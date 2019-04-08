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Asus’tan FPS oyuncuları için özel klavye serisi

FPS oyuncusu olarak CTRL tuşu sizin için hayati önem taşıyorsa merakla beklenen Asus ROG Strix Scope klavyesi satışa çıkıyor. Asus ROG Strix Scope özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 ay
3,2b
1
7
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar pazarının ilk dönemlerinde standart tuş dizilimli klavye tasarımları herkes için yeterliydi ancak bugün özellikle oyuncu tarafının gelişmesiyle radikal değişiklikler yaşandı. Bölünmüş klavyeler, daha az tuşlara sahip klavyeler, ergonomik klavyeler gibi pek çok kategori ortaya çıktı. Oyun türlerine göre de bu kategorilerin çeşitlendiğini görüyoruz.

Asus ROG Strix Scope özellikleri ve fiyatı

Asus’un ROG Strix markası altında satışa sunduğu Scope serisi RGB oyuncu klavyeleri de buna göre şekilleniyor. FPS oyuncularının CTRL tuşuna duyduğu ihtiyaca göre çalışma yapan Ar-Ge ekibi ortaya iki kat daha geniş bir tuş tasarımı çıkarmış. Sol Windows tuşu ise bunun için biraz daha daraltılmış. Bu tasarıma Xccurate Design Ctrl adı verilmiş.

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Diğer taraftan WASD tuşları için özel gümüş renkli kaplamalar da kutuya eklenmiş. Uyumlu çıkarıcısı ile oyuncular WASD tuşlarını diğer tuşlardan ayıracak kaplama değişimini uygulayabiliyorlar. Ayrıca çıkarıcı ile sık kullanılan tuşları özelleştirebiliyorsunuz.

Cherry MX Red, Brown, Blue, Black, Silent Red ve Speed Silver tuş seçenekleri olan klavye dayanıklılık odaklı. Uyumlu yazılımı ile oyunlara göre tuşları özelleştirebiliyorsunuz. Yazılım ayrıca enerji verimliliği de sağlıyor.

F5-F12 arasındaki tuşlar özel medya kısa yollarına sahip. Bu yüzden kısa yol ikonları üst kısımda yer alırken F ikonları da alt kısımda yer alıyor. Her iki kısım da aydınlatılmış. Ayrıca F12 tuşunda Hayalet modu mevcut ve bastığınız anda uygulamaları saklayarak sesi kısıyor.

ROG Strix CTRL olarak CES 2019 fuarında sergilenen klavye son haliyle ROG Strix Scope ismini aldı. 2019 iF tasarım ödülünün de sahibi olan klavye 150 Pound fiyat etiketi ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

 

https://www.techpowerup.com/254350/asus-announces-rog-strix-scope-series-keyboard Yorum Yaz
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Alex5 1 ay yeni yorumcu
Gaming fare klavye seti dedikleri ürünlerin büyük kısmının olayı jan janlı ledler. Birkaç tane gerçekten iyi ürün var ama gaming adı o kadar gereksiz kullanılmaya başladı ki artık pek bir anlamı kalmadı
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Question-X 1 ay
650 TL civarına "Asus Strix Flare" var veya iskeletsiz sade klavye olsun diyene 600 TL civarına "Asus Claymore" var , bu şartlar altında bu klavyenin tercih edilmesi için bir neden yok
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pop-up 1 ay
işlevsellik açısından beklentiyi karşılamayacak gibi duruyor
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al-ozaria 1 ay
Bu yurt dışı içindir. Tr pzarına: O cücük kadar enter tuşu ve bilek desteksiz gelirse, geldikleri gibi giderler.
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Rolnes 1 ay al-ozaria
Sene 2019 hala yanlışlıkla Windows tuşuna basılıyor mu gerçekten
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DH Misafiri 1 ay
Mantıklı , oyun oynarken yanlışlıkla Windows tuşuna basma sorunu olmaz.
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