Asus trackpad modülünü daha yenilikçi hale getiriyor

Yıllar boyunca dizüstü bilgisayar modellerinde fare olarak kullanılan dokunmatik alan ya da trackpad sabit bir şekilde tasarlandı. Bir süredir çeşitli parmak hareketleri ile dokunmatik alanların daha fazla fonksiyon eda ettiklerini görüyoruz. Şimdi ise bu alanların yerini dokunmatik ekranlar alıyor.

Asus ScreenPad 2.0 neler sunuyor?

Computex 2019 fuarında sahne alan Asus, ScreenPad 2.0 adını verdiği yeni trackpad modülünü duyurdu. Bir sene önce firma ScreenPad adındaki dokunmatik ekranlı trackpad geliştirmişti. Yeni nesil öncekinden daha iyi hale getirilmiş.

ScreenPad 2.0 ilk olarak enerji verimliliğine odaklanıyor. İlk nesil modül enerji tüketimi nedeniyle dizüstü bilgisayarın kullanım süresini yüzde 20-30 oranında azaltıyordu ve düşük seviyelerde ise kullanıcı kapatmak zorunda kalıyordu.

Ayrıca Bkz.

"MSI yeni X570 anakartlarını duyurdu"

Yeni modül bağımsız ekran kartından alınarak işlemcinin dahili grafik birimine bağlanmış. Bu sayede 2.5 enerji tasarrufu elde edilmiş. ScreenPad 2.0 ile yeni ZenBook Pro dokuz saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.

İkinci olarak ekran boyutu 5.65 inçe çıkarılmış ve 18:9 görüntü oranına yer verilmiş. Böylece uygulama kullanımında rahatlık sağlanmış. Ara yüz akıllı telefon ara yüzüne daha çok benzetilmiş ve kullanımı kolaylaşmış. Ana ekrandan uygulamalar sürüklenerek dokunmatik alana atılabiliyor.

Sağ üst kısımdaki X tuşuna basarak standart touchpad alanı yüzeye geliyor. Yine aynı tuşla dokunmatik ekran geri geliyor. Ayrıca üç parmakla sürükleme yapınca da touchpad açılabiliyor. Birkaç saniye kullanılmayınca yüzey yeniden ara yüze geri dönüyor.

ScreenPad 2.0 ara yüzü the ZenBook 13, 14, 15 ve ZenBook Flip 15 ile VivoBook S14 ve S15 modellerinde yer alacak.