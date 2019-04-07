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Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi

Amiral gemisi seviyesinin biraz daha altına konumlanan Panasonic Lumix G95 gelişmiş video ve fotoğraf yeteneklerini bir araya getiriyor. Panasonic Lumix G95 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 ay
3,3b
1
16
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İçerik üreticiliğinin son dönemde önem kazanması firmaları da birleşik çözümlere yönlendiriyor. Panasonic Lumix G95 fotoğraf makinesi fotoğraf ve video kaydı için en iyi özellikleri sunuyor.

Panasonic Lumix G95 özellikleri ve fiyatı

Micro Four Thirds sınıfında olan Panasonic Lumix G95 modeli 20.3MP çözünürlüğünde Digital Live MOS sensör barındırıyor. Panasonic Venus Engine görüntü motoru yanında çift görüntü sabitleme tercih edilmiş. Dual I.S. teknolojisi hem 2 eksenli optik görüntü dengeleme hem de 5 eksenli gövde görüntü dengelemeyi birleştiriyor.

Depth From Defocus (DFD) ve Contrast AF teknolojileri sensörün 0.07 saniyede odaklanmasını sağlıyor. AFS/MF modunda 9 fps, AFC modunda ise 6 fps sürekli çekim yapılabiliyor. Sürekli çekim modunda toplam 600 JPEG veya 30 RAW içeriğe erişilebiliyor.

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Lumix 4K Photo modunda makine 30fps hızında 8MP görüntüler çekebiliyor. Bu modda serbest odaklama, odaklama istifleme, 4K canlı kırpma yer alıyor. Ayrıca yüz tanıma, tek çekim odaklama ve düşük ışık odaklama seçenekleri de yer alıyor.

 

Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi
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Cihaz 3840 x 2160 çözünürlüğünde 30p veya 24p kayıt yapabiliyor. Full HD yavaş çekim 120 fps veya 60 fps hızında gerçekleşiyor. Görüntüler anlık olarak HDMI üzerinde harici ekranlara verilebiliyor.

Cihazın OLED vizörü 2360k nokta çözünürlüğe sahip. 3 inçlik LCD dokunmatik ekran ise dönebiliyor. 3.5mm girişi, WiFi, Bluetooth 4.2 özellikleri olan makine USB veya adaptör üzerinden şarj edilebiliyor. Panasonic Lumix G95 modeli LUMIX G 12-60mm 3.5-5.6 ile birlikte Mayıs ayında 1200$ olarak satışa çıkacak. İki batarya taşıyabilen DMW-BGG1 Battery Grip ise 350$ seviyesinde.

 

https://www.slashgear.com/panasonic-lumix-g95-micro-four-thirds-camera-price-specifications-video-05572232/ Yorum Yaz
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amasseia 1 ay
Güzel bir kamera olmuş. Panasonic özellikle video konusunda çok çok başarılı.
Yalnız 60 FPS yapmamış çok ayıp etmiş, tüh çöp olmuş, gözler arar şimdi 60 fpsyi. Millet çıldırmış gerçekten!
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kakarikikiri 1 ay
özelliklere bişey diyemem, micro four thirds sistem de çok hoşuma giden bir sistem ama bu fiyatlar çok uçuk arkadaş. panasonic s1 i 3k dolara çıkardı, yanında 24-105 lensi at parasına satıyor, çok abartmaya başladılar fiyatları. bu cihazda ne olursa olsun hali hazırda mft bir cihaz, tamam fullframe herşey demek değil ama yine de fullframe fullframe dir.
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SC0RPI0N 1 ay
Gülünecek bişey yok başlıkta bu cihazın hem video ve hem fotoğraf için geliştirildi demesi biraz garip değil mi ? Bu fiyatin altındaki SLR makinalarda 4k 30 fps var zaten.. bu cihaz video için geliştirildi deniliyor ise ben bu fiyata 60 fps makina almak isterim..
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Glorfindel1907 1 ay
Neden 60 fps çekmiyor diyenler neyse'de telefonlardaki küçük sensör bile çekiyor bu nasıl çekemiyor yazanlara gülüyorum
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kurs@tz 1 ay Glorfindel1907
Boyu değil işlevi önemli

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ozturert 1 ay
Çok acaip nefis video uzmanları var bu sitede. Çok acaip hem de...
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emsalsszz 1 ay
2016 da çıkan Lenovo P2 bile 4k 30 fps cam gibi kamera kaydı alıyor.
2019 da bu kamerayla çıkıpta "video ve fotoğraf için Geliştirdik" cümlesi kullanılabiliniyor ise başka sözüm yok
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dere.beyi 1 ay
abi gerçekten 4k 60 fps 10 bit standart olmalı şu cihazlar da
minicik lensi olan telefonlarda bile 4k 30fps var
sadece işi çekim olan bir cihaz da bunun olmayışı artniyet valla
2019 da bu cihaz 8k 24 fps 4k 60 fps olmalıydı...
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The.Mafia 1 ay
4K da 60 fps çekim yapmasını beklerdim çünkü fiyat 1200 dolar bu fiyat verilecekse olması gereken özellik
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.T. 1 ay The.Mafia
O fiyata video kameralarda bile 60 fps yok.
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SC0RPI0N 1 ay
4K 60 fps çekim yapamıyorsa sadece fotoğraf makinası
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.T. 1 ay SC0RPI0N
Harika tespit, o halde bunlar da fotoğraf makinesi oluyor. canon.com.tr/... sony.com.tr/...
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panasonic, panasonic lumix g95 ve
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