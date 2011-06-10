Asus: Wintel dönemi sona erdi!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus yönetim kurulu başkanı Jonney Shih, teknoloji dünyasındaki değişikliklere dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Wintel olarak anılan ve PC dünyasına yıllarca egemen olan Windows (Microsoft) + Intel birlikteliğinin artık sona erdiğini söyleyen Shih, bundan böyle hiç bir işlemci veya işletim sistemi üreticisinin PC, tablet PC veya akıllı cihazlar pazarında o şekilde (Wintel) bir üstünlük kuramayacağını söyledi.
Wintel birlikteliğinin sona ermesinin sistem üreticilerine IT pazarında yeni fırsatlar sunacağını belirten Shih, tasarımda yenilikçi, teknoloji araştırma-geliştirmeleri yapabilen ve pazara yakın olan üreticilerin IT pazarındaki yeni dönemde başarıya ulaşacaklarını ifade etti. Açık konuşan Shih, Asus'un şu anda Apple ve Sony gibi üreticilerden öğrenmekte olduğunu ve amaçlarının yeni dönemde kendi pazar pozisyonlarını yaratmak olduğunu söyledi.
Sistem üreticilerine yeni fırsatlar sunan tablet bilgisayarların aynı zamanda IT pazarının tamamında ciddi etkiler yaratacağını belirten Shih, Asus'un üçüncü çeyrek performansının ikinci çeyrekten daha iyi olacağını ayrıca IT pazarında ikinci yarı yılın, altı aylık ilk bölümüne göre daha güçlü geçeceğini söyledi. Shih ayrıca 2008'deki krizden sonra envantör yönetim sistemini güncellediklerini de sözlerine ekledi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bence esas darbe bulut sistemlerin yayginlasmasi olacak. internet omurgasi guclendikce elimizde pahali, agir ve guce ac sistemler bulundurmak anlamsiz hale gelecek. agir islemleri internet uzerinden guclu sunuculara realtime yaptirabilcegez. mesela blut 3d oyunlar uzerine ciddi calismalar yapiliyor.
su an kendini gostermesede sektordeki gidisat bu yonde. buda intelin x86 tekeline ciddi bir tehdit. intel piyasadan silinir gider demiyorum. sadece piyasayi daha cok ureticiyle paylasmak zorunda kalacak. ayni durum micrososft icinde gecerli
Ya ben bulut falan istemiyorum. Adam gibi nete gireyim yeter şu an ya. Sanırım dert yakındığım nokta açık.
Bulut yapsa ne olur. Bizde kotalı netle oyun mu olur? Açıkçası net omurgasının da git gide göçtüğünü düşünüyorum. Merak ettiğim nokta acaba bir yerde yeter artık diyen biri çıkacak mı çıkmayacak mı?
amd fusion ile haberler DH'de ansiklopedi oldu ,biz hala raflarda göremedik,rüzgar gibi geçiyor maşallah niye? Çünkü Asus ve diğer üreticiler bir zahmet ürün koyamadı raflara...Habire fuarlarda ,kendi mahallerinde 3-5 tane hazırladıkları ürünle fotograf cektırtıyorlar..wintel bitmişmiş, olay şuna bakar ,wintel konfigurasyonundan 1 netbook 300-400 dolar bandında satılıp bunun minimum %50 si kar ise ,amd li bir netbook -fusion- 500-700 dolar bandında satılarak %30 mininum kar elde edilebiliyorsanız ,elbette winteli seçeceksiniz.Tablet olayına gelince ,intel tenezzül etmiyor tablet piyasasına herhalde,ama girdiğinde diğerleri şöyle bir kenara çekilecek lütfen , tablete giriş için sanırım Apple bekleniyor zira geçenlerde adamların konferasında zikrediyorlardı işte intel ile yola devam vela vela diye...
He bu arada , linux - windows çekişmesini şu anda etkileyen çoğunlukla directx meselesi, yahu şu linux geliştiricilerini anlamıyorum , opengl'yi directx seviyesinden öteye taşıyın , sağlam bir iki tane oyun port edilsin linux sonra seyreyleyşn gümbürtüyü...Kanımca olay ,google efendinin pc ye android çıkarmasıyla netleşecek ,o oldugu tarıhten ıtıbaren ,microsoft düşüşe geçer,oyun ,yazılım tüm firmalar androide intibak eder .şu anda mobıl,tablet kanadında oldugu gıbı.He dıyelım kı hersey oyle oldu google yıne baş edemez microsoft ile ,çünkü google hababam kişisel bilgileri düzenli bir şekilde toplayıp servis etmekle meşgul bu yüzden microsoft ile yola devam,üstelik Mühendislik,Tıp,Muhasebe,ERP,Veritabanı,otomotiv,her türlü otomasyon alanlarında yazılımlar tabanda wintel ile calısmakta. Dolayısıyla yukarıdaki kimi arkadaslara katılıyorum :wintel dominasyonu pc 'de sökmez, he tablette ,mobil platformda durum belli aldı başını gidiyor qualcom android vs.re
-son söz:memleketimizde keşke cpu uretebıleydık degıl mı Aselsan'dan böyle bir hamle beklıyorum,inşallah!!!!
pardusun light surumu dde cıkardı ohe yemede yanında yat ,düşünsenize 100TL ye netbook ,tablet alır ,200tlye de ihraç ederdık.
herkese selam olsun kıymetlı arkadaslar....
Asus gibi bu firmalara zorunlu bağlı bir firma bunu söyleyebiliyorsa gerçekten bitmiştir ama bence bu bitişin sebebi AMD vb değil arm işlemcileri ve android yazılımları
artık kimse x86 ya tabi değil
dediklerine katılıyorum. yanlız microsoftun hiç bir zaman düşüşe geçmez. olaya sadece son kullanıcı olarak bakmayın.
iş sektöründe büyük firmalarda holdinglerde vb.yerlerde microsoft ürünlerinin eşsiz egemen olduğu durumlar söz konusu.
kısacası server to client, client to server mimarisi hiç bir zaman bitmez.
Ben söylediğim zaman dalga geçiliyordum. Bu adamlar söyleyince sanırım tasdiklenmiş oldum. Artık inanır herhalde millet...
Resmen notebook pazarında Intel tekelinde yaşıyoruz.
Çeşit artsın ki fiyatlar düşsün, sadece AMD değil diğer işlemci üreticileri de girsin işin içine. Öyle telefona falan işlemci yapmakla kalmasın bu işler...
NOT: Kendi düşüncem beğenmeyenler hoşuna gitmeyenler olabilir. Lütfen saldırmayın.