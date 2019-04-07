Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi

İçerik üreticiliğinin son dönemde önem kazanması firmaları da birleşik çözümlere yönlendiriyor. Panasonic Lumix G95 fotoğraf makinesi fotoğraf ve video kaydı için en iyi özellikleri sunuyor.

Panasonic Lumix G95 özellikleri ve fiyatı

Micro Four Thirds sınıfında olan Panasonic Lumix G95 modeli 20.3MP çözünürlüğünde Digital Live MOS sensör barındırıyor. Panasonic Venus Engine görüntü motoru yanında çift görüntü sabitleme tercih edilmiş. Dual I.S. teknolojisi hem 2 eksenli optik görüntü dengeleme hem de 5 eksenli gövde görüntü dengelemeyi birleştiriyor.

Depth From Defocus (DFD) ve Contrast AF teknolojileri sensörün 0.07 saniyede odaklanmasını sağlıyor. AFS/MF modunda 9 fps, AFC modunda ise 6 fps sürekli çekim yapılabiliyor. Sürekli çekim modunda toplam 600 JPEG veya 30 RAW içeriğe erişilebiliyor.

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Lumix 4K Photo modunda makine 30fps hızında 8MP görüntüler çekebiliyor. Bu modda serbest odaklama, odaklama istifleme, 4K canlı kırpma yer alıyor. Ayrıca yüz tanıma, tek çekim odaklama ve düşük ışık odaklama seçenekleri de yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Cihaz 3840 x 2160 çözünürlüğünde 30p veya 24p kayıt yapabiliyor. Full HD yavaş çekim 120 fps veya 60 fps hızında gerçekleşiyor. Görüntüler anlık olarak HDMI üzerinde harici ekranlara verilebiliyor.

Cihazın OLED vizörü 2360k nokta çözünürlüğe sahip. 3 inçlik LCD dokunmatik ekran ise dönebiliyor. 3.5mm girişi, WiFi, Bluetooth 4.2 özellikleri olan makine USB veya adaptör üzerinden şarj edilebiliyor. Panasonic Lumix G95 modeli LUMIX G 12-60mm 3.5-5.6 ile birlikte Mayıs ayında 1200$ olarak satışa çıkacak. İki batarya taşıyabilen DMW-BGG1 Battery Grip ise 350$ seviyesinde.