Uyuz oluyorum bu sıvı azot testlerine. "Şahin'e uçak motoru bağladık; 600 kilometre hıza çıktı." demeye benziyor.25 derece sıcaklıkta, üstündeki standart ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Tristan Tzara 5 yıl
böyle başarıların ülkemizde kazanılması gurur verici.
Yanıtla +8
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alivepro 5 yıl
Muz MU
Ben aynısını acılı adana ile yapıyorum
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar FSP'nin yeni çıkardığı twenkli notebook adaptörünü vatan bilgisayarda gördüm ve inceleme fırsatı buldum.Bu adaptör gerçekten diğer adaptörler arasında oldukça küçük ve başarılı.Çokça seyahat edenler için çantalarında ve ceplerinde taşımaları oldukça rahat düşünenler için vatan bilgisayarlarda bulabilirsiniz.
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fatihburak95 5 yıl
Biraz önce baktım ama ne yazık ki 2 saniye altında bir çok rekor var :(
Xeon karı attım 990x ile de 2 sn ye çok yakın sonuçlar var ...
hwbot.org/...
Burada sadece 4960x ile mi ilgileniyoruz?
Yani mesela ben e5700 ümü mesela 5 Ghz e çekebilmem bu işlemciye en üst hıza ulaşsam ben de mi buraya çıkacağım :)
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H.E.B Sup 5 yıl
Muz beton gibi olmuştur.Onun dışında hamur silgi iyi işi yapar kaplamada.Pirinç ise nem tutmasından dolayı seçilmiş.Tebrikler.
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Nostromo- 5 yıl
Uyuz oluyorum bu sıvı azot testlerine. "Şahin'e uçak motoru bağladık; 600 kilometre hıza çıktı." demeye benziyor.
25 derece sıcaklıkta, üstündeki standart soğutucuyla rekor kırabiliyorsan başımın üstünde yerin var; yoksa, "çekil canım şöyle kenara."
1 Yanıt Yanıtla +14
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seven44 5 yıl
güzel bir gelişme.
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glikoz surubu 5 yıl Nostromo-
madiko

Uyuz oluyorum bu sıvı azot testlerine. "Şahin'e uçak motoru bağladık; 600 kilometre hıza çıktı." demeye benziyor.
25 derece sıcaklıkta, üstündeki standart soğutucuyla rekor kırabiliyorsan başımın üstünde yerin var; yoksa, "çekil canım şöyle kenara."

uyuz oluyorum bugatti veyronla ozel pistlerde yapilmis hiz testlerine.. Antalya dogu garaji yolunda yap 300km basimin ustunde yerin var;yoksa,"cekil canim soyle kenara"
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lossenergie 5 yıl
muzdan nasıl bir dondurma olur deimşler ve olmuş

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Emre-Dylan 5 yıl
Pirinç oluşacak nemi emer bu yüzden kullandılar sanırım ama muzu neden kullandıklarını çözemedim. Tebrik ederim Asus ekibini
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Krauser DMC 5 yıl
32m de rekor elde edilmiş, güzel bir gelişme.
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Nokia Specialist 5 yıl
Zengin oyuncağı
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malicalik13 5 yıl fx57
fx57





 

Asus Türkiye ekibi Ankara'daki bir alış veriş merkezinde düzenlediği hız aşırtma etkinliğinde, Intel'in en yeni ve en güçlü işlemcisi olan 6 çekirdekli Core i7-4960X ile yeni bir dünya rekoruna imza attı. Asus Türkiye'den, hız aşırtma dünyasında "hey" rumuzu ile tanınan Recep Kulan ve Karandiru rumuzlu hız aşırtma uzmanı Ferit Karşanbaş'ın ortak çalışması sonucunda, işlemcileri terleten uygulamalardan wPrime 32M'de rekor skora (2,792 saniye) ulaşıldı.

 

Intel'in Ivy Bridge-E mimarisini kullanan ve 15MB büyüklüğünde tampon bellek ile gelen çarpan kilidi açık Core i7-4960X, Asus'un X79 çipsetini taşıyan iddialı anakart modeli Rampage VI Formula üzerinde 5900MHz'e hız aşırtıldı. Bu işlem esnasında, LN2 olarak bilinen sıvı azot ile işlemciyi -100 derece altında çalıştıran ekip, rekor çalışma esnasında pirinç ve muz gibi gıda maddelerinden de istifade ederek, rekor denemesine farklı bir boyut kazandırmışlar.

 

Donanimhaber.com olarak ülkemize getirilen dünya rekoru için Asus Türkiye ekibini tebrik ediyoruz.

 

[galeri=966] 

 


Affedersiniz ancak Rampage İV Formula olmasın

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Crimson 5 yıl
pirinçle muzla soğutma tam türk işi olmuş
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DH Misafiri 5 yıl
Birisi yanlışlıkla muz düşürmüş galiba :D
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byhackermstf 5 yıl
SUEZMAX
valid.canardpc.com/... Türkiye rekoru olabilir dünya rekoru degil

o rekor işlemciden işlemciye degişir her işlemcinin bir overclock rekoru vardır :)
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SUEZMAX 5 yıl
[ALL] Highest CPU Frequency Records

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valid.canardpc.com/...
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SUEZMAX 5 yıl byhackermstf
[ALL] Highest CPU Frequency Records

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


valid.canardpc.com/...
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