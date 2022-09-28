Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, Arc A770 ekran kartının fiyatını açıkladı: Nvidia mı Intel mi?

    Intel Arc A770 masaüstü ekran kartının fiyatı açıklandı. Nvidia RTX 3060 ile aynı fiyattan satılacak. Intel Arc A770 ekran kartı neler sunuyor?                  
    Oy Ver

    Intel Arc A770 fiyat

    Intel, en yeni ekran kartı Arc A770’nin fiyatını açıkladı. Nvidia RTX 3060 GPU ile karşılaştırılan Intel Arc A770’nin çıkış tarihi de belli oldu.

    Nvidia RTX 3060 ile aynı fiyat, daha yüksek performans

    Intel, Arc serisi masaüstü ekran kartı modellerinden Arc 770’nin fiyatını resmi olarak açıkladı. Dengi gösterilen Nvidia’nın RTX 3060 ekran kartı ile aynı fiyattan; 329 dolardan satışa çıkacak. 12 Ekim'den itibaren satın alınabilir olacak.

    Nvidia RTX 3060 ekran kartı ile aynı fiyattan satışa çıkan ancak çok daha performanslı olacağı söylenen Intel Arc A770, yeni tanıtılan A380 ve A750 ekran kartları içinde en iyi model. A770, 32 Xe çekirdeği ve ışın izleme birimine sahip Arc 7 GPU’ya dayanıyor. 8GB ve 16GB bellek seçenekleri olan yeni Intel ekran kartı, Intel’in yapay zeka tabanlı görüntü rekonstrüksiyonu ve süper örnekleme tekniği olan XeSS’i de destekliyor.

    Intel A serisi ekran kartları
    Tam Boyutta Gör

    Intel A770 ekran kartının açıklanan fiyatının 8GB’lık model olduğunu belirtmekte fayda var. 16GB’lık sınırlı üretim modeli için fiyat açıklanmadı. Intel, yeni ekran kartını Nvidia’nın RTX 3060 modeliyle kıyaslıyor. Şimdiye kadar birçok benchmark (kıyaslama) tablosu paylaştı. Aynı fiyatta olmalarına rağmen, Arc 770, ray tracing performansında RTX 3060’ın önünde.

    Intel CEO'su: Ekran kartı fiyatları uçtu, bugün bunu çözüyoruz

    Intel’in CEO’su ekran kartı fiyatlandırmasına ilişkin olarak, “Ekran kartı fiyatlarını uzun süredir 200 - 300 dolar aralığında görüyoruz ve son birkaç yılda ekran kartı fiyatları inanılmaz yükseldi. Oyuncu topluluğunu kaybetmek istemezsiniz, bugün bunu çözüyoruz.” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    Sarı Mucit 3 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız