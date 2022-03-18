AMD Radeon Super Resolution oyunlara performans iyileştirmesi getiriyor

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AMD’nin FSR 2.0 teknolojisi ile yapay zekâ çekirdekleri gerektirmeden rakip ekran kartlarında bile ölçeklendirme imkânı sunarken benzer bir teknoloji olan Radeon Super Resolution (RSR) da Radeon ekran kartlarını hedefliyor.

AMD RSR nedir?

AMD Radeon Super Resolution (RSR) teknolojisi uyumlu olmayan oyunlarda dahi kare hızlarını arttırabilen bir performans geliştirme aracı olarak öne çıkıyor. AMD sürücüleri içerisine entegre edilen araç, FSR 1.0 teknolojisini temel alıyor.

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En az Radeon RX 5000 serisinden bir ekran kartı gerektiren araç düşük çözünürlükte işlenen 3D sahneyi alarak FSR ölçekleme algoritması ile geliştiriyor. Aracın çalışması için oyunun düşük çözünürlükte oynatılması yeterli. Bir nevi görsellerin yüksek kaliteye ölçeklendirilmesi ile aynı mantıkta çalışıyor.

Radeon ekran kartlarının yanında yeni nesil Ryzen APU’larındaki RDNA grafik birimlerinde de çalışan RSR bir dezavantaja sahip. Oyunlarda verilerin yansıtıldığı üst veya alt kısımdaki HUD modüllerinde görüntü düşmesi yaşanabiliyor. Özellikle RTS ve RPG oyunlarda HUD sembolleri veya envanter ikonları bozulabiliyor. AMD Software 22.3.1 güncellemesi ile RSR aracı da sunulmuş olacak.

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