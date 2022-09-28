Intel, Arc A770 ekran kartının fiyatını açıkladı: Nvidia mı Intel mi?

- Nvidia RTX 3060 ile aynı fiyat, daha yüksek performans
- Intel CEO'su: Ekran kartı fiyatları uçtu, bugün bunu çözüyoruz
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Intel, en yeni ekran kartı Arc A770’nin fiyatını açıkladı. Nvidia RTX 3060 GPU ile karşılaştırılan Intel Arc A770’nin çıkış tarihi de belli oldu.
Nvidia RTX 3060 ile aynı fiyat, daha yüksek performans
Intel, Arc serisi masaüstü ekran kartı modellerinden Arc 770’nin fiyatını resmi olarak açıkladı. Dengi gösterilen Nvidia’nın RTX 3060 ekran kartı ile aynı fiyattan; 329 dolardan satışa çıkacak. 12 Ekim'den itibaren satın alınabilir olacak.
Nvidia RTX 3060 ekran kartı ile aynı fiyattan satışa çıkan ancak çok daha performanslı olacağı söylenen Intel Arc A770, yeni tanıtılan A380 ve A750 ekran kartları içinde en iyi model. A770, 32 Xe çekirdeği ve ışın izleme birimine sahip Arc 7 GPU’ya dayanıyor. 8GB ve 16GB bellek seçenekleri olan yeni Intel ekran kartı, Intel’in yapay zeka tabanlı görüntü rekonstrüksiyonu ve süper örnekleme tekniği olan XeSS’i de destekliyor.
Intel A770 ekran kartının açıklanan fiyatının 8GB’lık model olduğunu belirtmekte fayda var. 16GB’lık sınırlı üretim modeli için fiyat açıklanmadı. Intel, yeni ekran kartını Nvidia’nın RTX 3060 modeliyle kıyaslıyor. Şimdiye kadar birçok benchmark (kıyaslama) tablosu paylaştı. Aynı fiyatta olmalarına rağmen, Arc 770, ray tracing performansında RTX 3060’ın önünde.
Intel CEO'su: Ekran kartı fiyatları uçtu, bugün bunu çözüyoruz
Intel’in CEO’su ekran kartı fiyatlandırmasına ilişkin olarak, “Ekran kartı fiyatlarını uzun süredir 200 - 300 dolar aralığında görüyoruz ve son birkaç yılda ekran kartı fiyatları inanılmaz yükseldi. Oyuncu topluluğunu kaybetmek istemezsiniz, bugün bunu çözüyoruz.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum