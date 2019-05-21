Asus ZenFone 6 için bootloader aracı ve kernel kaynak kodu yayınlandı

Asus geçen hafta tanıttığı ZenFone 6 amiral gemisi modelinin geliştirici dostu olmasını hedefliyor. Firma tarafından bugün ZenFone 6 için bootloader (ön yükleyici) kilidi açma aracı ve kernel kaynak kodu paylaşıldı.

Asus'un yayınladığı araç ve içerikleri kaynak linkinden indirebilirsiniz.

https://www.asus.com/Phone/ZenFone-6-ZS630KL/HelpDesk_Download/

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Bootloader aracı ile cihazınıza Asus’tan gelmeyen yazılımlar yüklemek üzere kilidi açmanız mümkün olurken kernel kaynak kodu ise özel ROM’ların ortaya çıkmasını destekleyecek. Bootloader, ya da Türkçe karşılığıyla ön yükleyici kilidi açılmış cihazlar, Asus’tan güncelleme almayacak ve bu cihazların garantisi de geçersiz olacak.