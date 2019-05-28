Asus ZenBook Pro Duo: İki 4K ekranlı dizüstü bilgisayar

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz yıllar boyunca dizüstü bilgisayarların tasarımlarında çok da farklı şeyler gördüğümüzü söyleyemeyiz. Şirketler ürünlerine belli başlı dokunuşlar yaparak öne çıkarma gayretinde olsalar da, Asus'un ZenBook Pro Duo dizüstü bilgisayar modeliyle bu durumu bambaşka bir seviyeye taşıdığını söylemek yanlış olmaz.
Fiyatı henüz açıklanmadıBunun nedenini ise dizüstü bilgisayarın sadece 15 inç 4K ana ekrana sahip olması olarak değil, aynı zamanda klavye alanının hemen üzerinde bulunan ikincil 4K ekranı da kullanıcılara sunması olarak açıklayabiliriz. Şirketin fotoğraf veya video düzenlemeleri yapan kullanıcılara odaklı geliştirdiği Asus ZenBook Pro Duo modelinin iki ekranının da dokunmatik olduğunu belirtelim.
Asus ZenBook Pro Duo, 32 GB RAM, Intel Core i9-9980HK işlemci, 1 TB SSD depolama alanı ve NVIDIA GForce RTX2060 ekran kartı ile geliyor. Fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi yok ancak cep yakacak bir fiyat etiketine sahip olacağını söylemek mümkün. Şirket yeni dizüstü bilgisayarını 2019'un üçüncü çeyreğinde piyasaya süreceğini açıkladı.
https://www.youtube.com/watch?v=1aqI7EnfbVM Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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