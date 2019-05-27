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Asus trackpad modülünü daha yenilikçi hale getiriyor

Asus ScreenPad 2.0 yenilikçi trackpad yüzeyi ile dizüstü modellerinde artık ikinci bir ekran imkânı sunulmaya başladı. Böylece ana ekran kullanımı azalarak pil ömrüne katkı yapılacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar boyunca dizüstü bilgisayar modellerinde fare olarak kullanılan dokunmatik alan ya da trackpad sabit bir şekilde tasarlandı. Bir süredir çeşitli parmak hareketleri ile dokunmatik alanların daha fazla fonksiyon eda ettiklerini görüyoruz. Şimdi ise bu alanların yerini dokunmatik ekranlar alıyor.

Asus ScreenPad 2.0 neler sunuyor?

Computex 2019 fuarında sahne alan Asus, ScreenPad 2.0 adını verdiği yeni trackpad modülünü duyurdu. Bir sene önce firma ScreenPad adındaki dokunmatik ekranlı trackpad geliştirmişti. Yeni nesil öncekinden daha iyi hale getirilmiş.

ScreenPad 2.0 ilk olarak enerji verimliliğine odaklanıyor. İlk nesil modül enerji tüketimi nedeniyle dizüstü bilgisayarın kullanım süresini yüzde 20-30 oranında azaltıyordu ve düşük seviyelerde ise kullanıcı kapatmak zorunda kalıyordu.

Ayrıca Bkz. "MSI yeni X570 anakartlarını duyurdu"

Yeni modül bağımsız ekran kartından alınarak işlemcinin dahili grafik birimine bağlanmış. Bu sayede 2.5 enerji tasarrufu elde edilmiş. ScreenPad 2.0 ile yeni ZenBook Pro dokuz saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.

İkinci olarak ekran boyutu 5.65 inçe çıkarılmış ve 18:9 görüntü oranına yer verilmiş. Böylece uygulama kullanımında rahatlık sağlanmış. Ara yüz akıllı telefon ara yüzüne daha çok benzetilmiş ve kullanımı kolaylaşmış. Ana ekrandan uygulamalar sürüklenerek dokunmatik alana atılabiliyor.

Sağ üst kısımdaki X tuşuna basarak standart touchpad alanı yüzeye geliyor. Yine aynı tuşla dokunmatik ekran geri geliyor. Ayrıca üç parmakla sürükleme yapınca da touchpad açılabiliyor. Birkaç saniye kullanılmayınca yüzey yeniden ara yüze geri dönüyor.

ScreenPad 2.0 ara yüzü the ZenBook 13, 14, 15 ve ZenBook Flip 15 ile VivoBook S14 ve S15 modellerinde yer alacak.

 

https://www.engadget.com/2019/05/27/asus-screenpad-2-0-touchscreen-trackpad-hands-on/ Yorum Yaz
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Guest-BA224EDD2 2 hf. en beğenilen
Hiçbir zaman kullanmayacağım zırva özellikler... Kalsın teşekkürler. Apple mac lerdeki trackpad gibisini ne gördüm ne kullandım. Şahsen zenbook, yoga serisi dahil çoğu ultrabook cihazları deneyimledim ancak kesinlikle mac rahatlığı kullanışlılığı hiçbirinde yok.
Hiçbir zaman kullanmayacağım zırva özellikler... Kalsın teşekkürler. Apple mac lerdeki trackpad gibisini ne gördüm ne kullandım. Şahsen zenbook, yoga serisi da...
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Guest-BA224EDD2 2 hf. en beğenilen
Hiçbir zaman kullanmayacağım zırva özellikler... Kalsın teşekkürler. Apple mac lerdeki trackpad gibisini ne gördüm ne kullandım. Şahsen zenbook, yoga serisi dahil çoğu ultrabook cihazları deneyimledim ancak kesinlikle mac rahatlığı kullanışlılığı hiçbirinde yok.
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Bloodin 2 hf.
ScreenPad özelliğinin alt seviye daha ucuz Vivobook'larda sunulacak olması heyecan verici bir gelişme :)
Fakat gel gelelim ki Asus'un üzerinden 10 saate yakın zaman geçen bu lansmanında gösterdiği en heyecan verici iki gelişmeden halen bahsetmemiş olmanız çok ilginç:
İlki deneysel yeni nesil anakart konsepti, modüler arka çıkışlar, ekran kartının yatay şekilde arkaya konumlandırılması, ve bu sayede alandan büyük tasarruf, anakart üzerinde bu anakarta özel kasalarda görülebilecek 7 inç dokunmatik OLED ekran olması gibi eğer tutturabilirse bugünkü anakart sistemini ve algısını tamamen değiştirebilecek fikirler barındırıyordu.
İkincisi ise yeni Asus Zenbook Pro Duo, biri 15.6 inç OLED, diğeri klavyenin üstünde yer alan 14 inç OLED olmak üzere çift ekranlı, i9 işlemcili, RTX 2060 ekran kartlı, turbo soğutma sistemli buna rağmen oldukça küçük boyutlara sahip bu cihazın inanılmaz pahalı olacağı aşikâr ama bilgisayara bakış açısını değiştirme potansiyeline sahip ve tutarsa sonraki nesillerde ucuzlayacaktır
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