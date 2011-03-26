Asus referans tasarımlı GeForce GTX 590 modelini duyurdu

Özel tasarımlı Radeon HD 6990 modeli üzerinde çalıştığı belirtilen Asus, Nvidia'nın GeForce GTX 590 lansmanına referans tasarımlı modeliyle katılan üreticiler arasında yer alıyor. Tayvan merkezli firma yaptığı resmi açıklamayla, Nvidia cephesindeki en hızlı grafik çözümü olan GeForce GTX 590 tabanlı yeni modelini duyurdu.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun çiftinden güç alan yeni model, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 3GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1024x paralel işlem birimine sahip. ROP sayısı 96 olan ve 128x doku ünitesiyle gelen kartın grafik işlemcileri 607MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3414MHz'de çalışıyor.

Gerek çalışma hızları gerekse de soğutucu tasarımıyla Nvidia'nın referans modelini baz alan ekran kartı için Asus, Voltage Tweak özelliğine dikkat çekiyor. Kullanıcılara vGPU yani grafik işlemci çalışma geriliminin değerleriyle oynama olanağı tanıyan kartın bu sayede standart modellere göre daha yüksek performans sunabildiği belirtiliyor.

Quad SLI ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan ekran kartında görüntü aktarımı için 3x DVI ve Mini DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Asus tarafından önümüzdeki günlerde yaygın satışa sunulması beklenen kart, Avrupa'da 599 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini almış durumda.