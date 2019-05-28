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Asus ZenBook Pro Duo: İki 4K ekranlı dizüstü bilgisayar

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, dizüstü bilgisayarlara yeni bir bakış açısı getiriyor. Şirket iki 4K ekrana sahip dizüstü bilgisayar modeli Asus ZenBook Pro Duo'yu tanıttı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yıllar boyunca dizüstü bilgisayarların tasarımlarında çok da farklı şeyler gördüğümüzü söyleyemeyiz. Şirketler ürünlerine belli başlı dokunuşlar yaparak öne çıkarma gayretinde olsalar da, Asus'un ZenBook Pro Duo dizüstü bilgisayar modeliyle bu durumu bambaşka bir seviyeye taşıdığını söylemek yanlış olmaz.

Fiyatı henüz açıklanmadı

Bunun nedenini ise dizüstü bilgisayarın sadece 15 inç 4K ana ekrana sahip olması olarak değil, aynı zamanda klavye alanının hemen üzerinde bulunan ikincil 4K ekranı da kullanıcılara sunması olarak açıklayabiliriz. Şirketin fotoğraf veya video düzenlemeleri yapan kullanıcılara odaklı geliştirdiği Asus ZenBook Pro Duo modelinin iki ekranının da dokunmatik olduğunu belirtelim.

Asus ZenBook Pro Duo, 32 GB RAM, Intel Core i9-9980HK işlemci, 1 TB SSD depolama alanı ve NVIDIA GForce RTX2060 ekran kartı ile geliyor. Fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi yok ancak cep yakacak bir fiyat etiketine sahip olacağını söylemek mümkün. Şirket yeni dizüstü bilgisayarını 2019'un üçüncü çeyreğinde piyasaya süreceğini açıkladı.

https://www.youtube.com/watch?v=1aqI7EnfbVM Yorum Yaz
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cengizhan72 1 hf. en beğenilen
Cihazdaki ilk izlenim hayranlık bıraktı bende.
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DH Misafiri 1 hf.
İnsanların yemeden içmeden kenara koyacağı 2 maaşa bakar bu laptop. Bizim ülkemizde ise 15 maaş. (Yemeden içmeden olmayacağını biliyorum, örneklendirme için yazdım). Teknolojiden uzak, eski hurda teknolojilere tonlarca para veren bir ülke olduk çıktık. Örnek verecek olursak iPhone XS 1.000 Birim adamlarda ama bizde 13.000 birimden fazla. Dolar kurunu geçtim, vergiler en kötüsü. Üretmeyen devlet, hiçbir emek göstermeden üretenden daha çok kazanıyor. İnsanlar hurda sayılacak eski teknolojilere tonlarca para veriyor. Avrupada - Amerika'da 50-60 birime alınan kulaklıklar bizde 400 birim. Ayıp ayıp. Adam diyor işsizim üniversite mezunuyum gelmiş sizde üniversite mezunuyum diye oturduğunuz yerden para kazanmak istiyorsunuz gidin bir mağazada çalışın diyor. Mezun olan kişi de ben madem mağazada çalışacaktım neden üniversite okudum ki? diye haklı olarak soruyor. İşin özü ülkemizdeki insanların aptal bir düşünce sistemi olduğu için eşşek gibi çalışıp gençliğini heba etmeden 4k maaş alamazsına getiriyorlar. Ama şunu kimse bilmiyor ki senin aldığın 4k maaşın refahı Avrupa'da ki asgari ücretin refahının yarısı ediyor. Şimdi gelipte bana her Avrupa ülkesinde asgari ücret yüksek değil falan demeyin, bizim rakibimiz ufaklar değil, Almanya, Fransa, İngiltere. Biz ufak bir ülke değiliz!
İnsanların yemeden içmeden kenara koyacağı 2 maaşa bakar bu laptop. Bizim ülkemizde ise 15 maaş. (Yemeden içmeden olmayacağını biliyorum, örneklendirme için yaz...
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alaz1903 1 hf.
İnternet cafe döneminden kalma kafalar o kadar laf ediyor ama işte bunlar hep Windows 10 işletim sistemi sayesinde. İşletim sistemi dokunmatik ve esnek kullanım desteği sayesinde her türlü kullanım senaryosuna açık. Gerisi donanım üreticilerinin yaratıcılığına kalmış.
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denizbay1 1 hf.
Görünüş itibariyle müthiş olmuş.
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YesimCirakli 1 hf.
Türkçe klavye desteği olacaksa düşünebilirim.
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Askaparta 1 hf.
Dizüstü yıllardır dizde kaldıydı. Şimdi uyluk oldu.
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leocorte 1 hf.
TR fiyatı ±45.000 TL civarında olacaktır. 15-25.000 beklenmez. Orta seviye notebooklar 7-8 bin liradan başlıyor zaten.
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DH Misafiri 1 hf.
İnsanların yemeden içmeden kenara koyacağı 2 maaşa bakar bu laptop. Bizim ülkemizde ise 15 maaş. (Yemeden içmeden olmayacağını biliyorum, örneklendirme için yazdım). Teknolojiden uzak, eski hurda teknolojilere tonlarca para veren bir ülke olduk çıktık. Örnek verecek olursak iPhone XS 1.000 Birim adamlarda ama bizde 13.000 birimden fazla. Dolar kurunu geçtim, vergiler en kötüsü. Üretmeyen devlet, hiçbir emek göstermeden üretenden daha çok kazanıyor. İnsanlar hurda sayılacak eski teknolojilere tonlarca para veriyor. Avrupada - Amerika'da 50-60 birime alınan kulaklıklar bizde 400 birim. Ayıp ayıp. Adam diyor işsizim üniversite mezunuyum gelmiş sizde üniversite mezunuyum diye oturduğunuz yerden para kazanmak istiyorsunuz gidin bir mağazada çalışın diyor. Mezun olan kişi de ben madem mağazada çalışacaktım neden üniversite okudum ki? diye haklı olarak soruyor. İşin özü ülkemizdeki insanların aptal bir düşünce sistemi olduğu için eşşek gibi çalışıp gençliğini heba etmeden 4k maaş alamazsına getiriyorlar. Ama şunu kimse bilmiyor ki senin aldığın 4k maaşın refahı Avrupa'da ki asgari ücretin refahının yarısı ediyor. Şimdi gelipte bana her Avrupa ülkesinde asgari ücret yüksek değil falan demeyin, bizim rakibimiz ufaklar değil, Almanya, Fransa, İngiltere. Biz ufak bir ülke değiliz!
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ClassımDeğilsin 1 hf.
herahlde 3-4bin dolar fiyat çekerler, bizim burda olur 25 30bin lira, hayırlı olsun
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Ceqa 1 hf.
Millet neler kullanıyor bizde 3.500 TL'ye 5 yıl önceki dizüstü bilgisayarlar satılıyor artık
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Akasha_Ether 1 hf.
Cihaz çok güzel de işletim sistemi biraz şey.
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Kerim5100 1 hf.
O kadar özelliğin yanına neden RTX2060 ?
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AREryilmaz 1 hf. Kerim5100
acaba soğutma problemi olacağından olabilir mi?
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asus, laptop ve
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