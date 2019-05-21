Asus ZenFone 6 için bootloader aracı ve kernel kaynak kodu yayınlandı

Teknoloji Editörü
Asus geçen hafta tanıttığı ZenFone 6 amiral gemisi modelinin geliştirici dostu olmasını hedefliyor. Firma tarafından bugün ZenFone 6 için bootloader (ön yükleyici) kilidi açma aracı ve kernel kaynak kodu paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Huawei, piyasadaki telefonlarına güvenlik güncellemesi ve servis desteği sunmaya devam edecek"Bootloader aracı ile cihazınıza Asus’tan gelmeyen yazılımlar yüklemek üzere kilidi açmanız mümkün olurken kernel kaynak kodu ise özel ROM’ların ortaya çıkmasını destekleyecek. Bootloader, ya da Türkçe karşılığıyla ön yükleyici kilidi açılmış cihazlar, Asus’tan güncelleme almayacak ve bu cihazların garantisi de geçersiz olacak.
Asus'un yayınladığı araç ve içerikleri kaynak linkinden indirebilirsiniz.
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-6-ZS630KL/HelpDesk_Download/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Görünüş o ki Asus Türkiye müdürünün Güney Afrika bölge sorumlusu olarak atanmasının ceremesini çekeceğiz ve resmen kendine âşık eden Zenfone 6'yı Türkiye'de göremeyeceğiz. Bunlar da daha iyi günlerimiz, bu vergi sistemi ile yakında Samsung bile çekilirse hiç şaşırmam... En son mobilite programında Mesut Çevik söylenmesi gereken her şeyi söyledi, üzerine söz söylemek gereksiz...