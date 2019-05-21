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Huawei, piyasadaki telefonlarına güvenlik güncellemesi ve servis desteği sunmaya devam edecek

Huawei'nin ABD merkezli firmalardan aldığı işbirliksizlik darbesiyle birlikte Çinli telekom devi kullanıcıları bir nebze rahatlatmak için açıklama yaptı. Detaylar haberde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Hemen hemen hepimizden çok daha kötü bir Pazartesi günü geçiren Çinli telekom devi Huawei, ABD firmalarıyla artık herhangi bir işbirliği içerisine giremeyecek. Firmanın mâruz kaldığı bu yaptırımlar, Çin devletine bilgi sızdırdığına dair söylentilerden destek alıyor ve kritik kaynaklarını tehdit ediyor.
Dünya çapında çok sayıda kullanıcı olan, hatta dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Huawei, duruma yönelik açıklamalarda bulundu. Bunlardan şu an firmanın telefonlarını kullananları ilgilendiren kısmına göre, bu cihazlara güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetleri sunulmaya devam edilecek.
Gelecek cihazlarda Google hizmetlerinden ve çok sayıda Amerikan merkezli firmanın patentlerinden yararlanamayacak Huawei’yi zor günler bekliyor. Çin iç piyasasında kullanılamayan Google hizmetleri firmaya pek bir darbe indirmese de dünyada bu hizmetler son derece önemli.
Huawei’nin tam açıklaması şöyle:
“Android’in dünya çapında büyümesine ve gelişimine Huawei, ciddi anlamda katkı sağladı. Android’in küresel ölçekte kilit partnerlerinden biri olarak, açık kaynak platformuyla kullanıcılara ve endüstriye faydalı bir ekosistem oluşturmak için çalıştık.
Huawei, şu an aktif olan tüm Huawei ve Honor telefon ve tabletlere güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası destek hizmetlerini sunmaya devam edecek. Bu kapsama şimdiye kadar satılmışları ve global olarak stokta olan ürünler girecek.
Güvenli ve sürdürülebilir bir yazılım ekosistemini, tüm kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunma amacıyla oluşturmaya devam edeceğiz.”

https://www.gsmarena.com/huawei_will_keep_providing_security_updates_and_aftersales_services_to_existing_phones-news-37117.php Yorum Yaz
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Lomax. 2 hf. en beğenilen uykuadam
Vestelin kendine ait bir işletim sistemi, uygulama marketi, ekosistemi falan mı var? Donanımını kendi üretmeye başladı da, haberimiz mi olmadı? :)
Çok yanlış yere gelmişsiniz...
Vestelin kendine ait bir işletim sistemi, uygulama marketi, ekosistemi falan mı var? Donanımını kendi üretmeye başladı da, haberimiz mi olmadı? :)Çok yanl...
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Orodruin 2 hf.
Dertsiz gönüllere kramp, işte benim Donald Trump.
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FreeRun 2 hf.
Huawei epey yükselişteydi tabi hemen bir takoz koydular adamların önüne nokia da olduğu gibi
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1 Avatar
Mr. Jingles 2 hf.
Huawei’in kendi işletim sistemini geliştirmesinin sebebi bu yaptıklarından dolayı böyle durumla karşılaşma ihtimali idi. Çünkü bu yaptıklarının açığa çıkması durumunda Google’dan ban yiyeceğini adı gibi biliyordu. Fakat kendi işletim sistemi dünyada tutmamaz. Google’ın lisans iptal etmesi, telefonlarında Google hizmetlerinin kullanılamaması demek Çin dışındaki ve özellikle batılı ülkelerdeki tüketiciler açısından ürünleri çöp yapar.
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Lumibrite 2 hf.
İyi Allah Razı Olsun... Teknik desteğe devam edeceklermiş!

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mcebi001 2 hf.
Ben yıllardır bu forumda yerli mobil ve PC yazılımı olmalı admin ABD veya bir başkasının olduğu sistem hem güvenli olamaz hemde bu örnekteki gibi adam aniden pic gibi ortada bırakabilir diyorum.. umarım ülke menfaatlerini düşünen herkes bu işe öncelik verir..!
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FreeRun 2 hf.
Huawei epey yükselişteydi tabi hemen bir takoz koydular adamların önüne nokia da olduğu gibi
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Azumi 2 hf.
Dikkat ederseniz güncelleme haberleri hep "güvenlik güncellemesi alacak" şeklinde yapılıyor. Android güncellemesi alıp almayacağı ile ilgili bir şey söylenmiyor ki ben bunu almayacağına bağlıyorum.
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Paetzold 2 hf.
İlk defa Huawei alalım dedik olanlara bak
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ozbey08 2 hf.
şerefsiz ABD telekon pazarında tekel olmaya çalışıyor. Huawei nin arkasındayız.
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MS4343 2 hf. ozbey08
Huawei'de başına böyle bir şey geleceğini biliyormuş baksana...Karşı tarafla anlaşmak için adım atmış mı? hayır! (Trump, tabii serefsiz o ayrı)
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MS4343 2 hf.
Huawei, el mecbur anlaşacak... şayet anlaşmaya varamazsa bir daha nah! telefon satar...(Çin dışına)
Sattığı telefonlar da hiç ucuz değil!..
Daha somut bir şey oluşmamışken 2.elde satılmamaya başladı!
Ben 15 gün önce aldım, şu an gerçekten pişman oldum...Sonuçta eşek yükü paralar verilerek alınan cihazlar...
Tamam güvenlik güncellemesi verecek de, sistem güncellemesi???
Pollyanna gibi "güncelleme hiç önemli değil" falan diyemeyeceğim
Yok yere macera aramasın... Yeni işletim sistemi çıkaracak falan, müşterisinin yarıdan fazlasını kaybeder.
Hadi bizim ülke neyse de, başka yerlerde tüketici davalarıyla uğraşır durur!
Sonuçta tüketicinin suçu yok...
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MacGyver. 2 hf.
Çağrı bey'ciğim Türkçe'de şuan diye bir kelime yoktur, "şu an" diye yazılır. Bunu düzeltirseniz iyi olur.
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cbabuccuoglu 2 hf. yeni yorumcu MacGyver.
Uyarınız için teşekkür ederim MacGyver Bey, düzeltmeleri yaptım.
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Orodruin 2 hf.
Dertsiz gönüllere kramp, işte benim Donald Trump.
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huawei, huawei güncelleme ve
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