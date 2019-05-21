Huawei, piyasadaki telefonlarına güvenlik güncellemesi ve servis desteği sunmaya devam edecek

Hemen hemen hepimizden çok daha kötü bir Pazartesi günü geçiren Çinli telekom devi Huawei, ABD firmalarıyla artık herhangi bir işbirliği içerisine giremeyecek. Firmanın mâruz kaldığı bu yaptırımlar, Çin devletine bilgi sızdırdığına dair söylentilerden destek alıyor ve kritik kaynaklarını tehdit ediyor.

Dünya çapında çok sayıda kullanıcı olan, hatta dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Huawei, duruma yönelik açıklamalarda bulundu. Bunlardan şu an firmanın telefonlarını kullananları ilgilendiren kısmına göre, bu cihazlara güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetleri sunulmaya devam edilecek.

Gelecek cihazlarda Google hizmetlerinden ve çok sayıda Amerikan merkezli firmanın patentlerinden yararlanamayacak Huawei’yi zor günler bekliyor. Çin iç piyasasında kullanılamayan Google hizmetleri firmaya pek bir darbe indirmese de dünyada bu hizmetler son derece önemli.

Huawei’nin tam açıklaması şöyle:

Huawei, şu an aktif olan tüm Huawei ve Honor telefon ve tabletlere güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası destek hizmetlerini sunmaya devam edecek. Bu kapsama şimdiye kadar satılmışları ve global olarak stokta olan ürünler girecek.

https://www.gsmarena.com/huawei_will_keep_providing_security_updates_and_aftersales_services_to_existing_phones-news-37117.php

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“Android’in dünya çapında büyümesine ve gelişimine Huawei, ciddi anlamda katkı sağladı. Android’in küresel ölçekte kilit partnerlerinden biri olarak, açık kaynak platformuyla kullanıcılara ve endüstriye faydalı bir ekosistem oluşturmak için çalıştık.Güvenli ve sürdürülebilir bir yazılım ekosistemini, tüm kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunma amacıyla oluşturmaya devam edeceğiz.”