Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Radeon Super Resolution oyunlara performans iyileştirmesi getiriyor

    AMD Radeon Super Resolution adındaki yeni teknoloji ile belirli Radeon ekran kartlarında 3 boyutlu görsellerin çözünürlüklerini çok daha iyi hale getirilebiliyor.
    1

    AMD Radeon Super Resolution
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin FSR 2.0 teknolojisi ile yapay zekâ çekirdekleri gerektirmeden rakip ekran kartlarında bile ölçeklendirme imkânı sunarken benzer bir teknoloji olan Radeon Super Resolution (RSR) da Radeon ekran kartlarını hedefliyor.

    AMD RSR nedir?

    AMD Radeon Super Resolution (RSR) teknolojisi uyumlu olmayan oyunlarda dahi kare hızlarını arttırabilen bir performans geliştirme aracı olarak öne çıkıyor. AMD sürücüleri içerisine entegre edilen araç, FSR 1.0 teknolojisini temel alıyor.

    En az Radeon RX 5000 serisinden bir ekran kartı gerektiren araç düşük çözünürlükte işlenen 3D sahneyi alarak FSR ölçekleme algoritması ile geliştiriyor. Aracın çalışması için oyunun düşük çözünürlükte oynatılması yeterli. Bir nevi görsellerin yüksek kaliteye ölçeklendirilmesi ile aynı mantıkta çalışıyor.

    Radeon ekran kartlarının yanında yeni nesil Ryzen APU’larındaki RDNA grafik birimlerinde de çalışan RSR bir dezavantaja sahip. Oyunlarda verilerin yansıtıldığı üst veya alt kısımdaki HUD modüllerinde görüntü düşmesi yaşanabiliyor. Özellikle RTS ve RPG oyunlarda HUD sembolleri veya envanter ikonları bozulabiliyor. AMD Software 22.3.1 güncellemesi ile RSR aracı da sunulmuş olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-45
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız