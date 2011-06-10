Asus: Wintel dönemi sona erdi!

Asus yönetim kurulu başkanı Jonney Shih, teknoloji dünyasındaki değişikliklere dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Wintel olarak anılan ve PC dünyasına yıllarca egemen olan Windows (Microsoft) + Intel birlikteliğinin artık sona erdiğini söyleyen Shih, bundan böyle hiç bir işlemci veya işletim sistemi üreticisinin PC, tablet PC veya akıllı cihazlar pazarında o şekilde (Wintel) bir üstünlük kuramayacağını söyledi.





Wintel birlikteliğinin sona ermesinin sistem üreticilerine IT pazarında yeni fırsatlar sunacağını belirten Shih, tasarımda yenilikçi, teknoloji araştırma-geliştirmeleri yapabilen ve pazara yakın olan üreticilerin IT pazarındaki yeni dönemde başarıya ulaşacaklarını ifade etti. Açık konuşan Shih, Asus'un şu anda Apple ve Sony gibi üreticilerden öğrenmekte olduğunu ve amaçlarının yeni dönemde kendi pazar pozisyonlarını yaratmak olduğunu söyledi.





Sistem üreticilerine yeni fırsatlar sunan tablet bilgisayarların aynı zamanda IT pazarının tamamında ciddi etkiler yaratacağını belirten Shih, Asus'un üçüncü çeyrek performansının ikinci çeyrekten daha iyi olacağını ayrıca IT pazarında ikinci yarı yılın, altı aylık ilk bölümüne göre daha güçlü geçeceğini söyledi. Shih ayrıca 2008'deki krizden sonra envantör yönetim sistemini güncellediklerini de sözlerine ekledi.