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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus referans tasarımlı GeForce GTX 590 modelini duyurdu

8 yıl
10,4b
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11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel tasarımlı Radeon HD 6990 modeli üzerinde çalıştığı belirtilen Asus, Nvidia'nın GeForce GTX 590 lansmanına referans tasarımlı modeliyle katılan üreticiler arasında yer alıyor. Tayvan merkezli firma yaptığı resmi açıklamayla, Nvidia cephesindeki en hızlı grafik çözümü olan GeForce GTX 590 tabanlı yeni modelini duyurdu.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun çiftinden güç alan yeni model, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 3GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1024x paralel işlem birimine sahip. ROP sayısı 96 olan ve 128x doku ünitesiyle gelen kartın grafik işlemcileri 607MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3414MHz'de çalışıyor.

Gerek çalışma hızları gerekse de soğutucu tasarımıyla Nvidia'nın referans modelini baz alan ekran kartı için Asus, Voltage Tweak özelliğine dikkat çekiyor. Kullanıcılara vGPU yani grafik işlemci çalışma geriliminin değerleriyle oynama olanağı tanıyan kartın bu sayede standart modellere göre daha yüksek performans sunabildiği belirtiliyor.

Quad SLI ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan ekran kartında görüntü aktarımı için 3x DVI ve Mini DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Asus tarafından önümüzdeki günlerde yaygın satışa sunulması beklenen kart, Avrupa'da 599 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini almış durumda.


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bAhAdR3 8 yıl
Bu karta pek fazla oc yapmaya gerek yok tehlikeyede girmeyede gerek yok (:
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DH Misafiri 8 yıl
referans ürünlerden farklı ve güçlü özellikleri olması tercih nedenidr benim için .. teşeküürlerr.
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SupermanPrime 8 yıl
bu kart 900 mhz de çalışacak ? hadi bakalım :D
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=lachesis= 8 yıl
patlayıcı gibi duruyo
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CodeMachine 8 yıl
Dünya geneli yayın yapan teknoloji sitesinin Türkçe versiyonundan alınmıştır: "Grafik ürünlerine getirdiği farklı yaklaşımlar ile referans ürünler arasından sıyrılan ASUS'un GTX 590 modelinde ASUS’a özel Voltage Tweak teknolojisi ile grafik kartı 918 MHz hızda çalıştırılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, GeForce GTX 590'nın referans modelinde 607 MHz olan çekirdek hızını voltaj aşırımı ile 918 MHz'e kadar çıkarabiliyor. Bu, %50'den daha fazla saat hızı artışı demek. Fiyat ve çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi alamadık."
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dhsacit 8 yıl
valla ben yaparım işlemci sogutucusu alır takarım tabi rüyamda nerde bende o kadar para ama asus hd5970 ares gibi bişe cıkarırsa oc yapılır rahat
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M@U 8 yıl
Hadi diğerlerini anladım da bu kartın üstüne de "%50 daha hızlı" yazılır mı yahu! 700mhz'in üzerine çıktıktan sonra (tabi çıkılırsa) adam dua etmeye mi başlasın, kartının yanmaması için?
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Source 8 yıl

M@U

Hadi diğerlerini anladım da bu kartın üstüne de "%50 daha hızlı" yazılır mı yahu! 700mhz'in üzerine çıktıktan sonra (tabi çıkılırsa) adam dua etmeye mi başlasın, kartının yanmaması için?



Bu karta oc yapmak için biraz yürekli olmak lazım
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Sunbuloglu 8 yıl
Bu karta O.C. yapmak her babağidin harcı değil. Çünkü kartı yakma tehlikesi var. Biraz bekleyip özel soğutuculu ve fabrika çıkışı O.C. modelleri almak sanırım en mantıklısı olacak. Tabi o kadar bekledikten sonra hala bekleyebilirseniz.
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