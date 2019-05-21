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Asus ZenFone 6 için bootloader aracı ve kernel kaynak kodu yayınlandı

Asus'un yeni tanıtılan amiral gemisi, firmanın son hamlesine göre geliştiriciler tarafından sevilmek istiyor. Asus, bugün ZenFone 6 için bootloader kilit açma aracı ve kernel kaynak kodunu yayınladı.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Asus geçen hafta tanıttığı ZenFone 6 amiral gemisi modelinin geliştirici dostu olmasını hedefliyor. Firma tarafından bugün ZenFone 6 için bootloader (ön yükleyici) kilidi açma aracı ve kernel kaynak kodu paylaşıldı.
Bootloader aracı ile cihazınıza Asus’tan gelmeyen yazılımlar yüklemek üzere kilidi açmanız mümkün olurken kernel kaynak kodu ise özel ROM’ların ortaya çıkmasını destekleyecek. Bootloader, ya da Türkçe karşılığıyla ön yükleyici kilidi açılmış cihazlar, Asus’tan güncelleme almayacak ve bu cihazların garantisi de geçersiz olacak.
Asus'un yayınladığı araç ve içerikleri kaynak linkinden indirebilirsiniz.

https://www.asus.com/Phone/ZenFone-6-ZS630KL/HelpDesk_Download/ Yorum Yaz
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Bloodin 2 hf. en beğenilen Usbehci
Asus'a attığım mail'de "Türkiye'ye gelecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek? Fiyat konusunda Samsung ve Huawei gibi Türkiye'ye özel avantajlı fiyat vermeyi düşünüyormusunuz?" yazdım, gelen cevap aşağıdadır, yorumlaması size kalmış...
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Görünüş o ki Asus Türkiye müdürünün Güney Afrika bölge sorumlusu olarak atanmasının ceremesini çekeceğiz ve resmen kendine âşık eden Zenfone 6'yı Türkiye'de göremeyeceğiz. Bunlar da daha iyi günlerimiz, bu vergi sistemi ile yakında Samsung bile çekilirse hiç şaşırmam... En son mobilite programında Mesut Çevik söylenmesi gereken her şeyi söyledi, üzerine söz söylemek gereksiz...
Asus'a attığım mail'de "Türkiye'ye gelecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek? Fiyat konusunda Samsung ve Huawei gibi Türkiye'ye özel avantajlı fiyat vermeyi düşün...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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intel7mix 2 hf.
Asus yaptığı şeyi güzel buldum.
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V4LKyR 2 hf.
Güzel, sevindirici bir gelişme. Hem de bu kadar hızlı.
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rookieone 2 hf. yeni yorumcu
Hele servisini duzeltsin de sıra bu konuya gelsin.
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MS4343 2 hf.
"Bootloader, ya da Türkçe karşılığıyla ön yükleyici kilidi açılmış cihazlar, Asus’tan güncelleme almayacak ve bu cihazların garantisi de geçersiz olacak."
Kullanıcı dostluğu mu, garanti mağduru mu yaratılacak belli değil
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Usbehci 2 hf.
Vay vay vay... Asus bu telefonla hem f/p hem de yazılım konusunda sıkıntı çıkarmayacak gibi. Çıksada detaylı incelemeleri görsek. Muhtemelen sonraki telefonum olacak.
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Bloodin 2 hf. Usbehci
Asus'a attığım mail'de "Türkiye'ye gelecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek? Fiyat konusunda Samsung ve Huawei gibi Türkiye'ye özel avantajlı fiyat vermeyi düşünüyormusunuz?" yazdım, gelen cevap aşağıdadır, yorumlaması size kalmış...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Görünüş o ki Asus Türkiye müdürünün Güney Afrika bölge sorumlusu olarak atanmasının ceremesini çekeceğiz ve resmen kendine âşık eden Zenfone 6'yı Türkiye'de göremeyeceğiz. Bunlar da daha iyi günlerimiz, bu vergi sistemi ile yakında Samsung bile çekilirse hiç şaşırmam... En son mobilite programında Mesut Çevik söylenmesi gereken her şeyi söyledi, üzerine söz söylemek gereksiz...
2 Yanıt Yanıtla +8
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ssbrutality 2 hf.
hayret asus böyle şeyler yapar mıydı
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