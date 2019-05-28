Asus ZenBook Pro Duo: İki 4K ekranlı dizüstü bilgisayar

Geçtiğimiz yıllar boyunca dizüstü bilgisayarların tasarımlarında çok da farklı şeyler gördüğümüzü söyleyemeyiz. Şirketler ürünlerine belli başlı dokunuşlar yaparak öne çıkarma gayretinde olsalar da, Asus'un ZenBook Pro Duo dizüstü bilgisayar modeliyle bu durumu bambaşka bir seviyeye taşıdığını söylemek yanlış olmaz.

Fiyatı henüz açıklanmadı

https://www.youtube.com/watch?v=1aqI7EnfbVM

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Bunun nedenini ise dizüstü bilgisayarın sadece 15 inçsahip olması olarak değil, aynı zamanda klavye alanının hemen üzerinde bulunanda kullanıcılara sunması olarak açıklayabiliriz. Şirketin fotoğraf veya video düzenlemeleri yapan kullanıcılara odaklı geliştirdiğimodelinin iki ekranının da dokunmatik olduğunu belirtelim.Asus ZenBook Pro Duo,işlemci,depolama alanı veekran kartı ile geliyor.konusunda henüz bir bilgi yok ancakbir fiyat etiketine sahip olacağını söylemek mümkün. Şirket yeni dizüstü bilgisayarınıpiyasaya süreceğini açıkladı.