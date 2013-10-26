Asus Türkiye, Core i7-4960X işlemcisi ile dünya rekoru kırdı

Asus Türkiye ekibi Ankara'daki bir alış veriş merkezinde düzenlediği hız aşırtma etkinliğinde, Intel'in en yeni ve en güçlü işlemcisi olan 6 çekirdekli Core i7-4960X ile yeni bir dünya rekoruna imza attı. Asus Türkiye'den, hız aşırtma dünyasında "hey" rumuzu ile tanınan Recep Kulan ve Karandiru rumuzlu hız aşırtma uzmanı Ferit Karşanbaş'ın ortak çalışması sonucunda, işlemcileri terleten uygulamalardan wPrime 32M'de rekor skora (2,792 saniye) ulaşıldı.

Intel'in Ivy Bridge-E mimarisini kullanan ve 15MB büyüklüğünde tampon bellek ile gelen çarpan kilidi açık Core i7-4960X, Asus'un X79 çipsetini taşıyan iddialı anakart modeli Rampage VI Formula üzerinde 5900MHz'e hız aşırtıldı. Bu işlem esnasında, LN2 olarak bilinen sıvı azot ile işlemciyi -100 derece altında çalıştıran ekip, rekor çalışma esnasında pirinç ve muz gibi gıda maddelerinden de istifade ederek, rekor denemesine farklı bir boyut kazandırmışlar.

Donanimhaber.com olarak ülkemize getirilen dünya rekoru için Asus Türkiye ekibini tebrik ediyoruz.