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Asus dünyanın ilk 3 bant WiFi 6 yönlendiricisini satışa sunuyor

Bağlantı kapasitesini 4 katına çıkararak verimliliği artıran WiFi 6 teknolojisi yaygınlaşıyor. Asus ROG markası da oyunculara yönelik 3 bant WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu.
5 ay
11,6b
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus dünyanın ilk 3 bant WiFi 6 yönlendiricisini satışa sunuyor

Kablosuz ağ bağlantılarında kapasiteyi artırarak bağlı cihazların daha verimli veri transferine imkân sunan WiFi 6 standardı giderek yaygınlaşıyor. Asus dünyanın ilk 3 bant WiFi 6 yönlendiricisini satışa sunuyor.

WiFi 6 nedir?

WiFi 6 standardı 2.4GHz ve 5GHz bantlarını aynı anda kullanarak kullanıcı başına daha fazla veri transfer hızı sunmayı başarıyor. Özellikle bir cihazın bağlantıya çok yüklendiği zaman diğer cihazların bundan olumsuz etkilenmesi son eriyor. Kapasite anlamında WiFi 6 standardı WiFi 5 standardını dörde katlıyor.

Asus ROG Rapture GT-AX11000 özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Rapture GT-AX11000 yönlendirici modeli WiFi 6 standardı sayesinde 11000Mbps hızlarına kadar çıkabiliyor. 160MHz bant genişliğine sahip pek çok WiFi 5 yani WiFi AC cihazı da bu yüksek hızlardan yararlanabilecek.

OFDMA teknolojisi sayesinde kapsama alanını yüzde 80 civarında genişleten yönlendirici yine Target Wait Time (TWT) teknolojisi ile bağlı cihazların batarya ömrünü 7 kat oranında artırabiliyor.

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ROG Rapture GT-AX11000 modeli bir adet 5GHz WiFi bandını tamamen oyun için ayırıyor. Dinamik frekans seçimi DFS özelliği ile birlikte akışmalar en aza indiriliyor ve akıcı bir oyun tecrübesi sağlanıyor.

Ayrıca Game Radar özelliği en iyi oyun sunucusunu bulmaya yardımcı olurken Open Nat teknolojisi de üç aşamalı port yönlendirme ile verimli bir bağlantı sağlamayı amaçlıyor. Öncelik sırasını ayarlayan GameFirst V teknolojisi, otomatik önceliklendirme yapan Game Boost ve oyun sunucularını tarayabilen wtfast birlikte üç seviyeli oyun hızlandırma paketini oluşturuyor.

1.8GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir ARM işlemciden gücünü alan yönlendirici 2.5G Ethernet portu sayesinde en iyi kablolu bağlantı imkanını sunuyor. Ayrıca Aura RGB aydınlatma da modelde yerini almış.

Yazılım tarafında Trend Micro tabanlı AiProtection Pro ömür boyu ücretsiz ağ güvenliğini sağlarken ASUS AiMesh ise uyumlu diğer cihazlarla bir örgü ağı kurmayı sağlıyor. Asus ROG Rapture GT-AX11000 için 630$ civarında bir fiyat etiketi mevcut.

 

https://www.techpowerup.com/250522/asus-rog-announces-the-rapture-gt-ax11000-worlds-first-tri-band-802-11ax-router Yorum Yaz
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Silver_Code 5 ay
Türkiyede en fazla aksesuar olur bu bağlantı hızıyla tek antenini zor kullanırız
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heyysanadiyom 2 ay Silver_Code
8 megabit paketimle kullanacaktım
aldığım hızda 7000 kbps civarlarında genelde
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Sharparrow 5 ay
Bu antenlere acil çözüm bulmaları lazım
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hömmgüzel 5 ay Sharparrow
Daha kaslı duruyo alet.Değişik havası var.
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